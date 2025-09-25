اقرأ أكثر

زوج يورو/دولار أمريكي تحت الضغط 📌تصريحات جولسبي وشميد من الفيدرالي حول السياسة النقدية الأمريكية

٥:٤١ م ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥

علق المصرفيان في بنك الاحتياطي الفيدرالي، غولسبي وشميد، اليوم على الاقتصاد الأمريكي وسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي. وفيما يلي ملاحظاتهما:

شميد (بنك الاحتياطي الفيدرالي):

إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي

إنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال
  • كان خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خطوةً معقولةً لإدارة المخاطر.
  • لا يزال التضخم مرتفعًا للغاية، بينما لا يزال سوق العمل متوازنًا.
  • يُعد دور بنك الاحتياطي الفيدرالي الإشرافي على البنوك مهمًا لمهمة البنك المركزي الأوسع.
  • ستعتمد قرارات السياسة النقدية المستقبلية على البيانات.
  • سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي حاليًا مُقيّدة بعض الشيء - وهو الوضع الأمثل.
  • لا يزال التضخم مرتفعًا للغاية، ولا يزال سوق العمل الحالي متوازنًا إلى حد كبير.
  • تشير البيانات الأخيرة إلى تزايد المخاطر على سوق العمل.
  • كان خفض سعر الفائدة مناسبًا لموازنة مخاطر سوق العمل.
  • يقترب بنك الاحتياطي الفيدرالي حاليًا من الوفاء بالتزاماته، ولكن يجب أن تظل سياسته استشرافية.

غولسبي (بنك الاحتياطي الفيدرالي):

  • ما زلت متفائلًا بشكل عام بأننا نسير على "المسار الذهبي"، مع اتجاه التضخم نحو الانخفاض.
  • على المدى القصير، يكمن القلق الأكبر في خطر استمرار ارتفاع التضخم.
  • لم يكن اعتماد الذكاء الاصطناعي من قبل الشركات كبيرًا كما يفترض الكثيرون.
  • تاريخيًا، لا تُحدث عمليات الإغلاق الحكومية القصيرة أو المحدودة آثارًا اقتصادية دائمة.
  • تشير بعض تدابير سوق العمل إلى استقرار أكبر.
  • يشهد سوق العمل تباطؤًا طفيفًا.
  • إذا استطاعت الحكومة توجيه البنك المركزي نحو أسعار الفائدة، فسيرتفع التضخم.
  • قد تنخفض أسعار الفائدة أكثر إذا تلاشت مخاطر الركود التضخمي.
  • أرى "بيئة غريبة" تنطوي على مخاطر على كل من الوظائف والتضخم.
  • قد تنخفض أسعار الفائدة بشكل ملحوظ إذا اتجه التضخم نحو 2%، لكنني حذر بشأن التخفيضات المبكرة.
  • الاعتماد على كون التضخم مؤقتًا يُشعرني بعدم الارتياح.
  • لا أشعر بالارتياح إلى حد ما لخفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة استنادًا فقط إلى تباطؤ بيانات الوظائف.
  • يبدو أن سوق العمل يهدأ بينما يرتفع التضخم.
 
 
 

المصدر: xStation5

share
back

أخبار الأسواق

26.09.2025
١٠:٠٧ م

ملخص يومي: مؤشر أسعار المستهلكين المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لا يُغير توقعات السوق؛ الفضة ترتفع بنسبة 3.00% 📈

أنهت المؤشرات الأمريكية تعاملات اليوم على ارتفاع طفيف، بعد أن جاء تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي متوافقًا مع التوقعات. ارتفع مؤشر US500 بنسبة 0.50%، ومؤشر...

 ٩:٠٣ م

أوراكل ستصبح أحد المساهمين في تيك توك 🔎

تُقدر قيمة تيك توك في الولايات المتحدة بحوالي 14 مليار دولار أمريكي.   مجموعة مستثمرين (أوراكل، سيلفر ليك، وإم جي إكس في أبوظبي) ستسيطر على...

 ٧:٤١ م

ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (29.09.2025)

خلال الأسبوع المقبل، سنحصل على بيانات رئيسية من الاحتياطي الفيدرالي، وتحديدًا تقارير سوق العمل ومؤشر ISM. بالإضافة إلى ذلك، سيُصدر بنك الاحتياطي الأسترالي...
المزيد من الأخبار

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات