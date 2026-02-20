¿En qué se diferencia la operativa de CFDs sobre acciones con la inversión de acciones tradicional?

La inversión en CFDs sobre acciones y la inversión en acciones tradicionales tienen algunas diferencias clave. En la inversión tradicional de acciones, el inversor es dueño de las acciones. En la inversión de CFD sobre acciones, los inversores celebran un contrato con el broker para pagar o recibir la diferencia de precio según la dirección de su inversión. La inversión en CFD también permite a los inversores vender acciones (entrar en corto), lo que significa que pueden beneficiarse de la caída de los precios, lo que no es posible con las acciones tradicionales. Sin embargo, debe recordar que invertir en CFDs sobre acciones tiene más riesgo que invertir en acciones tradicionales.