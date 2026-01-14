إيثيريوم: هل يشهد سوق العملات الرقمية انتعاشاً؟ 🎢

بعد أن تجاوز سعر البيتكوين 95,000 دولار، انضمت ثاني أكبر عملة مشفرة، الإيثيريوم، إلى موجة الصعود، مسجلةً أعلى مستوى لها في شهر. في 15 يناير 2026، سيصوّت مساهمو شركة BitMine Immersion Technologies - أكبر شركة استثمارية في العالم تُعنى بحيازة الإيثيريوم، بقيادة توم لي، الاستراتيجي المعروف في Fundstrat (والتي تمتلك ما يقارب 3.5% من إجمالي المعروض المتاح من الإيثيريوم) - على إصدار أسهم ضخم يهدف إلى تمويل عمليات شراء إضافية للإيثيريوم في السوق. إذا وافق المساهمون على الخطة، التي يدعمها لي بقوة، فقد يكتسب الإيثيريوم مشترٍ ضخمًا لا يتأثر سعره بتقلبات السوق، وإذا استمر البيتكوين في التعافي، فقد يدعم هذا المزيج محاولة إعادة بناء اتجاه صعودي.

تهدف BitMine Immersion Technologies إلى تجميع 5% من إجمالي الإيثيريوم المتداول، مما يعني أن الشركة ستظل بحاجة إلى شراء إيثيريوم إضافي بقيمة تزيد عن 6 مليارات دولار بالأسعار الحالية. تمتلك الشركة حاليًا أكثر من 4.16 مليون إيثيريوم، تم شراؤها بمتوسط ​​سعر يبلغ حوالي 3120 دولارًا أمريكيًا، وتخطط لزيادة عدد الأسهم المصرح بها بنسبة 1:10 (من 500 مليون إلى 5 مليارات سهم). وتتوقع الشركة أن يشهد عام 2026 انتعاشًا تدريجيًا في سعر الإيثيريوم، مع احتمال تحقيق مكاسب أكبر بكثير خلال عامي 2027 و2028.

مخطط الإيثيريوم (الإطار الزمني اليومي)

على الرغم من أن استمرار الاتجاه الصعودي ليس مضمونًا، إلا أن المخطط بدأ يُظهر مؤشرات إيجابية للمستثمرين المتفائلين. فقد تجاوز سعر الإيثيريوم المتوسط ​​المتحرك لـ 50 يومًا على الإطار الزمني اليومي (الخط البرتقالي)، ويقترب من اختبار المتوسط ​​المتحرك الأساسي الرئيسي لـ 200 يوم (الخط الأحمر)، حيث يقع خط الاتجاه الافتراضي حاليًا. وقد يؤدي تجاوز مستوى 3500 دولار أمريكي إلى فتح المجال لاختبار مستوى 3800 دولار أمريكي على المدى القريب نسبيًا، وهو مستوى يبدو أنه مستوى المقاومة المحتمل التالي بناءً على تحركات الأسعار الأخيرة. تُعدّ منطقة الدعم الرئيسية حاليًا هي نطاق 3100-3200 دولار، حيث نشهد نطاق التماسك قبل الاختراق، وآخر شمعة خضراء كبيرة، والمتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 50 يومًا. وقد رفع بنك ستاندرد تشارترد مؤخرًا هدفه السعري طويل الأجل للإيثيريوم إلى 40,000 دولار بنهاية عام 2030، بينما خفّض هدفه لعام 2026 إلى 7,500 دولار من 13,000 دولار سابقًا، مما يشير إلى إمكانية ارتفاع السعر بأكثر من 100% عن المستويات الحالية.

المصدر: xStation5