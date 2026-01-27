US Open: US500 blízko rekordních maxim 📈 Akcie UnitedHealth klesají o 17 %, Micron a RTX Corp rostou

Americký akciový trh na začátku úterní seance přidává, protože investoři postupně zaujímají pozice před zítra očekávaným rozhodnutím Fedu a tiskovou konferencí Jerome Powella. Tato událost pravděpodobně vyvolá určité přeskupení pozic v indexech a na dolarových párech. Na makro úrovni je dnešní klíčovou událostí Conference Board index, který přinese nový pohled na spotřebitelskou důvěru v USA. Ranní data z trhu s bydlením překvapila pozitivně: ceny domů vzrostly o 0,6 % m/m oproti očekávaným 0,3 % a předchozím 0,4 %, zatímco ceny ve 20 největších metropolitních oblastech USA vzrostly o 1,4 % y/y oproti očekávaným 1,2 % a předchozím 1,3 %. Týdenní změna zaměstnanosti podle ADP činila 7,5 tisíce pracovních míst oproti předchozím 8 tisícům. Index US500 se posouvá směrem k úrovni 7 000, která v prosinci vyvolala dvě medvědí impulzy.
Zdroj: xStation5
Akcie UnitedHealth klesají o více než 17 %, ale širší náladu na trhu podporuje růst velkých technologických titulů. Daří se Apple, Amazonu, Alphabetu, Meta Platforms a Nvidii, stejně jako dodavatelům v polovodičovém řetězci jako Micron, Lam Research a také Cloudflare z oblasti kyberbezpečnosti.
Zdroj:: xStation5
Zprávy z amerického akciového trhu
- Na americkém akciovém trhu dnes panuje výrazná sektorová selektivita. Největší tlak přichází ze zdravotnictví – akcie zdravotních pojišťoven prudce klesají poté, co americká vláda navrhla ponechat platby pro soukromé plány Medicare na stejné úrovni jako letos. Investoři přitom očekávali růst o několik procent. Humana ztrácí cca 15 %, UnitedHealth přes 17 % a CVS Health 13 %. Navíc UnitedHealth oznámila, že v roce 2026 očekává pokles tržeb – poprvé za více než 30 let.
- V softwaru pro pohostinství klesá Agilysys o 12 % po zveřejnění výsledků za 3Q, které nenaplnily očekávání. U aerolinek je situace smíšená – American Airlines rostou o 3 % po výsledcích za 4Q, zatímco JetBlue klesá o 3 % kvůli vyšší ztrátě, než se čekalo.
- V sektoru AI a cloudové infrastruktury pokračuje v růstu CoreWeave (+4 %) po další investici ve výši 2 miliard USD od Nvidie. Deutsche Bank titul povýšila na „Buy“, což zlepšilo náladu v celém sektoru.
- Sanmina klesá o 8 % po slabém výhledu tržeb na 2Q. Naopak UPS roste o 3 % díky lepšímu výhledu tržeb na celý rok a plánovanému odstranění méně výdělečných zásilek z provozu.
- V automobilovém sektoru General Motors přidává 4 % po zvýšení výhledu zisku o 2 miliardy USD, navýšení dividendy a plánovaném zpětném odkupu akcií. V obranném sektoru Northrop Grumman klesá o 1 % po slabším výhledu zisku, zatímco menší společnost Redwire roste o 15 % díky kontraktu na raketovou obranu. Největší obranný dodavatel RTX Corp. přidává 3 % po lepších než očekávaných výsledcích za 4Q.
Zdroj: xStation5
