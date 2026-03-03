Zjistěte, jak geopolitické události mění trhy a jak získat přehled pro investice v roce 2026.
Eskalující napětí mezi USA, Izraelem a Íránem se v březnu 2026 změnilo z regionálního konfliktu na faktor, který dnes formuje trhy po celém světě. Vojenské útoky a odvetné zásahy vyvolaly výrazné reakce na cenách komodit i na akciových trzích:
- Ceny ropy prudce vzrostly, Brent dosahoval až okolo 82 USD za barel, zatímco obavy z narušení přepravy přes Hormuzský průliv, kterým prochází přibližně 20 % světové ropy, posílily rizikovou prémii na trhu.
- Investoři se přesouvají do bezpečných aktiv, ceny zlata rostou, protože sílí obavy z volatility a potenciálně širšího konfliktu.
- Akciové trhy klesají a volatilita výrazně roste, zatímco energetické, obranné i komoditní sektory reagují na nová rizika.
Tyto události neovlivňují jen ceny komodit, narušování dodávek energie, rostoucí inflace a nejistota v geopolitickém prostředí mění makro fundamenty trhů, což zvyšuje volatilitu, mění sentiment investorů a nutí tradiční strategie přehodnotit pozice.
Jak se zorientovat v tomto nestálém prostředí a dělat informovaná rozhodnutí?
Právě proto se vyplatí přihlásit na Online trading konferenci 2026, již tuto sobotu 7. 3., kde se dozvíte:
Geopolitika a její dopad na trhy – ropa, zlato a komodity
Kryptoměny a volatilita – co očekávat v roce 2026
Akcie a tržní trendy – jak se přizpůsobit rostoucí nejistotě
Psychologie tradingu – jak zvládat emoce při extrémních pohybech
Zaregistrujte se nyní a získejte přehled, který vám pomůže zorientovat se v trzích roku 2026.
Registrační formulář: https://vzdelavani.xtb.com/online-trading-konference-2026
