Bitcoin roste na 92 000 USD 📈 Vrátí se akcie Strategy k růstu?

Včera společnost Strategy (MSTR.US) oznámila nákup 13,6 tisíce BTC, čímž navýšila své bitcoinové rezervy na téměř 687 tisíc BTC. Akcie firmy včera vzrostly o více než 3 % během obchodování v USA a dnes si připisují další více než 1 % před otevřením trhu. Jedná se o největší nákup od léta 2025. Akcie Strategy se aktuálně obchodují víceméně v souladu s hodnotou jejích bitcoinových rezerv, což naznačuje postupnou stabilizaci oproti předchozím týdnům, kdy se obchodovaly mírně pod hodnotou drženého BTC.
Průměrná nákupní cena BTC pro Strategy se nyní pohybuje okolo 75 000 USD, což firmě poskytuje poměrně „pevný polštář“ při poklesu cen. Tato úroveň navíc téměř odpovídá dubnovému minimu roku 2025, kdy trh zasáhla panika po uvalení cel ze strany Donalda Trumpa. Navzdory silnějšímu americkému dolaru se Bitcoin stabilizoval kolem 90 000 USD a po posledním propadu se rychle zotavil zpět směrem k 92 000 USD. V roce 2026 zatím přetrvává poptávka po „tvrdých aktivech“ (zejména drahých kovech), což by nakonec mohlo podpořit i Bitcoin.
Zdroj: xStation5
MSTR (D1)
Akcie MSTR jsou aktuálně téměř 70 % pod svými maximy, což je úroveň, která se v posledních letech vyskytla pouze během hlubokých medvědích trhů na Bitcoinu. Na jedné straně čelí titul „konkurenci“ ze strany spotových ETF na Bitcoin, které snižují poptávku po akciích Strategy jako nepřímém nástroji expozice vůči BTC. Na druhé straně, jakýkoli návrat býčího trendu na Bitcoinu by měl zřetelně oživit akcie z extrémně přeprodaných úrovní. Indikátory RSI a MACD se otáčejí vzhůru a pokud se Bitcoinu podaří prorazit nad hranici 95 000 USD, rally na akciích by se mohla výrazně zrychlit.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 40 populárních kryptoměn s pákovým efektem!
- Pozice na nákup (long) i prodej (short)
- Možnost obchodování s pákou 1:2
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kryptoměny: Jak začít investovat bezpečně a efektivně v roce 2025
- Jak investovat do Bitcoinu?
- Day trading pro začátečníky – Co je intradenní obchodování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Experimentální lék pozastaven❓💊 Akcie Disc Medicine ztrácejí až 7 % 🚨
Rozvod Evropy a USA kvůli Grónsku
US Open: Optimismus žene indexy na Wall Street vzhůru📈 BlackRock roste po výsledcích
Keurig Dr Pepper zahájil převzetí JDE Peet’s za 18 miliard dolarů
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.