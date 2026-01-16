Polední shrnutí: Kapitál proudí do evropských technologických akcií 💸🔎

- Nálada na evropských akciových trzích zůstává ke konci týdne smíšená. Index Euro Stoxx 50 klesá o 0,40 %, německý DAX roste o 0,10 % a celkové pohyby se drží v rozmezí ±0,40 %.
- Tržní sentiment v Evropě stále více ovlivňuje technologický sektor, který je od začátku roku silnější o 11,8 %. Jde tak o druhý nejvýkonnější sektor po základních surovinách a zároveň výrazně silnější než americké technologické akcie, které aktuálně konsolidují.
- Společnosti jako ASML, ASM International a BE Semiconductor tvoří téměř 40 % indexu Stoxx 600 Technology a letos generovaly téměř 90 % zisků celého sektoru.
- Optimismus dále posílila společnost TSMC, která zveřejnila velmi silný výhled kapitálových výdajů, čímž podpořila očekávání trvalého růstu mezi svými dodavateli. Největší smluvní výrobce čipů na světě očekává růst capex o přibližně 30 % v roce 2026 a výrazné zvýšení investic v následujících třech letech. Potvrzení silné poptávky ve výsledcích TSMC je jasně pozitivní zprávou pro evropské dodavatele datových center a zařízení pro výrobu polovodičů.
- Poptávka po výrobních nástrojích by měla zůstat silná i po roce 2026, zejména s tím, jak budou spouštěny nové továrny a budou se postupně uvolňovat kapacitní omezení.
- Morgan Stanley zvýšila cílovou cenu pro ASML na 1 400 EUR (z přibližně 1 165 EUR), což představuje potenciál růstu o zhruba 20 %.
- Jde o jedno z nejvyšších ocenění na trhu. Banka očekává silný příliv objednávek v příštích dvou až třech čtvrtletích a lepší růstový výhled minimálně do roku 2027.
- Současný růst znamená obrat od předchozí slabosti evropských výrobců zařízení pro polovodiče, kteří na začátku AI boomu zaostávali za svými americkými protějšky.
- Ocenění evropských technologických firem postupně dohání americké.
- ASML se obchoduje s přibližně 43násobkem forwardových zisků, zatímco 10leté průměrné ocenění činilo zhruba 29–31násobek.
- Index Stoxx 600 Technology se nyní obchoduje za přibližně 27násobek forwardových zisků, což zhruba odpovídá americkým úrovním.
- Globální trhy vykazují smíšený sentiment: futures na US100 a US500 jsou mírně výše, zatímco asijské akcie dosáhly rekordních úrovní po výsledcích TSMC.
- Na komoditních trzích ropa mírně posílila k 59,80 USD za barel, zatímco drahé kovy jako zlato a stříbro mírně oslabují.
- Pozornost investorů se může přesunout také k evropským akciím v oblasti čisté energie poté, co americký soud povolil společnosti Equinor pokračovat ve výstavbě rozsáhlé větrné farmy u pobřeží New Yorku.
