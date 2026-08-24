Švýcarský průmysl doplácí na vyšší cla. Export do USA už klesá ⚠️

Švýcarské průmyslové firmy varují, že vyšší americká cla je staví do stále horší pozice vůči konkurentům z Evropské unie. Od konce července čelí švýcarské zboží při dovozu do USA clu ve výši 12,5 %, což je o 2,5 procentního bodu více než u výrobků z EU.
Podle průmyslového svazu Swissmem už tento rozdíl začíná ovlivňovat konkurenceschopnost firem a další zvýšení cel by mohlo mít výrazně negativní dopad na švýcarský export.
Firmy raději obětují marže než zákazníky
Více než polovina oslovených společností podle průzkumu Swissmem vyšší náklady zatím nepřenáší na americké zákazníky. Místo toho je absorbuje do vlastních marží, protože se obává, že by po zvýšení cen mohla zákazníky ztratit.
Pouze 42 % firem je podle průzkumu schopno vyšší celní náklady přenést dál. Pro zbytek trhu to znamená přímý tlak na ziskovost.
Situace je o to citlivější, že vývoz švýcarského zboží do USA už v prvních šesti měsících roku 2026 klesl o 5,3 %.
Další zvýšení rozdílu by mohlo být problém
Swissmem upozorňuje, že pokud by se rozdíl mezi americkými cly na švýcarské a unijní zboží zvýšil z 2,5 na 5 procentních bodů, téměř polovina firem by považovala svůj byznys v USA za vážně ohrožený.
To ukazuje, jak citlivá je konkurenceschopnost švýcarského průmyslu na relativně malé rozdíly v obchodních podmínkách. Evropské firmy totiž mohou při nižší celní sazbě nabídnout podobné produkty za výhodnější cenu nebo si udržet vyšší marže.
Přesun výroby do USA není jednoduchým řešením
Jednou z možných reakcí na vyšší cla by teoreticky mohl být přesun části výroby do Spojených států. Podle Swissmem ale firmy tuto variantu příliš nepovažují za realistickou.
Důvodem je mimo jiné nedostatek kvalifikovaných pracovníků v USA, který by přesun výroby komplikoval. Firmy proto spíše potřebují, aby Švýcarsko dosáhlo obchodní dohody, která je nebude znevýhodňovat vůči hlavním konkurentům z EU.
Nejistota kolem americké obchodní politiky přetrvává
Dalším rizikem je pokračující americké vyšetřování průmyslových nadkapacit, které může vést k ještě vyšším clům.
Právě nejistota kolem dalšího vývoje je podle švýcarského průmyslu jedním z hlavních problémů. Firmy totiž obtížně plánují ceny, investice i dlouhodobé kontrakty, pokud se obchodní podmínky mohou znovu změnit.
Pro Švýcarsko tak bude klíčové vyjednat podmínky, které nebudou zhoršovat jeho postavení vůči Evropské unii na jednom z nejdůležitějších exportních trhů.
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