La ​​disputa entre Donald Trump y Elon Musk continúa

La ​​disputa entre Donald Trump y Elon Musk sigue en pie. Trump afirma que quizás DOGE debería "observar de cerca" a Elon y los subsidios que reciben sus empresas. Las acciones de Tesla han bajado un 6% antes de la apertura de Wall Street.

Según el Financial Times, los funcionarios estadounidenses que trabajan en los cambios arancelarios buscan concluir acuerdos comerciales más modestos antes de la fecha límite del 9 de julio. Los acuerdos comerciales más modestos y estrechos contrastan marcadamente con los 90 acuerdos en 90 días que se buscaban..

Mercados asiáticos

El sentimiento en los mercados asiáticos se mantiene positivo tras las avances de ayer en Wall Street. Los mercados de China, Australia y Nueva Zelanda están ganando valor, mientras que el índice japonés Nikkei 225 ha bajado un 1%.

Hoy, vimos buenos datos del PMI de Caixin para la industria en China, que inesperadamente superó la barrera de los 50, lo que indica crecimiento en este sector. El PMI de Caixin para junio de 2025 para la industria fue de 50,4 (pronóstico de 49,0, anteriormente de 48,3).

El USD/JPY cayó por debajo de 143,60 después de que el Banco de Japón publicara su informe Tankan, que mostró una actividad mayor de lo esperado en el sector industrial (13 puntos frente a los 10 puntos esperados).

Calendario detallado del día

El calendario macroeconómico de hoy se centrará en los datos del PMI industrial de las principales economías del mundo. A las 11:00 h, también publicaremos los datos del IPC de la eurozona y los datos del JOLTS de EE. UU. (16:00 h).

También escucharemos los numerosos discursos de los banqueros centrales. El foro anual del Banco Central Europeo en Sintra continúa. Hoy escucharemos las declaraciones de Andrew Bailey (BoE), Christine Lagarde (BCE), Jerome Powell (FED) y Kazuo Ueda (BoJ).

Otras noticias

El dólar estadounidense perdió valor al inicio de la sesión, pero desde entonces ha repuntado ligeramente. El tipo de cambio EUR/USD subió, superando brevemente los 1,1800.

Esta mañana es particularmente favorable para el precio del oro, que ha subido un 0,82% hasta los 3.329 dólares por onza. El oro ha vuelto a superar la media móvil exponencial (EMA) de 50 días.