US OPEN: Trh je navzdory nejistotě klidný

Uzavření vlády Spojených států, první po sedmi letech, vyvolalo určité obavy, ale reakce trhu zůstává mírná. Přestože některé federální agentury pozastavily provoz a platby vybraným zaměstnancům byly pozastaveny, investoři nepropadli panice. Trhy již započítaly rizika spojená s tímto patem, a proto jsou zaznamenané poklesy relativně malé a nepřipomínají prudký výprodej.
Důležitým faktorem však zůstává absence zveřejňování klíčových makroekonomických dat, jako je například týdenní zpráva o zaměstnanosti (NFP), což vnáší dodatečnou nejistotu a omezuje schopnost trhu přesně vyhodnotit stav ekonomiky. Většina účastníků trhu však předpokládá, že rozpočtová krize bude mít omezený a krátkodobý dopad, a očekávají rychlou dohodu mezi stranami.
Politické napětí vyplývající z rivality mezi demokraty a republikány, stejně jako blížící se volby v roce 2026, zůstávají rizikovým faktorem. V tuto chvíli se však Wall Street soustředí především na ekonomická data a rozhodnutí Fedu. Federální rezervní systém s ohledem na zvýšenou nejistotu pravděpodobně zvolí opatrnější přístup k dalšímu snižování úrokových sazeb.
Přestože politická situace ve Washingtonu zůstává nestabilní, finanční trhy se zdají být na podobné scénáře připraveny a v tuto chvíli neočekávají výrazné turbulence. Umírněný klid mezi investory naznačuje, že současné uzavření vlády je z velké části již započítáno, a potenciální negativní dopady na ekonomiku budou omezené a krátkodobé.
US500 (H1 Interval)
Futures na index S&P 500 (US500) rostou během ranního obchodování i přes pokračující narušení spojená s uzavřením americké vlády. Politický pat ve Washingtonu a pozastavení činnosti některých federálních institucí nevyvolaly výraznou reakci trhu, což naznačuje, že investoři vnímají situaci jako dočasnou a s omezeným hospodářským dopadem.
Zdroj: xStation5
Firemní zprávy:
IBM (IBM.US) a AMD (AMD.US) uzavřely strategické partnerství s cílem dodat pokročilou AI infrastrukturu pro společnost Zyphra, která se specializuje na open-source software a výzkum v oblasti AI. Sanfranciská Zyphra vyvíjí open-source AI řešení prostřednictvím pokročilých modelů a technologií. Tato dohoda poskytne Zypře přístup k výkonným cloudovým výpočetním zdrojům IBM, což umožní vývoj a trénink velkých, špičkových AI modelů. Spolupráce představuje významný krok v rozvoji generativních AI technologií a ukazuje, jak velké technologické firmy spojují síly na podporu inovací v tomto rychle se rozvíjejícím oboru. Společnost Zyphra, která nedávno uzavřela kolo financování v hodnotě 1 miliardy dolarů, plánuje tyto prostředky využít k dalšímu vývoji průlomových řešení v oblasti umělé inteligence.
Fortress Biotech (FBIO.US) během středeční seance ztrácí přibližně 34 %, poté co americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) odmítl schválit její lék CUTX-101 určený k léčbě vzácné Menkesovy choroby. Tato negativní zpráva vyvolala silný prodejní tlak, což se promítlo do poklesu ceny akcií společnosti.
Akcie společnosti Nike (NKE.US) během středy posilují o více než 3 % po zveřejnění výsledků za první čtvrtletí, které překonaly průměrné odhady analytiků. Výsledky potvrzují efektivní zaměření společnosti na klíčové sportovní disciplíny, jako je běh a basketbal, které začínají přinášet viditelné výsledky. Hlavním pozitivním faktorem byl růst velkoobchodních tržeb, podpořený partnerstvími s Amazonem a Foot Lockerem. Nike zároveň zaznamenal jasné zlepšení v prodejích běžecké obuvi. Tyto pozitivní výsledky se setkaly s nadšenou reakcí investorů, což vedlo ke zvýšené poptávce po akciích společnosti.
Akcie společnosti Marvell Technology (MRVL.US) aktuálně klesají přibližně o 3 % po snížení investičního hodnocení. Analytici upozorňují, že datové centrum společnosti Marvell za poslední dva roky téměř ztrojnásobilo objem, zejména díky úspěchům v oblasti vlastních XPU procesorů a síťových čipů podporujících AI. I přes tyto úspěchy však omezená tržní viditelnost a rostoucí konkurence v segmentu vlastních XPU čipů – zejména po nedávném rychlém růstu ceny akcií – vedou analytiky k opatrnějšímu postoji vůči společnosti.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.