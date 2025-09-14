DAX Prognose & Analyse für KW 38/2025 📊
Die wichtigsten Punkte
Der DAX ist Anfang September unter die SMA20 (aktuell bei 23.985 Punkten) gerutscht und hat sich unter dieser Durchschnittslinie etabliert. Aus dem Tageschart kann herausgelesen werden, dass es in den letzten acht Handelstagen in einer engen Box seitwärts ging. Dem DAX ist zugute zu halten, dass er sich im Dunstkreis der SMA20 halten kann und sich die Bären bisher (noch) nicht durchsetzen konnten. Die Tageskerzen in den letzten Handelswochen sind auch nicht sonderlich groß. Das Tageschart ist nach wie vor als neutral zu interpretieren. Solange der Index unter der SMA20 notiert, solange besteht die Gefahr, dass sich die Schwäche weiter fortsetzen könnte.
► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40cash
Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 14.09.2025: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader
Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick
DAX Rahmenbedingungen
Die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA ist auf den höchsten Stand seit vier Jahren gestiegen – aktuell 1,94 Mio. Personen. Damit wächst die Sorge um den US-Arbeitsmarkt: Im August wurden nur 22.000 neue Stellen geschaffen, deutlich weniger als erwartet (80.000). Erstmals seit 2021 gibt es mehr Arbeitslose als Stellenangebote.
Folge: Anleger rechnen mit einer Zinssenkung der Fed. Gleichzeitig befürchten Ökonomen, dass eine zu frühe Lockerung die Inflation anheizen könnte.
In Europa hat die EZB den Leitzins bei 2,0 % belassen. Angesichts stabiler Nachfrage und robuster Arbeitsmärkte sah man keinen Anlass für weitere Zinsschritte.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
🔙 DAX Rückblick (08.09. – 12.09.2025)
Wochenstart bei 23.679 Punkten
Wochenschluss bei 23.717 Punkten
Wochenhoch unter der Vorwoche, Wochentief über Vorwoche
Nach 3 Verlustwochen in Folge: leichter Wochengewinn, die Wochenperformance lautet rund 0,4% plus
Range deutlich kleiner als Vorwoche und Jahresdurchschnitt
👉 Das Setup der Vorwoche traf ins Schwarze: Rücksetzer bis 23.563/61 Punkte wurden exakt erreicht.
📐💹⏳Für aktive Daytrader, Widerstände & Unterstützungen DAX
Widerstände:
- 23.717 · 23.886/96 · 23.912/85 · 24.031 · 24.100/48 · 24.205/15 · 24.311/49
Unterstützungen:
- 23.716/11/10 · 23.688 · 23.485 · 23.393/11 · 23.282
📈 DAX Chartanalyse
Daily-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
DAX unter SMA20 (23.985) → neutral
Seitwärtsbewegung in enger Box seit acht Handelstagen
Potenzial: Rücksetzer bis 23,6 % Retracement möglich
Erst über SMA50 (24.100) hellt sich das Bild bullisch auf
👉 DAX Prognose Daily: neutral
4h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
DAX unter SMA200 (24.031) → angeschlagen
Mehrfach SMA20 & SMA50 getestet, aber nicht nachhaltig erobert
Szenario: Entweder Bullen schaffen den Sprung zur SMA200 oder die Bären drücken Richtung 23.175 – 22.890 Punkte
👉 DAX Analyse 4h: bärisch/neutral
DAX Prognose KW 38/2025 – Fazit
Tendenz: seitwärts / aufwärts
Bull-Szenario Wahrscheinlichkeit: 60 %
Bear-Szenario Wahrscheinlichkeit: 40 %
Short Cut:
Ein Ausbruch aus der Seitwärtsbox entscheidet.
Über SMA20/50 → Potenzial bis 24.200+ Punkte
Unterhalb → Abwärtsrisiko Richtung Retracements
DAX Trading Setups
🟢 Long Setup, Bull-Szenario:
Stabilisierung über 23.717 Punkten → Potenzial bis 23.927 – 24.297 Punkte.
🔴 Short Setup, Bear-Szenario:
Unter 23.717 Punkten → Rücksetzer bis 23.393 – 23.265 Punkte möglich.
✅ Zusammenfassung:
Die aktuelle DAX Prognose für KW 38/2025 bleibt abwartend. Die DAX Analyse zeigt ein neutrales Bild im Daily-Chart und eine angeschlagene Lage im 4h-Chart. Erst über der SMA200 hellt sich die Situation auf, darunter droht ein Test tieferer Unterstützungen.
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
Technische Chartanalyse – Grundlagen
→ Verweist auf den Einstieg in die technische Analyse — ideal zur Unterstützung der Charttechnik-basierten DAX-Analyse.
Was ist der DAX?
→ Bietet eine Hintergrundinfo über den Index selbst — hilfreich, um DAX-Lesern das Fundament näherzubringen.
-
DAX CFDs – So handelst du den deutschen Leitindex mit Hebel
→ führt zu einer Erklärung der Hebelprodukte CFDs
DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus
→ Bietet eine umfassende Erklärung zum aktiven DAX-Trading mit Strategien, Indikatoren und Charttechniken – sehr passend zum Fokus auf Daytrading und technische Marken.
❓ FAQ zur DAX Prognose & Analyse KW 38/2025
1) Wie ist die aktuelle DAX Prognose für KW 38/2025?
Die DAX Prognose für KW 38/2025 ist neutral bis leicht bullisch. Solange der Index unter SMA20 und SMA50 bleibt, überwiegt die Unsicherheit. Erst ein Tagesschluss oberhalb der SMA50 würde das Chartbild aufhellen.
2) Hat der DAX in der Vorwoche Gewinne oder Verluste verzeichnet?
Nach drei Verlustwochen konnte der DAX in der Woche vom 08.–12.09.2025 einen kleinen Wochengewinn verbuchen und schloss bei 23.717 Punkten.
3) Welche Widerstände und Unterstützungen sind im DAX Chart wichtig?
Widerstände: 23.717 · 23.886/96 · 23.912/85 · 24.031 · 24.100/48
-
Unterstützungen: 23.716/11/10 · 23.688 · 23.485 · 23.393/11 · 23.282
4) Wie lautet die DAX Analyse im Daily-Chart?
Im Daily-Chart bewegt sich der DAX seitwärts in einer engen Box. Das Bild bleibt neutral. Erst oberhalb von SMA20 (23.985) und SMA50 (24.100) hellt sich die Prognose bullisch auf.
5) Welche kurzfristigen Szenarien gibt es in der DAX Prognose?
Long-Szenario: Stabilisierung über 23.717 Punkten → Potenzial bis 24.200+ Punkte.
Short-Szenario: Unter 23.717 Punkten drohen Rücksetzer bis 23.393 – 23.265 Punkte.
6) Ist die übergeordnete DAX Prognose positiv oder negativ?
Die übergeordnete DAX Prognose ist seitwärts/aufwärts mit 60 % Wahrscheinlichkeit für das bullische Szenario und 40 % für das bärische Szenario.
