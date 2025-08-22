US OPEN: Akciový trh ve stínu Jackson Hole

Trh před vystoupením šéfa Fedu Jeroma Powella v Jackson Hole částečně koriguje ztráty z tohoto týdne. Investoři s napětím očekávají jeho projev, který – bez ohledu na aktuální vývoj indexů při otevření – určí další náladu na trhu nejen pro dnešní seanci, ale i pro nadcházející týdny. Index US500 přidává 0,25 % při otevření, zatímco US30 roste o 0,60 %.
S ohledem na vysoké valuace aktiv trhy očekávají signál od Fedu, zda jsou tyto hodnoty opodstatněné. Ceny podporují včerejší silná data PMI, která výrazně překonala očekávání. Tento vývoj ale spolu se zveřejněnými Minutes FOMC může přimět Fed k delšímu zachování vyšších sazeb. V kontextu viditelně slabšího trhu práce by to však mohlo negativně ovlivnit spotřebitele.
Od začátku týdne tlačí na trh technologické firmy. Dnes jsou to zejména NVIDIA a AMD, které před otevřením ztrácejí zhruba 1 % kvůli problémům s distribucí čipů H20. Klesají i SMCI a Workday. Tento trend dnes mírně vyvažuje Zoom, který posiluje po zveřejnění optimistického výhledu zisků.
US100 (H4)
Technická analýza – US100
Technologický index USA v posledních dnech projevuje slabost. Na 4hodinovém grafu se cena nachází pod klouzavými průměry 25, 50 a 100 seancí, přičemž se jen těsně drží nad EMA200 (žlutá). Cena prorazila rostoucí kanál směrem dolů. Pokud se kurz rychle nevrátí nad trendovou linii, index může čelit dalším poklesům. První podpora se nachází na úrovni 22 800 bodů, kterou vymezuje poslední minimum a spodní hranice konsolidace z minulého měsíce. Pokud bude tato zóna prolomena, další jasná podpora leží až na úrovni 21 644 bodů.
Zdroj: xStation5
Firemní zprávy
Intuit (INTU.US) – Společnost zveřejnila výsledky po čtvrtečním uzavření trhu. Přestože překonala očekávání, konzervativní výhled pro rok 2026 investory zklamal. Po zveřejnění snížilo několik investičních bank cílovou cenu akcií, což vedlo k poklesu o více než 5 % v pre-marketu.
NVIDIA (NVDA.US) – Podle analýz čínské vlády jsou domácí čipy vhodnější pro použití ve státních podnicích než čipy kalifornského giganta. Tato zpráva způsobuje pokles ceny o 1 % před otevřením trhu.
Zoom (ZM.US) – Zvýšený výhled tržeb pro konec roku a nový cenový cíl od RBC na 100 USD vedou k růstu akcií – přes 5 % v pre-marketu.
Workday (WDAY.US) – Poskytovatel HR služeb zklamal investory výhledem na příjmy z předplatného. Akcie klesají o více než 4 % před otevřením.
GAP (GAP.US) – Distributor oblečení ztrácí přes 1 % při otevření trhu kvůli sníženému ratingu od investiční banky, která upozornila na riziko celního tlaku na budoucí výsledky firmy.
