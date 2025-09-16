اقرأ أكثر

زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي يصل إلى أعلى مستوى له في يونيو فوق 1.18 قبل بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية 📈

٣:٤٣ م ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥

ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% اليوم، متجاوزًا مستوى 1.18، مدعومًا بمؤشرات ضعف سوق العمل الأمريكي وبيانات قطاع التصنيع الضعيفة الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أمس. ويركز المستثمرون الآن على تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية الصادر اليوم (12:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش) وقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي غدًا (6 مساءً بتوقيت غرينتش). وتتوقع الأسواق أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات على الأقل في عام 2025 وأربع مرات في عام 2026.

في المقابل، أشار البنك المركزي الأوروبي إلى انتهاء "عملية انكماش التضخم" في أوروبا، مما يشير إلى أنه قد لا يُخفف سياسته النقدية بنفس حدة تخفيف بنك الاحتياطي الفيدرالي. ويتوقع المستثمرون اليوم ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية على أساس شهري (0.2% مقابل 0.5% المتوقعة، بينما من المتوقع أن تبلغ المبيعات الأساسية 0.4% مقابل 0.3% سابقًا). وإذا جاءت القراءة أضعف، فمن المتوقع ارتفاع زوج اليورو/الدولار الأمريكي. كما نرى في الرسم البياني، يرتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي اليوم إلى مستويات غير مسبوقة منذ يونيو، بالقرب من 1.18. المصدر: xStation5

