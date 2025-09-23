US OPEN: Trh nevěří v recesi, ale vyčkává na dnešní projev Powella

Finanční trhy zdá se zcela ignorují riziko recese v americké ekonomice. Převládá názor, že měkké přistání není pouze nejpravděpodobnějším výsledkem, ale v aktuálním makroekonomickém prostředí dokonce jedinou reálnou cestou vpřed.
Optimismus investorů podporují rekordní hodnoty hlavních amerických akciových indexů, které téměř denně dosahují nových historických maxim. Technologická rally nejeví žádné známky zpomalení – naopak se zdá, že zrychluje, a to díky rostoucímu zájmu o umělou inteligenci, datovou infrastrukturu a pokročilou výrobu polovodičů. Stále více společností oznamuje mnohamilionové investice do technologií, od výstavby datových center až po implementaci řešení založených na umělé inteligenci. Tento trend nadále podporuje býčí sentiment na trzích a tlumí obavy z případného hospodářského zpomalení.
Hlavním bodem zájmu investorů je dnes projev předsedy Federálního rezervního systému Jeroma Powella. Jeho rétorika a případné náznaky ohledně dalšího směřování měnové politiky mohou zásadně ovlivnit krátkodobý vývoj trhů. Jakákoli zmínka o riziku recese nebo potřebě udržovat vyšší úrokové sazby by mohla vyvolat korekci, zatímco holubičí postoj bude pravděpodobně vnímán jako potvrzení pokračujícího růstového trendu.
US500 (časový rámec H1)
Futures na index S&P 500 (US500) v úvodu obchodování mírně rostou a drží se blízko historických maxim. Navzdory převládajícímu optimismu a silnému růstovému momentu však investoři zůstávají opatrní před dnešním očekávaným projevem šéfa Fedu Jeroma Powella. Jeho vyjádření budou klíčová pro formování očekávání ohledně budoucí měnové politiky a krátkodobého vývoje akciových trhů.
Zdroj: xStation5
Firemní zprávy
Boeing (BA.US) – Akcie společnosti Boeing rostou o přibližně 3 % a obchodují se poblíž 216 USD, a to po zprávách, že USA a Čína jsou ve finální fázi jednání o velké zakázce na letadla Boeing. Přestože detaily týkající se počtu a modelu letounů nebyly zveřejněny, potenciální dohoda může výrazně ovlivnit finanční výsledky společnosti. Tato zpráva zlepšila náladu investorů a podpořila růst akcie před otevřením trhu.
ACM Research (ACMR.US) – Akcie společnosti ACM Research posilují o více než 6 % na 38,50 USD po oznámení, že firma bude zařazena do indexu S&P SmallCap 600, kde nahradí společnost WK Kellogg Co., která má být koupena skupinou Ferrero, pokud dojde k uzavření transakce. Zařazení do indexu pravděpodobně zvýší viditelnost společnosti mezi institucionálními investory, což může podpořit likviditu i atraktivitu pro fondy zaměřené na malé společnosti.
Firefly Aerospace (FLY.US) – Akcie společnosti klesají přibližně o 10 % po zveřejnění první výsledkové zprávy od vstupu na burzu. Navzdory silnému růstu tržeb a zakázkám v hodnotě 1,1 miliardy USD zůstávají investoři znepokojeni vysokými provozními ztrátami a rychlým čerpáním dostupné hotovosti.
Kenvue (KVUE.US) – Akcie společnosti rostou v ranním obchodování o zhruba 4 %, a to navzdory varování administrativy Donalda Trumpa ohledně užívání Tylenolu (paracetamolu) během těhotenství. Úřady naznačily možnou souvislost mezi užíváním léku a zvýšeným rizikem autismu u dětí, což vyvolalo obavy mezi investory i spotřebiteli. Přesto se akcie mírně zotavily, ačkoli za posledních šest měsíců ztratily více než 25 %, především kvůli neustálým zprávám o možném propojení mezi Tylenolem a vývojovými problémy.
