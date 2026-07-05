🎯 Nächste Kursziele: Bei einer Fortsetzung der Rallye liegen die nächsten charttechnischen Anlaufziele bei 25.990 / 26.005 Punkten und darüber hinaus im Bereich der 26.225/40 Punkte .

📊 Chartsignal klar bullisch: Sowohl im Daily- als auch im 4h-Chart dominieren die Bullen. Solange der Index per Tagesschluss über der SMA20 (aktuell bei 24.897 Punkten) notiert, bleibt der übergeordnete Trend aufwärtsgerichtet.

🚀 Neues Allzeithoch: Der DAX markierte in der abgelaufenen Handelswoche ein neues Rekordhoch bei 25.855 Punkten und ging bei 25.840 Punkten mit dem höchsten Wochengewinn des Jahres aus dem Handel.

📈 DAX Aktuell – DAX Prognose & Analyse - Aktueller Wochenausblick (KW 28 / 2026)

Der DAX aktuell präsentiert sich nach einem historischen Rekordhoch in extrem bullischer Verfassung. Unsere aktuelle DAX Prognose für die neue Handelswoche bescheinigt dem deutschen Leitindex eine Fortsetzung des Aufwärtstrends mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 %, solange wichtige Unterstützungslinien verteidigt werden. Trader und Anleger blicken in der neuen Woche auf ein volatiles Marktumfeld aus sinkender Inflation und schwächelnden US-Arbeitsmarktdaten.

🔑 DAX Key Takeaways (Das Wichtigste in Kürze)

🚀 Neues Allzeithoch: Der DAX markierte in der vergangenen Handelswoche ein neues Rekordhoch bei 25.855 Punkten und ging bei 25.840 Punkten mit dem höchsten Wochengewinn des Jahres aus dem Handel.

Die Wochenperformance beträgt damit stolze 4,5% plus gerundet

📊 Chartsignal klar bullisch!

🌍 Fundamentale Treiber: Die sinkende deutsche Inflation (Juni: 2,3 %) und fallende Ölpreise stützen den Markt. Demgegenüber steht ein überraschend schwacher US-Arbeitsmarkt (nur 57.000 neue Stellen im Juni), der den Druck auf die US-Notenbank Fed erhöht.

🚀 Historischer Rekord: Das neue DAX Allzeithoch

Ein echtes Ausrufezeichen für den deutschen Leitindex: Am Donnerstag, den 02.07.2026, hat der DAX die Märkte mit einem fulminanten Ausbruch überrascht und ein neues DAX Allzeithoch formatiert. Nachdem sich der Index tagelang in einer engen Seitwärtsbox bewegt hatte, zündete am Donnerstagmorgen massives Kaufinteresse den Turbo.

Warum das Rekordhoch richtungsweisend ist:

Bruch hartnäckiger Widerstände: Mit dem dynamischen Sprung am Donnerstagabend überwand der Index alte Höchststände und beendete die zähe Konsolidierungsphase der Vortage eindrucksvoll.

Basis für die Freitag-Rallye: Das am 02. Juli generierte Momentum war so stark, dass der DAX aktuell am darauffolgenden Freitag (03.07.) im Xetra-Handel sogar bis auf das neue historische Rekordlevel (DAX all-time-high) von 25.855 Punkten durchmarschieren konnte.

Signalwirkung für die DAX Prognose: Ein Allzeithoch aus einer Seitwärtsphase heraus gilt in der Charttechnik als extrem bullisches Fortsetzungssignal. Es zeigt, dass institutionelle Anleger trotz makroökonomischer Unsicherheiten (wie dem Auslaufen des Tankrabatts oder schwachen US-Arbeitsmarktdaten) bereit sind, Höchstpreise zu zahlen.

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Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 05.07.2026: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick

geschrieben von Jens Chrzanowski

🌍 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen: Das DAX-Marktradar

Die fundamentalen Vorzeichen zeigen derzeit ein gemischtes, aber für den deutschen Leitindex unterm Strich stabiles Bild:

Inflation in Deutschland rückläufig: Die Teuerungsrate ist im Juni überraschend auf 2,3 % gefallen (nach 2,6 % im Mai und 2,9 % im April). Ökonomen hatten mit einer Stagnation gerechnet. Ein Grund war der im Mai eingeführte Tankrabatt, der die Inflation laut Bundesbank um ca. 0,25 Prozentpunkte drückte. Da dieser Ende Juni auslief, könnte die Inflation im Juli temporär wieder ansteigen. Für das Gesamtjahr 2026 wird mit 3,0 % gerechnet. Die EZB peilt ihr 2-Prozent-Ziel weiterhin erst für 2028 an.

Ölpreis im Sinkflug: Eine Entspannung im Iran-Konflikt sorgte zuletzt für spürbaren Entlastungsdruck bei den Energiepreisen.

US-Geldpolitik & Fed: Der neue Fed-Chef Kevin Warsh bekräftigte das restriktive Inflationsziel von 2 %. Zinssenkungen erfordern weiterhin nachhaltige Fortschritte bei der Preisstabilität.

Schwacher US-Arbeitsmarkt: Im Juni wurden in den USA lediglich 57.000 neue Stellen geschaffen (Erwartung: 110.000). Die Mai-Zahlen wurden zudem deutlich von 172.000 auf 129.000 nach unten korrigiert. Die Arbeitslosenquote sank dennoch leicht von 4,3 % auf 4,2 %.

