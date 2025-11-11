US100 ztrácí 0,5 % 🚩

Futures na index Nasdaq 100 (US100) klesají přibližně o 0,5 % zhruba 30 minut před začátkem obchodování v USA. Nálada investorů se mírně zhoršila navzdory pokroku v jednáních o znovuotevření americké vlády. Hlavním důvodem poklesu se zdá být negativní tržní reakce na výsledky společnosti CoreWeave (CRWV.US) – jednoho z klíčových dodavatelů GPU infrastruktury pro datová centra, která využívají technologičtí giganti jako Nvidia.
- CoreWeave, dříve významný těžař Etherea, zcela změnila svůj obchodní model a zaměřila se na boom v oblasti umělé inteligence. Firma nyní pronajímá grafické procesory a spolupracuje s významnými hráči jako Meta Platforms a OpenAI.
- Nejnovější zveřejnění indexu NFIB v USA dopadlo mírně pod očekávání. Nálada mezi malými americkými podniky, které zaměstnávají téměř polovinu pracovní síly, se v říjnu zhoršila. Index podnikatelského optimismu NFIB dosáhl 98,20 bodu oproti očekávaným 98,3 a předchozím 98,80. Rozsah negativního překvapení je však poměrně malý.
V následujících týdnech bude pozornost upřena na zpožděná americká makrodata. Pokud budou čísla zvlášť slabá, investoři mohou přehnaně reagovat na obavy z recese. Na druhou stranu, výsledková sezóna v USA zůstává celkově solidní a Fed by mohl v prosinci přistoupit ke snížení úrokových sazeb. Pokud bude proces znovuotevření vlády v následujících dnech dokončen, je obnovený růst na Wall Street stále možný.
CoreWeave pod tlakem – akcie klesají o 8 %
Akcie společnosti CoreWeave klesají v premarketu poté, co firma snížila výhled ročních tržeb kvůli zpoždění spuštění klíčového datového centra, a to i přes silnou poptávku po AI službách.
- Společnost čelí rostoucím infrastrukturním nákladům, vyšším cenám GPU a rostoucí konkurenci v oblasti výpočetního výkonu, což zatěžuje její ziskovost. Podle firmy problémy souvisí se spoluprací s jedním z jejích hlavních partnerů pro datová centra; klient však souhlasil s prodloužením kontraktu, takže celková hodnota zůstává beze změny.
- Analytici Barclays upozornili, že výsledky odhalily provozní rizika v sektoru AI infrastruktury a připomněli investorům, že budování velkokapacitních datových center je extrémně složitý inženýrský proces.
- Od IPO v březnu 2025 akcie CoreWeave vzrostly o více než 150 %, ale ve 3. čtvrtletí klesla provozní marže z 21 % na 16 %. Tržby dosáhly 1,36 miliardy USD, což překonalo odhad analytiků (1,29 miliardy USD), nicméně slabší ziskovost může být problém, pokud poptávka po AI začne ochlazovat.
Mezi další rizika patří krátká životnost GPU čipů, cyklický charakter odvětví a možnost odpisů GPU aktiv. Přestože se akcie obchodují zhruba 30 % pod svými maximy, tržní kapitalizace CoreWeave stále činí přibližně 52 miliard USD. Zklamání z výsledků ovlivnilo náladu v širším sektoru AI infrastruktury, přičemž investoři si začínají klást otázky ohledně udržitelnosti jeho rychlého růstu.
Zdroj: xStation5
Technická analýza US100
Časový rámec H1: Index korigoval po dosažení oblasti 25 700 bodů. Aktuálně se kontrakt pohybuje kolem klouzavého průměru EMA50, který slouží jako klíčová intradenní podpora. Oblast 25 700 bodů zůstává silnou rezistencí z pohledu price action.
Časový rámec D1: Index uhájil krátkodobou podporu v blízkosti 25 200 bodů (EMA50, oranžová linie). Indikátor RSI zůstává neutrální, kolem 53 bodů.
Zdoj: xStation5
