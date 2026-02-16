US500 mírně oživil po výprodeji 🗽 Americká výsledková sezóna potvrzuje růst zisků

Americká stroj na zisky stále běží na vysoké otáčky. Jak se sezóna zveřejňování výsledků za čtvrté čtvrtletí 2025 blíží ke svému konci, obraz je konzistentní: společnosti nejenže plní své sliby, ale dělají to ve velkém měřítku, a to jak v oblasti zisků, tak tržeb. Skutečnou otázkou je, jak se tyto výsledky srovnávají s historickými trendy. To je důležité, protože v této fázi cyklu trh neodměňuje „účetní výhry“. Odměňuje skutečné příjmy, trvalé marže a schopnost udržet dynamiku i přes náročnější základnu oproti loňskému roku. Zde jsou údaje společnosti FactSet (k 13. únoru).
Přehled výsledků
- 74 % společností zahrnutých v indexu S&P 500 již zveřejnilo své výsledky, 74 % z nich překvapilo pozitivním EPS a 73 % překonalo očekávání v oblasti tržeb. Zisky rostou tempem, které na papíře vypadá jako luxus: kombinovaný růst zisků za 4. čtvrtletí 2025 činí 13,2 % meziročně. Pokud se tento údaj potvrdí, index zaznamená páté čtvrtletí v řadě s dvouciferným růstem zisků. Zjednodušeně řečeno: cyklus zisků zůstává v expanzivním režimu, nikoli v pozdní fázi útlumu.
- Obzvláště důležitý signál vysílají tržby. Kombinovaný růst tržeb za 4. čtvrtletí činí 9,0 % meziročně, což je nejvyšší hodnota od 3. čtvrtletí 2022. Ještě důležitější je, že tato hodnota byla postupně revidována směrem nahoru: z 6,5 % na konci září na 7,8 % na konci prosince a nyní na 9,0 %. Laťka se posunula výš, což je obvykle lepší problém než sledovat, jak odhady týden co týden klesají.
- Kdo tedy stál za těmito revizemi? Od 31. prosince nejvíce k zlepšení růstu tržeb přispěly čtyři sektory: informační technologie, zdravotnictví, komunikační služby a průmysl. V odvětví technologií pomohly významné překvapivé nárůsty tržeb společností Apple (143,76 mld. USD oproti 138,39 mld. USD), Super Micro Computer (12,68 mld. USD oproti 10,42 mld. USD) a Microsoft (81,27 mld. USD oproti 80,31 mld. USD) zvýšit růst tržeb odvětví z 17,9 % na 20,6 %.
- V odvětví zdravotní péče výrazně přispěly společnosti Cigna, CVS, Eli Lilly a Centene, které posunuly růst odvětví z 9,0 % na 10,3 %. V odvětví komunikačních služeb pomohly společnosti Alphabet a Meta zrychlit růst z 10,2 % na 12,2 %. V odvětví průmyslu společnosti Boeing, RTX a Caterpillar zvýšily kombinovaný růst z 5,8 % na 7,8 %. Pozitivní překvapení od společností Apollo, Phillips 66, Amazon a Ford také měly viditelný dopad na zvýšení tempa růstu tržeb na úrovni indexu.
- Prognózy pro 1. čtvrtletí 2026 začínají znít spíše jako „CFO“ než „prodejní plocha“: 31 společností vydalo negativní prognózy EPS oproti 38 společnostem s pozitivními prognózami. Bilance je stále pozitivní, ale ne natolik, aby bylo možné ignorovat opatrnější tón – zejména s vysokými valuacemi a trhem, který je stále citlivější na jakékoli trhliny v narativu.
- Valuace je optika, skrz kterou je třeba nahlížet na celou sezónu. Předpokládaný 12měsíční P/E indexu S&P 500 je 21,5, což je nad 5letým průměrem (20,0) a 10letým průměrem (18,8). Investoři již platí prémii za kvalitu a předvídatelnost. V takovém prostředí často „dobré“ nestačí – potřebujete „lepší než dobré“ a potřebujete to konzistentně.
Je tu ještě jeden kousek skládačky: trh očekává, že růst tržeb se od prvního čtvrtletí 2026 ochladí (8,7 %, poté 7,9 %, 7,3 % a 7,4 % v zbývajících čtvrtletích roku 2026). Nejsou to špatná čísla, ale jde o normalizaci. A normalizace při 21,5násobku budoucích zisků znamená jediné: menší prostor pro chyby. Prozatím zůstává situace konstruktivní – široké překonání očekávání, solidní růst zisků a zrychlující se tržby. Otázkou pro nadcházející týdny není, zda byla sezóna dobrá. Je to, zda je dynamika dostatečně silná, aby udržela prémii za ocenění, když se tempo růstu sníží z dnešní úrovně.
