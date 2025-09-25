زوج يورو/دولار أمريكي تحت الضغط 📌تصريحات جولسبي وشميد من الفيدرالي حول السياسة النقدية الأمريكية

علق المصرفيان في بنك الاحتياطي الفيدرالي، غولسبي وشميد، اليوم على الاقتصاد الأمريكي وسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي. وفيما يلي ملاحظاتهما:
شميد (بنك الاحتياطي الفيدرالي):
- كان خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خطوةً معقولةً لإدارة المخاطر.
- لا يزال التضخم مرتفعًا للغاية، بينما لا يزال سوق العمل متوازنًا.
- يُعد دور بنك الاحتياطي الفيدرالي الإشرافي على البنوك مهمًا لمهمة البنك المركزي الأوسع.
- ستعتمد قرارات السياسة النقدية المستقبلية على البيانات.
- سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي حاليًا مُقيّدة بعض الشيء - وهو الوضع الأمثل.
- لا يزال التضخم مرتفعًا للغاية، ولا يزال سوق العمل الحالي متوازنًا إلى حد كبير.
- تشير البيانات الأخيرة إلى تزايد المخاطر على سوق العمل.
- كان خفض سعر الفائدة مناسبًا لموازنة مخاطر سوق العمل.
- يقترب بنك الاحتياطي الفيدرالي حاليًا من الوفاء بالتزاماته، ولكن يجب أن تظل سياسته استشرافية.
غولسبي (بنك الاحتياطي الفيدرالي):
- ما زلت متفائلًا بشكل عام بأننا نسير على "المسار الذهبي"، مع اتجاه التضخم نحو الانخفاض.
- على المدى القصير، يكمن القلق الأكبر في خطر استمرار ارتفاع التضخم.
- لم يكن اعتماد الذكاء الاصطناعي من قبل الشركات كبيرًا كما يفترض الكثيرون.
- تاريخيًا، لا تُحدث عمليات الإغلاق الحكومية القصيرة أو المحدودة آثارًا اقتصادية دائمة.
- تشير بعض تدابير سوق العمل إلى استقرار أكبر.
- يشهد سوق العمل تباطؤًا طفيفًا.
- إذا استطاعت الحكومة توجيه البنك المركزي نحو أسعار الفائدة، فسيرتفع التضخم.
- قد تنخفض أسعار الفائدة أكثر إذا تلاشت مخاطر الركود التضخمي.
- أرى "بيئة غريبة" تنطوي على مخاطر على كل من الوظائف والتضخم.
- قد تنخفض أسعار الفائدة بشكل ملحوظ إذا اتجه التضخم نحو 2%، لكنني حذر بشأن التخفيضات المبكرة.
- الاعتماد على كون التضخم مؤقتًا يُشعرني بعدم الارتياح.
- لا أشعر بالارتياح إلى حد ما لخفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة استنادًا فقط إلى تباطؤ بيانات الوظائف.
- يبدو أن سوق العمل يهدأ بينما يرتفع التضخم.
المصدر: xStation5