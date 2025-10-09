US OPEN: Pepsico a Delta reportují, S&P 500 se drží na vrcholu ↔️

-
Dnešní otevření akciových trhů ve Spojených státech probíhá v mírně utlumené náladě.
Investoři po včerejší euforii přistupují k obchodování obezřetněji, analyzují jak příchozí výsledky firem, tak makroekonomickou situaci v kontextu probíhajícího uzavření federální správy. Většina indexů se při otevření drží poblíž včerejších závěrečných hodnot. Kontrakty na US100 klesají o 0,20 %.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Dnes si nejlépe vedou těžební a finanční sektory. Zaostávají IT a maloobchod v širším smyslu.
Včerejší seance přinesla další historická maxima na hlavních indexech.
Zveřejnění zápisu z posledního zasedání Fedu trh interpretoval jako potvrzení holubičího postoje v měnové politice.
Obsah protokolu byl vnímán jako signál, že Fed plánuje na příštím zasedání snížení sazeb o 25 bazických bodů.
Uzavření federální vlády v USA pokračuje a většina klíčových makrodat není publikována.
Předseda Fedu Jerome Powell se nemohl zúčastnit plánované konference, čímž trh přišel o důležité náznaky ohledně budoucího směřování měnové politiky.
Nedostatek komunikace ze strany měnových autorit v situaci omezeného přístupu k datům může zvyšovat nejistotu investorů.
Na firemní úrovni poutají pozornost čtvrtletní výsledky PepsiCo a Delta Air Lines.
Obě společnosti překonaly očekávání, čímž poskytly cenné informace o kondici amerických spotřebitelů v podmínkách omezené makroekonomické transparentnosti.
Zpráva Delty byla obzvlášť pozitivně přijata poté, co generální ředitel společnosti zdůraznil, že probíhající uzavření vlády nemá dopad na současné fungování firmy, což podpořilo obchodování s akciemi společnosti před otevřením trhu.
US500 (D1)
Zdroj: Xstation5
Cena se aktuálně nachází velmi blízko historických maxim, což mimo jiné znamená, že prostor pro případnou korekci se zdá poměrně velký.
S ohledem na rozsah předchozích korekcí by možný pullback mohl sahat až k dolní hranici růstového kanálu (vyznačené červeně), tedy k úrovni kolem 6700 bodů.
Pro naplnění takového scénáře je však klíčové jasné prolomení nejbližší lokální podpory v oblasti 6750 bodů.
Dodatečným faktorem podporujícím prodejní stranu je relativně vysoká úroveň indikátoru RSI, který osciluje kolem 70 bodů, což signalizuje přeprodanost trhu a zvyšuje riziko krátkodobého poklesu.
Firemní novinky:
-
Nvidia (NVDA.US) – Největší světová společnost roste při otevření o cca 1 %. Impulzem je pozitivní zpráva, že výrobce čipů zahájil prodej svých AI čipů ve Spojených arabských emirátech jako součást nové obchodní iniciativy amerického prezidenta.
-
US Rare Metals (USAR.US) – Společnosti spojené s těžbou a zpracováním vzácných kovů rostou na vlně nových čínských exportních omezení, která nutí rozvinuté země zvyšovat produkci. US Rare Metals roste při otevření o více než 6 %.
-
Apogee Therapeutics (APGE.US) – Biotechnologická firma ztrácí přes 6 % při otevření. Trh negativně přijal cenu oznámené veřejné nabídky ve výši 41 USD.
-
PepsiCo (PEP.US) – Výrobce nealkoholických nápojů zveřejnil výsledky mírně nad očekávání:
- Zisk na akcii: 2,29 USD (oček. 2,26)
- Tržby: 23,94 mld. USD (oček. 23,86 mld.)
Na výsledkové konferenci CEO uvedl, že firma plánuje snižovat náklady pro zvýšení marží a pochválil pozitivní vývoj poptávky v Asii.
-
Freeport (FCX.US) – Těžařská společnost roste při otevření o cca 2 %, podpořená pozitivním sentimentem vůči mědi a optimistickými dlouhodobými prognózami růstu cen.
-
Diginex Inc (DGNX.US) – Výrobce softwaru roste již druhou seanci v řadě o cca 30 %.
Důvodem je strategické zaměření firmy na kryptoměny, tokenizaci a umělou inteligenci.
-
Delta Airlines (DAL.US) – Letecká společnost překonala očekávání ve výsledcích.
Zpráva je důležitým indikátorem síly amerického spotřebitele a byznysu v prostředí snížené makroekonomické transparentnosti.
Akcie rostou o více než 5 % díky ujištění CEO, že uzavření vlády nemělo vliv na hospodaření firmy a že letošní tržby dosahují rekordních hodnot díky silné poptávce v segmentu prémiových zákazníků.
