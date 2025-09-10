DE40: Evropský trh hledá směr

Západoevropské akciové burzy zahájily dnešní seanci růstem, následovaly pozitivní sentiment z Wall Street. Investoři reagovali na slabší data z amerického trhu práce, která zvýšila očekávání brzkého snížení úrokových sazeb ze strany Fedu. V průběhu dne se však nálada změnila — indexy přešly do červených čísel. Nejvíce je to patrné v Německu, kde se po počátečním odrazu index DE40 obrátil směrem dolů, což signalizuje zvýšenou opatrnost investorů. Aktuálně se pohybuje kolem úrovně otevření.
Francouzská vláda premiéra Françoise Bayroua včera neuspěla při hlasování o důvěře, což vedlo k jejímu pádu a prohloubilo politickou krizi ve Francii. V reakci na to prezident Emmanuel Macron jmenoval novým premiérem Sébastiena Lecornua, bývalého ministra obrany a loajálního spojence, který má za úkol udržet reformní, prorozvojový kurz uprostřed politického patu.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Index je podporován především technologickými společnostmi, bezpochyby tažen pozitivním sentimentem vůči sektoru ze zámoří. Nejvíce ztrácí segment spotřebního zboží, a to v důsledku obav ohledně stavu spotřebitele vzhledem ke zhoršujícím se makrodatům.
DE40 (D1)
Cena německého indexu se nachází na velmi důležitém technickém bodě. Aktuálně se udržuje pod rostoucí trendovou linií. V případě proražení rezistenční zóny kolem 23 580 bodů je obtížné odhadnout, kde by se poklesy mohly zastavit. Pokud chtějí kupci znovu získat iniciativu, jejich úkol je čím dál složitější – trendová linie se totiž brzy protne s rezistencí a průměrem EMA50, což může výrazně posílit prodejní tlak.
Firemní zprávy:
-
Rheinmetall (RHM.DE) – jeden z lídrů evropského obranného sektoru dnes koriguje ztráty po včerejší korekci v rámci rostoucího trendu. CEO včera v rozhovoru uvedl, že firma chce být komplexním dodavatelem obranných řešení. Analytici z Barclays dodali, že sektor, který byl po skončení studené války přes dvě dekády podinvestovaný, nyní čelí potenciálnímu supercyklu výdajů na obranu až do 30. let. Akcie rostou o přibližně 1 %.
-
Inditex (ITX.ES) – akcie posilují o 6–7 % po oznámení zrychleného růstu tržeb na přelomu srpna a září.
-
Novo Nordisk (NOVOB.DK) – akcie rostou o přibližně 2 % po oznámení restrukturalizace a plánu na snížení počtu zaměstnanců o více než 11 %.
-
SAP (SAP.DE) – roste o přibližně 2 %, podporován poptávkou po cloudových řešeních a technologiích AI.
-
ASML (ASML.NL) – akcie přidávají asi 1 %, těží z pozitivního výhledu Oracle na objednávky v cloudovém sektoru a výsledků prodejů společnosti TSMC.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.