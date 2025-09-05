⚠️ Análise do NFP dos EUA

🔴AO VIVO!
Hoje é dia de NFP nos EUA! 📊 O relatório de empregos é o dado mais importante do mês e pode influenciar diretamente as expectativas sobre os juros do FED e trazer grande volatilidade aos mercados.
Junte-se ao nosso seminário especial ao vivo, onde faremos a análise do Payroll em tempo real e discutiremos os impactos dessa divulgação na abertura do mercado americano.
—
O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo. Para saber mais, acesse https://www.xtb.com/br.