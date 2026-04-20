Dosáhne Wall Street nového rekordního maxima? 🗽 To hlavní ze sezóny tržeb indexu S&P 500

Americká sezóna tržeb odstartovala výrazně silněji, než trh očekával, a první data společnosti FactSet ukazují, že americké firmy vstupují do výsledkového období s jasnou převahou nad odhady analytiků. V této fázi podle FactSetu zveřejnilo výsledky za 1Q 2026 přibližně 10 % společností z indexu S&P 500 a až 88 % z nich překonalo odhady zisku na akcii (EPS). To je výrazně nad pětiletým i desetiletým průměrem a přináší solidní obrázek o kondici amerických firem na začátku nejdůležitější části výsledkové sezóny. Důležité je, že dobře nevypadají jen zisky — drží se také tržby, což podporuje názor, že tuto sezónu netáhne pouze EPS. Solidní jsou i data na úrovni top-line, která investoři často oceňují ještě více, protože odrážejí skutečnou sílu byznysu, a ne jen snižování nákladů nebo optimalizaci marží.
Hlavní body sezóny tržeb indexu S&P 500
Stejně důležitá je i velikost pozitivních překvapení. V souhrnu firmy reportují zisky o 10,8 % nad očekáváním, zatímco pětiletý průměr činí 7,3 % a desetiletý průměr 7,1 %. Za zmínku stojí, že tyto historické průměry odrážejí výsledky celé sezóny pro všech 500 společností, nikoli jen pro část firem, které zatím reportovaly, což činí současná čísla ještě výraznějšími.
Dosud zveřejnilo 84 % společností z indexu S&P 500 tržby nad odhady, zatímco pětiletý průměr činí 70 % a desetiletý průměr 67 %. Souhrnné pozitivní překvapení na úrovni tržeb dosahuje 2,0 % — v souladu s pětiletým průměrem, ale nad desetiletým průměrem 1,5 %.
Kombinované tempo růstu tržeb za 1. čtvrtletí aktuálně činí 9,9 %, oproti 9,8 % před týdnem i na konci března. Změna je sice malá, ale symbolicky důležitá — potvrzuje, že zlepšení výsledků je podpořeno skutečným růstem prodejů. Pokud tento trend vydrží, půjde o nejsilnější růst tržeb indexu S&P 500 od 3Q 2022, kdy index zaznamenal růst o 11,0 %.
Mezitím se kontrakt na S&P 500 (US500) na začátku nového obchodního týdne drží nad úrovní 7 100 bodů a obchoduje se přibližně 7 % nad svým EMA200 (EMA200, červená linie).
Zdroj: xStation5
Silný start, ale bez změny širšího kvartálního obrazu
Na první pohled může situace působit poněkud paradoxně. Na jedné straně index dnes vykazuje silnější tržby než před týdnem. Na druhé straně však ve srovnání s koncem března — tedy se závěrem prvního čtvrtletí — zůstává celkové tempo růstu beze změny. Kombinované tempo růstu tržeb, které spojuje již zveřejněné výsledky s odhady u firem, které teprve budou reportovat, aktuálně činí 13,2 %, oproti 12,2 % před týdnem, ale je totožné s úrovní zaznamenanou 31. března.
Pokud se toto tempo udrží, půjde už o šestý kvartál v řadě s dvouciferným meziročním růstem tržeb indexu S&P 500. To by podtrhlo mimořádnou odolnost amerických firem navzdory zvýšeným úrokovým sazbám, nákladovým tlakům a nerovnoměrnému ekonomickému růstu.
Finance a komunikační služby vedou, energetika zaostává
Zlepšení zaznamenané během posledního týdne bylo taženo především pozitivními překvapeními v sektorech finance a komunikační služby. Právě tyto dva segmenty poskytly největší podporu celkovému růstu tržeb indexu. Část tohoto pozitivního efektu však byla vykompenzována revizemi odhadů směrem dolů v sektoru energetiky.
