US OPEN: Výsledky bank a fondů podporují ocenění

Zlepšený investorský sentiment ke konci týdne podporuje finanční sektor, který přitahuje pozornost trhu díky svým výsledkům. Většina společností v tomto odvětví pozitivně překvapila očekávání, čímž podpořila hlavní indexy. Investoři zároveň již diskontují potenciální riziko konfliktu v Íránu, jak ukazují ceny ropy. Lídrem růstu je NASDAQ100, jehož kontrakty rostou přibližně o 4 %. S&P500 a Russell omezují růst na přibližně 0,2 %. Nejhůře si vede Dow, jehož kontrakty klesají přibližně o 0,1 %.
Dobré výsledky finančních firem však zastiňují výroky Donalda Trumpa. Trh nezapomněl na spory mezi Jeromem Powellem a prezidentskou administrativou. Zároveň prezident hlasitě prosazuje myšlenku zavedení horní hranice úrokových sazeb z úvěrů pro banky v USA.
Makroekonomická data
Dnes investoři obdrželi údaje z amerického průmyslu, který podle dat FEDu v prosinci 2025 vykazoval dobrou výkonnost. Průmyslová produkce vzrostla meziměsíčně o 0,4 %. Roční růst klesl z 2,52 % na 2 %. Zpracovatelský průmysl překvapil růstem o 0,2 %, přestože se očekával meziměsíční pokles. Celková míra využití kapacit vzrostla na 76,3 %.
US100 (D1)
Zdroj: xStation5
Trh se blíží k rozhodujícímu okamžiku, kdy bude muset rozhodnout o proražení rezistentní zóny na úrovni 25 900. Pokud se kupujícím nepodaří tuto hladinu překonat počtvrté, může převzít iniciativu nabídka a srazit cenu k úrovni FIBO 38,2.
Firemní zprávy:
- AST SpaceMobile (ASTS.US): Společnost roste o více než 7 % po podpisu smluv na systémy protivzdušné obrany.
- Micron (MU.US): Trh oceňuje další růst výrobců RAM uprostřed extrémního nedostatku na tomto trhu. Ocenění společnosti rostou přibližně o 4 %.
- BlackRock (BLK.US): Známý fond výrazně překonal tržní očekávání ve výsledcích. Zisk na akcii dosáhl 13,16 USD a tržby vzrostly na 7 miliard USD. Akcie rostou po otevření trhu o přibližně 7 %.
- ImmunityBio (IBRX.US): Biotechnologická společnost roste o 17 % poté, co se předběžné odhady čistého zisku ukázaly být o 700 % vyšší než očekávání.
- Regions Financial Corporation (RF.US): Společnost je nechvalně známou výjimkou v rámci výsledkové sezóny bank. Jako jedna z mála finančních institucí zklamala očekávání jak v oblasti EPS, tak tržeb. Cena akcií klesá o více než 3 %.
Denní shrnutí: Banky a technologie táhnou indexy vzhůru 🏭 Americký průmysl zůstává silný