Zdroj: Fact Set
Zklamání?
Druhá polovina čtvrtého čtvrtletí roku 2025 nepřinesla žádné dramatické zvraty, ale situaci vyjasnila. Už nejde jen o tempo růstu, ale také o kvalitu překvapení, složení sektorů a to, jak trh vstřebává čísla v náročném prostředí oceňování.
- 74 % indexu již zveřejnilo své výsledky. Z těchto společností 74 % překonalo konsensus EPS, 6 % dosáhlo očekávaných výsledků a 20 % zaostalo. Míra překonání očekávání je nižší než pětiletý průměr (78 %) a desetiletý průměr (76 %), což naznačuje, že laťka byla nastavena relativně realisticky. Zároveň zůstává velikost pozitivních překvapení – 7,2 % nad odhady – blízko historickým normám (5 let: 7,7 %; 10 let: 7,0 %). Počet překvapení je menší, ale celková kvalita je solidní.
- Během uplynulého týdne se pozitivní a negativní překvapení v oblasti EPS v různých sektorech do značné míry navzájem vyrušila, takže celkový růst zisků zůstal oproti předchozímu týdnu nezměněn na 13,2 %. Jedná se však o jasný skok oproti 8,3 % zaznamenaným na konci prosince. Jinými slovy: revize směrem nahoru od začátku roku byly reálné, i když poslední dny byly spíše ve znamení konsolidace než zrychlení.
- Od 31. prosince nejvíce k zlepšení růstu zisků přispěly sektory průmyslu, informačních technologií, komunikačních služeb a financí. Devět z jedenácti sektorů nyní vykazuje meziroční růst zisků; poklesy se soustředí do sektorů spotřebního zboží a energetiky, což potvrzuje, že nejde o jednotný cyklus a že v některých částech ekonomiky stále hrají roli tlaky na náklady.
- Pokud jde o tržby, 73 % společností překonalo odhady, což je více než pětiletý průměr (70 %) a desetiletý průměr (66 %). Celkové překvapení v tržbách je o 1,6 % nad odhady, což je méně než pětiletý průměr (2,0 %), ale více než desetiletý průměr (1,4 %). Smíšený růst tržeb za 4. čtvrtletí vzrostl na 9,0 % z 8,8 % o týden dříve a 7,8 % na konci prosince. To představuje nejrychlejší tempo od 3. čtvrtletí 2022 a prodlužuje sérii na 21. čtvrtletí růstu tržeb indexu v řadě. Deset sektorů vykazuje meziroční růst tržeb; jediným sektorem s poklesem je energetika.
- Ze strukturálního hlediska vyniká několik věcí. Komunikační služby (94 %) a informační technologie (92 %) mají nejvyšší podíl společností, které překonaly odhady EPS. Na opačném konci spektra je realitní sektor s nejnižším podílem (48 % společností překonalo očekávání ohledně FFO). Celkově vykazuje průmysl největší pozitivní rozdíl mezi skutečnými a odhadovanými zisky (+30,5 %), i když část tohoto růstu je způsobena jednorázovými položkami, zejména významným ziskem souvisejícím s transakcí u společnosti Boeing a daňovým zvýhodněním u společnosti GE Vernova. V odvětví technologií (+8,3 %) a komunikačních služeb (+7,0 %) vypadá nárůst oproti konsensu spíše jako výsledek provozní činnosti, přičemž širší skupina společností výrazně překonává očekávání.
- Do budoucna konsensus předpokládá růst zisků o 11,1 % v 1. čtvrtletí 2026 a o 14,9 % ve 2. čtvrtletí 2026, přičemž růst za celý rok 2026 se odhaduje na 14,4 %. Jedná se o ambiciózní plán, který předpokládá udržení dynamiky jak v maržích, tak v tržbách. Předpokládaný poměr P/E ve výši 21,5 je nižší než úroveň 22,0 zaznamenaná na konci prosince, ale zůstává nad dlouhodobými průměry – tento trh počítá s pokračováním, nikoli s poklesem.
Příští týden má zveřejnit své výsledky dalších 57 společností z indexu S&P 500. Sezóna nezměnila základní narativ zdravého cyklu zisků, ale zdůraznila to, co je při zvýšených oceněních nejdůležitější: nejen to, zda společnosti překonají konsensus, ale také to, jak opakovatelné jsou zdroje těchto překonání. Jednorázové účetní nebo transakční výhody lze tolerovat. Opakovatelný cash flow je to, co určí, zda si rok 2026 udrží současné tempo.
US500 (časový rámec D1)
Zdroj: xStation5
