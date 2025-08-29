US OPEN: Korekce historického maxima. Dolar posiluje.

Hlavní index americké burzy včera uzavřel na novém historickém maximu. Investoři si částečně uchovali včerejší optimismus, když indexy před otevřením rostly. US500 přidal 0,3 %. Zisky se však nepodařilo udržet a trhy rychle ztrácely půdu pod nohama. Aktuálně US500 klesá o 0,2 % a US100 o 0,4 %.
EURUSD dočasně koriguje včerejší ztráty díky pozitivním inflačním údajům z Německa. Trh čeká na data PCE inflace. Zveřejněné statistiky z USA však umožňují dolaru převzít iniciativu.
EURUSD: -0,15 %
GBPUSD: -0,35 %
USDJPY: +0,27 %
USDCHF: +0,21 %
Makroekonomická data:
Byla zveřejněna data o PCE inflaci. Trh tomuto ukazateli obecně nepřikládá takovou váhu jako CPI, z pohledu trhu je však důležitější, jelikož jde o preferovaný inflační ukazatel FEDu při rozhodování o měnové politice. Data odpovídala očekáváním.
Jádrová PCE inflace meziročně (srpen): 2,6 % (Očekávání: 2,6 %, Předchozí: 2,6 %)
Jádrová PCE inflace meziměsíčně (srpen): 0,2 % (Očekávání: 0,2 %, Předchozí: 0,3 %)
Později během dne budou zveřejněna také data indexu PMI z Chicaga.
Očekávání: 46, Předchozí: 47,1
Kanadská ekonomika v tomto čtvrtletí klesá, USDCAD posiluje.
Růst HDP meziročně: 0,9 % (Očekávání: 1,3 %, Předchozí: 1,2 %)
Růst HDP meziměsíčně: -0,1 % (Očekávání: 0,1 %, Předchozí: 0,1 %)
Růst HDP mezičtvrtletně: -1,6 % (Očekávání: -0,7 %, Předchozí: 2,2 %)
US100 (D1)
Cena se nadále drží nad dolní hranicí střednědobého rostoucího trendu, ale trhu zjevně chybí síla k návratu blíže ke středu kanálu. To může vést k potenciálnímu proražení směrem dolů. Nově lze pozorovat i krátkodobý trend (fialový), který bude představovat další rezistenci vůči růstu ceny v následujících dnech. Nejbližší podporu tvoří již zmíněná rostoucí trendová linie a klouzavý průměr EMA25. První silná rezistence pro cenu se nachází v zóně od úrovně 28 340 USD.
Zdroj: xStation5
Firemní zprávy:
Nvidia (NVDA.US) – Kalifornský AI gigant znovu oslabuje. Společnost pokračuje v poklesu způsobeném zklamáním investorů z výsledků. Ačkoliv překonala očekávání, ukázalo se to jako nedostatečné pro uspokojení trhu. Akcie klesají o 1,1 % před otevřením trhu.
Dell (DELL.US) – Výrobce počítačů, serverů a pracovních stanic zklamal trh včerejšími výsledky. Nepomohla ani ujištění o rostoucí poptávce po AI řešeních firmy a navýšení očekávaných tržeb z tohoto segmentu na 20 miliard USD. Cena klesá o více než 7 % před otevřením trhu.
Alibaba (BABA.US) – Akcie čínské společnosti v USA vzrostly o 3 %. Firma zveřejnila optimistické výsledky a představila nový AI čip.
Marvell Technology (MRVL.US) – Společnost zveřejnila výsledky. Přestože překonala očekávání analytiků, růst neuspokojil investory, což vedlo k propadu akcií o 15 %.
Autodesk (ADSK.US) – Výrobce softwaru zveřejnil lepší než očekávané výsledky a oznámil další úspěchy. Akcie rostou téměř o 10 %.
Elastic (ESTC.US) – Společnost specializující se na analýzu dat výrazně překonala očekávání, když zvýšila tržby o 20 % meziročně. Cena akcie roste o 16 %.
