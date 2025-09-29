DE40: Evropa si udržuje opatrný růst

Dnešní seance na evropských akciových trzích se odehrává v mírně pozitivní náladě – většina hlavních indexů zaznamenává zisky a investoři těží ze zlepšeného sentimentu na globálních trzích.
Německý DAX tento trend následuje, přidává na hodnotě a kopíruje obecný směr evropských burz.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Německé indexy jsou dnes taženy vzhůru především společnostmi z oblastí zdravotnictví, těžby, obnovitelných zdrojů energie a IT sektoru.
Naopak banky a maloobchodníci vyvíjejí tlak na kotace – tyto segmenty zůstávají pod tlakem kvůli obavám z klesající spotřeby a možným regulatorním rizikům ve finančním sektoru.
Makroekonomická data:
Španělské maloobchodní tržby:
-
Skutečnost: +4,5 % meziročně
-
Předchozí: +4,7 % meziročně
Index spotřebitelských cen (CPI), Španělsko:
-
Skutečnost: -0,4 % meziměsíčně
-
Odhad: -0,2 % meziměsíčně
-
Předchozí: 0,0 % meziměsíčně
Ve Španělsku dnes zaujala inflační statistika, která vykázala zápornou hodnotu a dopadla hůře než očekávání – to vyvolává obavy o stav místní ekonomiky a riziko prohlubující se deflace.
Na druhé straně však maloobchodní tržby potěšily, což naznačuje zlepšení spotřebitelské poptávky a částečně kompenzuje pesimistický inflační obrázek.
Ekonomický sentiment v eurozóně (září):
-
Ekonomický sentiment: 95,5 (očekávání: 95,2; předchozí: 95,2)
-
Spotřebitelská důvěra: -14,9 (očekávání: -14,9; předchozí: -15,5)
-
Průmyslový sentiment: -10,3 (očekávání: -10,9; předchozí: -10,3)
-
Sektor služeb: 3,6 (očekávání: 3,7; předchozí: 3,6)
Data z eurozóny vyzněla mírně pozitivně – ve většině segmentů překonala očekávání, což podporuje obraz ekonomické stabilizace.
Je však důležité připomenout, že trend zůstává negativní.
Zvláštní obavy vyvolává průmysl a spotřebitelé, kde indikátory zůstaly pod odhady, což naznačuje, že tlak na zpomalení aktivity stále přetrvává.
Další průběh seance mohou ovlivnit také vystoupení představitelů FOMC a ECB, která budou pečlivě analyzována kvůli náznakům budoucího směru měnové politiky.
DE40 (D1)
Zdroj: xStation5
Po odrazu od silné podpory na úrovni FIBO 38,2, kde se zároveň nachází EMA100, cena směřuje k horní hranici konsolidace kolem 24 000 bodů, kde se nachází také úroveň FIBO 23,6.
Proražení této hladiny může signalizovat další růst.
Naopak návrat k úrovním kolem 23 650 bodů a proražení EMA100 by mohlo naznačit snahu o test spodní hranice kolem 23 300 bodů, kde se navíc nachází FIBO 50.
Firemní zprávy:
-
Lufthansa (LHA.DE) – Letecká společnost oznámila propuštění 4 000 zaměstnanců kvůli ochraně marží. Akcie rostou přibližně o 1,6 %.
-
Kloeckner (KCO.DE) – Výrobce oceli oznámil, že prodá své závody v USA. Akcie posilují o více než 3,5 %.
-
Další růst pro obranné firmy – Rolls-Royce (RR.UK), Rheinmetall (RHM.DE) a Hensoldt (HAD.DE) rostou o více než 1 % díky rostoucím objednávkám a geopolitickému napětí.
-
NIBE Industrier (NIBEB.SE) – Společnost z oblasti obnovitelných zdrojů obdržela sérii pozitivních doporučení od investičních bank. Akcie rostou o 6 %.
-
UCB (UCB.BE) – Belgická biotechnologická firma posiluje o více než 15 % po oznámení velmi slibných výsledků výzkumu nové terapie.
