Obchodní konflikt mezi USA a Kanadou eskaluje

Již není přehnané říci, že obchodní a diplomatické vztahy mezi Spojenými státy a Kanadou se dostaly do nejvážnější slepé uličky od vstupu dohody USMCA v platnost.
Graf USDCAD (D1)
USDCAD po zveřejnění zprávy vzrostl přibližně o 0,3 %, je však třeba upozornit, že měnový pár se podle indikátoru RSI již nacházel v přeprodané oblasti. Zdroj: xStation5
Po krachu jednání zavedla americká administrativa 50% cla na kanadské zboží v hodnotě přibližně 20 miliard USD ročně. Ottawa rozhovory pozastavila a oznámila odpovídající odvetná opatření, která mají vstoupit v platnost 8. září.
- Nová americká cla se vztahují mimo jiné na víno, mléčné výrobky, nábytek, cement, oblečení, rybářské a hokejové vybavení.
- Spojené státy již uplatňují 50% cla na kanadskou ocel a hliník, cla na automobily a komponenty, které neobsahují dostatečný podíl americké produkce, a také cla na stavební řezivo a některé interiérové vybavení.
Na rozdíl od předchozích omezení se tato opatření vztahují také na zboží, které splňuje pravidla USMCA.
Výjimku však dostaly energie, potaš, některé strategicky důležité suroviny, civilní letadla a produkty, na které se již vztahují samostatná sektorová cla.
V této souvislosti se přirozeně nabízí otázka: čeho přesně se USA snaží dosáhnout zdánlivě bezdůvodným vyhrocováním vztahů s Kanadou? Navzdory výrazné obchodní nerovnováze jsou totiž Spojené státy v některých oblastech na svém severním sousedovi stále významně závislé.
Kanada připravuje svou odpověď
- Odvetná cla by měla zasáhnout mimo jiné americkou ocel, mléčné výrobky, zemědělské stroje, domácí spotřebiče, elektroniku a papírenské výrobky.
- Vláda v Ottawě zároveň ponechává v platnosti 25% odvetná cla na americkou ocel, hliník a automobily, která se vztahují na dovoz v hodnotě až 51,4 miliardy CAD.
- Ještě minulý týden byli vyjednavači blízko částečné dohodě. Jednání však ztroskotala na technických a politických otázkách.
- Strany se nedokázaly dohodnout na způsobu výpočtu podílu amerických komponentů ve vozidlech ani na omezeních týkajících se mléčných výrobků.
Přestože se jednání soustředila především na obchodní a ekonomické otázky, nelze přehlédnout požadavky, které poměrně výrazně zasahují do kanadské suverenity. USA požadovaly právo veta nad budoucími obchodními dohodami uzavíranými Kanadou a také zrušení francouzštiny jako úředního jazyka v Québecu.
V sázce je hodně
- Hodnota vzájemného obchodu se zbožím a službami dosáhla v roce 2025 přibližně 872 miliard USD.
- USA vyvezly do Kanady zboží a služby v hodnotě přibližně 426 miliard USD, zatímco dovezly zhruba 446 miliard USD.
Vzájemná závislost zůstává výrazně asymetrická. Spojené státy představují destinaci pro více než dvě třetiny kanadského exportu. Pro USA je Kanada největším nebo jedním z největších obchodních partnerů, export do Kanady však odpovídá pouze přibližně 1,5 % americké ekonomiky.
Energie jsou výjimkou
- Kanada zajišťuje přibližně 63 % ropy dovážené do Spojených států. Vyjmutí energií z nových cel ukazuje, že Washington chce zvýšit tlak na Ottawu, aniž by destabilizoval vlastní rafinerie a ceny pohonných hmot.
Nejnebezpečnějším precedentem, vedle snahy omezit kanadskou suverenitu, není samotná hodnota nových cel, ale postupné oslabování dohody USMCA. Ta je základem obchodu na celém kontinentu a jedním z mála zbývajících důvodů, proč Kanada a Mexiko obchodují více s USA než například s Čínou. V případě USA je trend opačný – kvůli obchodním válkám byly Spojené státy nuceny stále více nakupovat mimo Čínu.
Analytická centra odhadují, že pokud by se konflikt rozšířil na většinu vzájemného obchodu, Kanada by mohla v závislosti na rozsahu omezení přijít o 1–4 % HDP.
Obě strany mají důvod ke kompromisu
- Tlak na Kanadu má ekonomický charakter, ale neodůvodněná obchodní válka s nejbližším obchodním partnerem a okázalá podpora separatistů v provincii Alberta vyvolaly vlnu veřejné podpory kanadské vlády.
- V USA je situace opačná. Dopad Kanady na americkou ekonomiku je velmi malý, obchodní napětí však nejvíce zasáhne firmy v příhraničních státech. Právě v Pensylvánii, Maine, Massachusetts a Ohiu čekají republikány před nadcházejícími volbami největší výzvy. Nerozhodnutí voliči v těchto oblastech se proto mohou rozhodnout vystavit vládě Donalda Trumpa červenou kartu.
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