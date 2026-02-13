Tři trhy, které stojí za pozornost v příštím týdnu (13.02.2026)

Po sérii kritických ekonomických údajů z USA, které poskytly Federálnímu rezervnímu systému neúplný obraz, vstupují globální trhy do období relativního makroekonomického klidu. Spojené státy slaví prodloužený víkend u příležitosti narozenin George Washingtona, zatímco Čína se pouští do týdenních oslav lunárního nového roku, což si vyžádá částečné uzavření trhů. V Brazílii dále snižuje likviditu závěrečná fáze karnevalu. Pod povrchem svátečního klidu však zůstávají významné katalyzátory volatility: zveřejnění zápisu z jednání FOMC, údaje o inflaci PCE a rozhodnutí o úrokových sazbách v Novém Zélandu, které má vysokou sázku. Investoři by se měli zaměřit na AUDNZD, US500 a hliník.
AUDNZD
Měnový pár AUDNZD vystoupal na nejvyšší úroveň od roku 2013, podporován růstem cen drahých a průmyslových kovů, jejichž významným producentem je Austrálie, a výrazně jestřábím obratem australské centrální banky (RBA). Tato divergence bude otestována ve středu během asijské seance, kdy novozélandská centrální banka (RBNZ) oznámí své nejnovější rozhodnutí o měnové politice. Konsensus očekává, že RBNZ udrží svou základní sazbu na relativně mírných 2,25 %. Zatímco inflace na Novém Zélandu se odrazila na úroveň přes 3 %, systémová ekonomická nestabilita do značné míry svázala centrální bance ruce a zabránila agresivnímu zpřísnění měnové politiky, jaké bylo vidět na druhé straně Tasmanova moře. Ačkoli trhy počítají s potenciálním zvýšením sazeb na podzim 2026, okamžitá pozornost se soustředí na výhled RBNZ. Pokud banka zdůrazní rostoucí inflační rizika a naznačí zpřísnění měnové politiky v pozdní fázi cyklu, může tento měnový pár zaznamenat taktický ústup. Naopak, pokud bude banka i nadále zastávat holubičí postoj a dojde k obnovení poptávky po kovech, může se AUDNZD přiblížit k hranici 1,20.
US500
Americké hotovostní trhy budou v pondělí uzavřeny a futures na Wall Street budou fungovat podle zkráceného harmonogramu. Navzdory konstruktivnímu začátku minulého týdne skončilo několik následujících seancí v červených číslech. Tento ústup odráží mnohostrannou nejistotu: eskalující geopolitické napětí ohledně politiky USA vůči Íránu a ochlazení „AI horečky“, která začíná tížit softwarové vývojáře a zpravodajské agentury. Hlavním protivětrem zůstává nejistota ohledně dalšího směřování Fedu. Zatímco silný trh práce komplikuje argumenty pro bezprostřední uvolnění měnové politiky, údaje o CPI zpomalily více, než se očekávalo. Dvě klíčové události budou určovat další vývoj: středeční zveřejnění zápisu z jednání FOMC, který poskytne detailní pohled na interní debaty výboru, a páteční zpráva o PCE – „severní hvězda“ Federálního rezervního systému pro měření cenové stability.
Hliník
Volatilita v celém komplexu kovů dosáhla vrcholu na přelomu února, ale situace se posunula směrem k výraznému odlivu spekulativního kapitálu z futures trhů. Hliník nebyl ušetřen; ceny se vrátily k hranici 3 000 USD za tunu, čímž se prakticky smazaly všechny zisky z roku 2026. Kov čelí dvojí hrozbě. Sezónně způsobil lunární Nový rok rozsáhlé pozastavení průmyslové činnosti v Číně, která je největším spotřebitelem na světě. Strukturálně trh vstřebává zprávy, že americká administrativa zvažuje zmírnění cel na ocel a hliník. Dokud nebude jasno na obchodní frontě nebo dokud se po svátcích neobjeví impuls poptávky z Pekingu, zdá se, že růst hliníku je strukturálně omezen.
