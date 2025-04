Investoři v době nejistoty – Prodat, koupit, nebo držet?

V nejistotě si mohou být investoři jisti jedině nejistotou

Donald Trump opět proměnil trhy v emoční horskou dráhu – nejprve vyvolal masivní propady na hranici kolapsu a následně přinesl jeden z nejlepších obchodních dnů v historii Wall Street.

V obdobích nejistoty mají investoři tendenci vyhledávat likviditu, což může vést i k výprodejům tradičně bezpečných aktiv, jako je zlato. Na druhou stranu, poklesy často představují příležitost pro odvážné. Jak řekl známý německý bankéř Mayer Amschel Rothschild:

„Nakupuj, když je krev v ulicích – i když je tvoje vlastní.“

V současném období nejistoty si mnozí kladou zásadní otázky:

Mám prodat své akcie?

Mám držet a čekat na zotavení?

Je pokles u konce?

Nebo je to příležitost k nákupu?

Vyplatí se nyní prodávat akcie?

Rozhodnutí, zda akcie prodat, závisí vždy na konkrétním investorovi. Vstup na trh by měl být spojen s jasnými odpověďmi na otázky:

Proč tyto akcie kupuji?

Proč investuji právě do těchto aktiv?

A jaká je moje výstupní strategie?

Pokud nebyly naplněny vaše předem stanovené podmínky pro odchod z trhu, pak už možná znáte odpověď – není čas prodávat.

Samozřejmě, nedávné extrémní události výrazně změnily výhled pro mnohá aktiva. Pokud se vyhlídky konkrétních firem či investic významně zhoršily v důsledku nové globální obchodní dynamiky, může být rozumné přehodnotit složení portfolia.

Na druhou stranu – jen málokdo (možná jen Warren Buffett) prodává akcie v dobách nejistoty. Proto nemusí být optimální likvidovat celé portfolio právě teď.

Index S&P 500 zaznamenal v jednom bodě pokles přes 20 %, ale ve stejný den jsme také viděli výrazné oživení. Připomeňme si, že pokles nad 20 % se technicky považuje za vstup do medvědího trhu – tento práh však zatím nebyl jednoznačně potvrzen.

Z historického pohledu jsme často zaznamenali korekce v rozmezí 20–25 %, i když v minulosti došlo i k hlubším propadům – například největší pokles v historii S&P 500 přesáhl 55 % během finanční krize v letech 2007–2008.

Současný vývoj tak lze interpretovat buď jako krátkodobou korekci s následným odrazem, nebo jako začátek delšího medvědího trendu.

Pokles indexu S&P 500 z historického maxima byl menší než 20 %. Naopak index Nasdaq 100, který sleduje technologické společnosti, zaznamenal propad přes 20 %.

Zdroj: Bloomberg Finance L.P., XTB

Ale má vlastně smysl analyzovat, zda je současná korekce u konce?

Ideální strategie by samozřejmě byla prodat na vrcholu a nakoupit na dně, ale realita je taková, že nikdo nedokáže přesně předpovědět, kdy tyto momenty v tržním cyklu nastanou.

Co když se ale podíváme na dlouhodobý investiční horizont?

Při pohledu na vývoj indexu S&P 500 za posledních 35 let zjistíme, že nejdelší doba zotavení po poklesu trvala 14 let, ale ve většině případů byly výrazné korekce překonány během 5 až 10 let.

Z dlouhodobého hlediska dosahoval S&P 500 průměrného ročního výnosu mezi 6 % a 10 %, což je výrazně více, než bylo možné získat z dluhopisů nebo spořicích účtů.

Annualizované výnosy indexu S&P 500 podle délky investičního horizontu

Zdroj: Bloomberg Finance L.P., XTB

Výpočet potenciálního zhodnocení historické investice na základě průměrných ročních výnosů může být pro některé investory složitý, a proto je užitečné podívat se spíše na kumulativní výnos.

Například pokud byste investovali do indexu S&P 500 na začátku roku 2015, první rok by příliš nenadchl — ale dnes byste se dívali na nárůst o 162 %. To znamená, že původní investice ve výši 1 000 USD do ETF na S&P 500 by dnes měla hodnotu přibližně 2 620 USD.

Samozřejmě, tyto výpočty nezohledňují daně – a co je ještě důležitější, neobsahují dividendy, které by celkový výnos dále zvýšily.

Kumulativní výnosy indexu S&P 500 podle délky investičního horizontu

Zdroj: Bloomberg Finance L.P., XTB

Jak dlouho trvají tržní korekce?

Při analýze všech hlavních medvědích trhů v indexu S&P 500 za posledních 75 let vidíme, že jakmile trh dosáhl lokálního dna, průměrný výnos po jednom roce od tohoto bodu činil přibližně 40 %.

Ještě důležitější je, že nejnižší zaznamenaný výnos byl lehce přes 21 %, zatímco nejvyšší dosáhl až 75 % – obě hodnoty pocházejí z nedávné historie.

Za pozornost stojí i fakt, že obnova po poklesu o 20 % obvykle trvala průměrně 70–75 dní. Aktuální korekce trvala od 19. února do 8. dubna – tedy jen 48 dní.

Z historického hlediska jde tedy o jednu z kratších korekcí, i když během pandemie došlo k ještě rychlejšímu obratu.

Tehdy ovšem přišly na pomoc vlády a centrální banky. Dnes jsou investoři vystaveni nejistotě ohledně obchodních jednání mezi USA a zbytkem světa.

Obnovení po medvědích trzích obvykle trvalo přibližně 70–75 dní (data od roku 1950)

Zdroj: Bloomberg Finance L.P., XTB

Je toto dno?

