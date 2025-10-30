DAX: DE40 oslabuje před rozhodnutím ECB 📉Volkswagen pod tlakem

- DAX40 mírně klesá před zveřejněním německé inflace a rozhodnutím ECB
- DAX40 mírně klesá před zveřejněním německé inflace a rozhodnutím ECB
- Volkswagen oslabuje kvůli problémům v dodávkách polovodičů
- Scout24 a Hellofresh mírně posilují po zveřejnění tržeb
Evropské trhy dnes vyčkávají na klíčové události od Evropské centrální banky, přičemž rozhodnutí o sazbách je naplánováno na 14:15 a projev prezidentky ECB Christine Lagardeové na 14:45. Tržní konsenzus očekává, že úrokové sazby v eurozóně zůstanou beze změny.
V Německu investoři vyhlížejí zveřejnění národní inflace ve 14:00, kde se očekává pokles na 2,2 % meziročně z předchozích 2,4 %. Na měsíční bázi se předpokládá nárůst o 0,2 %, stejně jako při předchozím měření. Futures na DAX dnes oslabují a klesly pod hranici 24 200 bodů.
Zdroj: xStation5
Zdroj: Bloomberg Finance L.P.
Zdroj: Bloomberg Finance L.P.
Firemní zprávy
Volkswagen AG
Volkswagen varoval, že dosažení letošních finančních cílů závisí na stabilních dodávkách polovodičů, přičemž upozornil, že možné nedostatky čipů od společnosti Nexperia by mohly dále zatížit již tak oslabený automobilový sektor.
Evropští výrobci automobilů v současnosti čelí omezenému přístupu ke komponentům od nizozemského výrobce Nexperia, který se dostal do obchodního sporu mezi Čínou a západními zeměmi. Odborové a průmyslové skupiny varují, že pokud se situace brzy nezlepší, může dojít k zastavení výroby během několika dnů.
Ve čtvrtletní zprávě Volkswagen potvrdil celoroční výhled, ale zdůraznil, že se opírá o dostatečnou dostupnost čipů.
Výsledky za třetí čtvrtletí
- Provozní ztráta: 1,3 miliardy EUR (≈1,5 miliardy USD)
- Výsledek odráží odpisy a znehodnocení ve výši 5,1 miliardy EUR, převážně v důsledku příliš optimistických plánů rozšíření elektromobilů u Porsche AG a amerických cel na dovoz, které zasáhly nejziskovější značky skupiny.
- Provozní marže (bez jednorázových položek): 5,4 % vs. -1,6 % před rokem
Výhled a výzvy
Volkswagen bojuje s pomalejším přechodem na elektromobily v Evropě. Slabá poptávka a pomalé zotavování po pandemii vedly ke zbytečné výrobní kapacitě, zatímco klesající prodeje v Číně a USA nadále zatěžují výsledky.
Finanční ředitel Arno Antlitz uvedl, že firma zpřísní nákladovou disciplínu a zavede nová strukturální opatření se zaměřením na využití měřítka a zlepšení synergií ve skupině.
Generální ředitel Oliver Blume podnikl kroky ke snížení investiční zátěže, omezením plánů na výrobu baterií a vlastního softwaru a navázáním partnerství s čínskou Xpeng Inc. a americkou Rivian Automotive Inc., aby posílil pozici VW v zahraničí.
V Německu společnosti Volkswagen, Audi a Porsche restrukturalizují své provozy ve spolupráci s odbory s cílem dosáhnout výrazných úspor a vyšší efektivity.
HelloFresh SE
HelloFresh zveřejnil upravený zisk EBITDA nad očekáváním analytiků za třetí čtvrtletí, což vedlo k růstu akcií o téměř 3 %.
- Výsledky za třetí čtvrtletí
- Upravený EBITDA: 40,3 mil. EUR (-44 % r/r), oček.: 37,4 mil. EUR (konsenzus Bloomberg)
- Mezinárodní upravený EBITDA: 33,2 mil. EUR (-4,3 % r/r), oček.: 33,4 mil. EUR
- Severní Amerika upravený EBITDA: 47,5 mil. EUR (-36 % r/r), oček.: 53,7 mil. EUR
- Tržby: 1,58 mld. EUR (-14 % r/r), oček.: 1,61 mld. EUR
- Tržby při konstantním FX: -9,3 %, oček.: -8,83 %
- Upravená EBITDA marže: 2,5 % (vs. 3,9 % r/r), oček.: 2,45 %
- Průměrná hodnota objednávky: 65,60 EUR, oček.: 66,11 EUR
- Počet objednávek: 23,93 mil., oček.: 24,53 mil.
- Mezinárodní objednávky: 10,94 mil.
- Objednávky v Severní Americe: 12,98 mil., oček.: 13,23 mil.
Celoroční výhled
- Společnost potvrdila výhled poklesu tržeb při konstantním FX o 6–8 % (oček.: -8,05 %)
- Upravený EBITDA nadále očekáván v rozmezí 415–465 mil. EUR (oček.: 436,9 mil. EUR)
- Výhled na rok 2025 zůstává beze změny, a to jak v oblasti tržeb, tak ziskovosti.
Zdroj: xStation5
Scout24 SE
Scout24 očekává, že celoroční růst tržeb dosáhne horní hranice dříve uvedeného rozmezí (+14 % až +15 %), a zachovává silný výhled pro rok 2025.
Celoroční výhled
- Růst tržeb se očekává na horní hranici rozmezí +14 % až +15 % (dříve: +14 % až +15 %)
Výsledky za třetí čtvrtletí
- Provozní EBITDA: 104,2 mil. EUR (+15 % r/r), oček.: 102,4 mil. EUR (konsenzus Bloomberg)
- Provozní EBITDA marže: 62,9 % (beze změny r/r)
- Tržby: 165,6 mil. EUR (+15 % r/r), oček.: 163 mil. EUR
Komentář
Společnost zúžila výhled na růst upravené provozní marže EBITDA na horní hranici předchozího rozmezí (až o +70 bazických bodů).
Management zopakoval, že posilování EBITDA a ziskovosti zůstává hlavním strategickým cílem společnosti.
Akcie Scout24 dnes mírně posilují.
Zdroj: xStation5