Při pohledu na širší období od 31. března byl pozitivní příspěvek ze strany sektorů finance a komunikační služby vyvážen slabším vývojem v sektorech energetika a zdravotní péče. V praxi to znamená, že ačkoli se trh v krátkodobém horizontu zlepšil, ve srovnání se svým výchozím bodem na konci čtvrtletí se výrazněji neposunul.
Na úrovni sektorů vykazuje nebo by mělo vykázat meziroční růst tržeb osm z jedenácti sektorů. Mezi lídry nadále patří:
- Technologie (Information Technology)
- Materiály a průmysloví výrobci
- Finance
- Utility
Na opačné straně stojí tři sektory, u nichž se očekává pokles tržeb, přičemž nejslabší vývoj vykazují:
- Energetika
- Zdravotní péče
Zdroj: FactSet
Finance znovu v hlavní roli
Na úrovni tržeb, podobně jako u zisků, přinesl největší pozitivní příspěvek k celkovému zlepšení indexu sektor finance. Právě banky a finanční instituce nesou hlavní podíl na tom, že celkové tržby trhu nyní vypadají o něco lépe než před týdnem i na konci března.
Důležité je, že růst tržeb působí vyrovnaněji než růst zisků. Podle FactSetu vykazuje nebo by mělo vykázat meziroční růst tržeb všech jedenáct sektorů. Nejsilnější vývoj vykazují:
- Information Technology
- Communication Services
- Financials
To naznačuje, že růst tržeb je široce rozprostřený a není omezen jen na několik velkých technologických firem.
Valuace zůstávají zvýšené
Silná sezóna tržeb neznamená, že je trh levný. Právě naopak — solidní výsledky přicházejí v prostředí již zvýšených valuací. Ukazatel forward P/E za následujících 12 měsíců pro index S&P 500 aktuálně činí 20,9, na základě středeční zavírací ceny a odhadů budoucího EPS. To je nad pětiletým průměrem 19,9 i nad desetiletým průměrem 18,9. Zároveň je to více než úroveň 19,7, zaznamenaná na konci prvního čtvrtletí 31. března.
To ukazuje, že trh nejen započítává pokračující růst tržeb, ale činí tak s rostoucí důvěrou. Tím zároveň roste laťka pro firmy. V nadcházejících týdnech už nemusí stačit pouze překonat konsenzuální odhady — investoři budou pečlivě sledovat kvalitu tržeb, marže, výhled i komentáře managementu k druhé polovině roku.
Trh se už dívá za hranici 1Q
Analytici se zjevně dívají dál než jen na první čtvrtletí. Očekávání pro zbytek roku 2026 zůstávají ambiciózní, když se předpokládá růst tržeb o 20,1 % ve 2Q, o 22,2 % ve 3Q a o 19,9 % ve 4Q. Za celý rok se očekává meziroční růst tržeb o 18,0 %.
Jde o silné projekce, ale zároveň zvyšují tlak na firmy. Čím vyšší jsou očekávání, tím menší je prostor pro zklamání. Aktuálně příchozí data podporují pozitivní příběh, ale s postupem sezóny bude trh pravděpodobně stále selektivnější.
Zdroj: FactSet
Nejnáročnější část sezóny teprve přijde
Dosud byly zveřejněny výsledky jen přibližně u jedné desetiny společností z indexu S&P 500, což znamená, že nejdůležitější fáze sezóny je stále před námi. V nadcházejícím týdnu má zveřejnit výsledky za první čtvrtletí celkem 93 společností z indexu, včetně 7 firem z Dow Jonesu. Právě tato vlna bude rozhodující pro to, zda se současné pozitivní momentum promění v trvalejší trend.
Zatím je závěr poměrně jasný: americká sezóna tržeb začala silně, s nadprůměrně výraznými pozitivními překvapeními a solidním růstem tržeb i výnosů. Výzvou ale zůstává, že velká část této síly je už v tržních cenách započítána. Nadcházející týdny tak prověří nejen výkonnost firem, ale i to, zda je Wall Street stále ochotná platit prémii za růst.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.