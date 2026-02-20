Leer más
JDEP.NL

JDEP.NL - Acciones CFD

JDE Peets NV CFD
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
INFO DEL INSTRUMENTO

Opere CFDs sobre JDEP.NL

JDE Peets NV CFD
-
-
-
-
100 EUR
Resumen diario: la Corte Suprema frena aranceles...
20 de febrero de 2026
Dólar Hoy Colombia: USDCOP se mantiene firme...
20 de febrero de 2026
Bitcoin sube tras fallo contra aranceles...
20 de febrero de 2026
Educación

Explora una amplia base de conocimientos

Acciones: ¿Qué son y cómo funcionan?
6 minute(s) CFDs sobre Acciones
Inversión segura: ¿cómo reducir el riesgo en la inversión?
7 minute(s) Invertir
Invertir durante una recesión
12 minute(s) CFDs sobre Acciones
FAQ

¿Tienes alguna pregunta?

La inversión en CFDs sobre acciones y la inversión en acciones tradicionales tienen algunas diferencias clave. En la inversión tradicional de acciones, el inversor es dueño de las acciones. En la inversión de CFD sobre acciones, los inversores celebran un contrato con el broker para pagar o recibir la diferencia de precio según la dirección de su inversión. La inversión en CFD también permite a los inversores vender acciones (entrar en corto), lo que significa que pueden beneficiarse de la caída de los precios, lo que no es posible con las acciones tradicionales. Sin embargo, debe recordar que invertir en CFDs sobre acciones tiene más riesgo que invertir en acciones tradicionales.

El apalancamiento es una característica de en la inversión en CFDs sobre acciones, que permite a los inversores concluir transacciones por montos mucho más altos que el capital realmente invertido. Multiplica el poder adquisitivo del capital depositado en el Margen, permitiendo realizar operaciones superiores al valor del depósito. Potencialmente puede aumentar los rendimientos de una inversión, pero también puede aumentar el riesgo de pérdida si la inversión no se comporta como se esperaba.
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.