Otázka, zda jsme již dosáhli dna, je pro investory zásadní. Na trzích stále panuje nejistota a rozhodnutí Donalda Trumpa mohou zcela změnit situaci. Je důležité si uvědomit, že nedávné pozastavení cel neznamená, že se jich Trump definitivně vzdal. I když byly některé výjimky uděleny například pro elektroniku z Číny, prvotní tržní optimismus později zchladilo uvědomění, že cla nebyla plně zrušena, ale vzájemně snížena na 20 %.

Přesto mohou některé fundamentální i technické ukazatele pomoci při identifikaci možného dna. Jedním z nich je VIX – index strachu, který nedávno dosáhl úrovně 65, což je výrazně nad běžným rozmezím 10–30 bodů.

Pro srovnání: během finanční krize v roce 2008 vystřelil VIX téměř na 90 bodů, a při pandemii se dostal na přibližně 85 bodů – obě hodnoty byly výrazně vyšší než poslední špička.

Při pohledu na standardizovaný VIX ukazuje poslední výprodej, že se index dostal do zón, které historicky naznačují přeprodaný trh.

Z tohoto pohledu by VIX mohl signalizovat, že tržní dno už je za námi.

Index VIX může naznačovat, že to nejhorší už máme za sebou

Zdroj: Bloomberg Finance L.P., XTB

Dalším důležitým ukazatelem je procento akcií obchodovaných nad svým 200denním klouzavým průměrem. Když ceny akcií klesají, rychle se propadají pod tuto dlouhodobou trendovou linii.

Standardizovaný ukazatel založený na podílu společností nad 200denním průměrem nedávno vyslal jasný signál – výrazně více akcií klesá než roste.

I tento ukazatel lze interpretovat jako kontrariánský signál, který naznačuje, že trh může být přeprodaný a blíží se k vytvoření dna.

Počet akcií pod 200denním klouzavým průměrem prudce vzrostl, což ukazuje na přeprodaný trh

Zdroj: Bloomberg Finance L.P., XTB

Dalším indikátorem je poměr put a call opcí, který odráží míru zajištění investorů na Wall Street proti možným poklesům.

Počet vypsaných put opcí prudce vzrostl, což jasně signalizovalo extrémně medvědí sentiment mezi investory.

Ačkoli se nyní situace vrací k normálu, investoři stále drží relativně vysoké množství put opcí – což naznačuje, že i přes nedávnou stabilizaci trhu přetrvává opatrnost.

Poměr put/call opcí pro index S&P 500

Zdroj: Bloomberg Finance L.P., XTB

Důležité je také sledovat náladu drobných investorů. Průzkum Americké asociace individuálních investorů (AAII) porovnává podíl býčích a medvědích investorů.

V určitém okamžiku se sentiment natolik propadl do negativních hodnot, že signalizoval extrémní pesimismus – což je další klasický ukazatel přeprodaného trhu.

Je však třeba zdůraznit, že tento indikátor ne vždy poskytuje spolehlivé dlouhodobé signály. Příkladem je období po finanční krizi v roce 2008, kdy nálada investorů zůstala negativní i dlouho poté, co trh začal silně růst.

Podíl býčích vs. medvědích investorů podle průzkumu AAII

Zdroj: Bloomberg Finance L.P., XTB

Jsou akcie levné?

Poklesy cen akcií často představují nákupní příležitosti. Je ale důležité připomenout, že ještě nedávno byly indexy S&P 500 a Nasdaq 100 na historických maximech a mnozí analytici upozorňovali na extrémní překoupenost trhu.

Proto si dnes mnozí kladou otázku: Jsou akcie už levné?

Index S&P 500 zaznamenal výrazné ztráty od začátku letošního roku a v určitém bodě vykazoval dokonce záporný roční výnos – což je v případě amerického akciového trhu velmi výjimečné.

Ačkoli v minulosti docházelo k větším ročním propadům při korekcích na S&P 500, aktuální vývoj naznačuje, že trh již dosáhl přeprodaných úrovní.

Standardizované roční změny indexu S&P 500. Roční ztráty na tomto indexu jsou extrémně vzácné

Zdroj: Bloomberg Finance L.P., XTB

Na trhu nezáleží jen na pohybech cen, ale také na ukazatelích jako je poměr ceny k ziskům (P/E). V poslední době klesl P/E poměr z přibližně 28 bodů na 23, čímž se historicky přiblížil dlouhodobému průměru, jak ukazuje graf níže.

Zároveň poměr ceny k očekávaným ziskům (forward P/E) poklesl z 26 na 20.

Rozmezí 25–30 bodů v minulosti často signalizovalo překoupený trh, a proto lze říci, že ve vztahu k ziskům už akcie nejsou drahé, ale rozhodně ani výrazně levné.

Standardizovaný P/E poměr pro index S&P 500 ukazuje, že akcie už nejsou drahé, i když v tuto chvíli nejsou ani výrazně levné

Zdroj: Bloomberg Finance L.P., XTB

Shrnutí

Na závěr lze říci, že hodnoty akcií se vrátily k neutrálním úrovním a objevují se signály přeprodanosti, nicméně na trzích stále převládá nejistota.

Fundamentální i technické ukazatele naznačují, že akcie již nejsou předražené, ale zároveň nelze s jistotou říct, že trh dosáhl finálního dna.

Z historického pohledu trvalo obnovení ztrát po medvědím trhu přibližně 75 dní, což znamená, že Wall Street může mít stále kus cesty před sebou.

Rozhodnutí nakupovat nebo prodávat by měla být činěna obezřetně, s ohledem na vlastní strategii a míru tolerance k riziku, protože tržní podmínky se mohou v takto nepředvídatelné době rychle měnit.