⏪ DAX Rückblick: Neues Allzeithoch zündet den Turbo

In der vergangenen Handelswoche (29.06.2026 – 03.07.2026) zeigte der DAX eine beeindruckende Performance:

Wochenstart: Eröffnung am Montagmorgen bei 24.828 Punkten. Nach einem anfänglichen Rutsch auf das Wochentief bei 24.588 Punkten fing sich der Index zügig.

Aufwärtsdrang: Ab Dienstag setzte eine Stabilisierung ein. Am Donnerstagabend formierte der Index ein neues Allzeithoch, welches am Freitag im Xetra-Handel sogar bis auf 25.855 Punkte ausgebaut wurde.

Wochenschluss: Der Index ging bei 25.840 Punkten nahezu auf Höchststand aus dem Handel.

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 05.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Fazit der Vorwoche: Der Wochengewinn war der höchste im gesamten bisherigen Jahr und seit der KW 25/2025. Die Handelsspanne lag mit 941 Punkten gut doppelt so hoch wie in der Vorwoche und deutlich über dem Jahresdurchschnitt. Wir waren in unserer Vorwochen-Prognose bärisch, auch weil am Wochenende von neuen Spannungen rund um den Iran berichtet wurde. Dies hat sich zerschlagen und die Bullen konnten performen. Das Setup hat nicht gepasst.

DAX Performance - prozentuale Veränderung Woche, Monat, Jahr

📊 DAX Prognose: Wichtige Marken & Chartcheck

Widerstände und Unterstützungen im Überblick

🔼 Widerstände

(Resistances) 🔽 Unterstützungen:

(Supports) 25.855 (Allzeithoch) 25.750 / 25.735 25.910 / 25.972 25.680 / 25.622 26.166 25.564 26.467 25.477 / 25.444 / 25.404 26.625 25.353 / 25.330 / 25.271 25.109 / 25.032 / 25.016

Wichtigste Marken aus unserem DAX-Setup:

Intraday-Marken: 25.970 und 25.622 Punkte

Tagesschlussmarken: 26.166 und 25.271 Punkte

Break-Marken (Bullish): Wochenschluss bei 14.111 / Montagschluss bei 12.438

Boxbereich / Range: 25.808 bis 11.595 Punkte (Zyklische Bewegungen 2020 – 2033: 27.855 bis 7.844 Punkte)

📈 Chartanalyse: Daily- & 4h-Chart

Daily-Chart (Tageschart)

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 05.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX hat exakt auf der SMA50 (aktuell bei 24.688 Punkten) aufgesetzt und eine mustergültige Erholung eingeleitet. Im Anschluss schob sich der Index über die SMA20 (aktuell bei 24.897 Punkten) und etablierte sich dort.

Prognose Tageschart: Bullisch. Solange der DAX per Tagesschluss über der SMA20 notiert, bleibt der Weg des geringsten Widerstands nach oben gerichtet. Denkbare Kursziele liegen bei 25.990/26.005 Punkten sowie darüber bei 26.225/40 Punkten.

4h-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 05.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Hier konnte sich der Index von der SMA200 (24.917 Punkte) und der SMA20 (25.353 Punkte) über die SMA50 (25.032 Punkte) absetzen. Ein kurzer Rücksetzer am Donnerstag an die SMA20 wurde dynamisch hochgekauft.

Prognose 4h-Chart: Bullisch. Solange die SMA20 verteidigt wird, ist die Aufwärtsbewegung voll intakt.

Experten-Fazit von Jens Chrzanowski: "Der DAX hat aktuell alle Chancen, weiter neue Hochs zu formatieren. Dieses bullische Szenario muss erst dann beiseite gelegt werden, wenn der Index unter die SMA20 rutscht und sich per bestätigtem Tagesschluss darunter festsetzt."

🛠 Trading-Ausblick – DAX Setups für aktive Daytrader

Auf Basis unserer Analyse erwarten wir für die KW 28 / 2026 eine übergeordnet seitwärts/aufwärts gerichtete Tendenz.

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 45 %

🟢 Long Setup (DAX Prognose bullisch)

Können die Bullen den DAX über der Marke von 25.840 Punkten halten, rücken die nächsten Etappenziele in den Fokus:

Erste Zielzone: 25.852 • 25.870 • 25.890 • 25.906 • 25.924 • 25.945 • 25.963 • 25.980 Punkte

Psychologische Marke: 26.000 / 26.006 Punkte sowie folgend 26.021 • 26.040 • 26.056 • 26.073 Punkte.

Erweiterte Bullen-Ziele: Über 26.074 Punkten liegen die nächsten Marken bei 26.110 • 26.143 • 26.177 • 26.212 • 26.245 • 26.286 • 26.318 • 26.348 und schlussendlich im Bereich 26.388/26.390 Punkte.

🔴 Short Setup (DAX Prognose bärisch)

Fällt der DAX aktuell unter die Marke von 25.840 Punkten, könnten die Bären das Ruder temporär übernehmen und den Index drücken:

Erste Abgaben: 25.822 • 25.805 • 25.782 • 25.765 • 25.748 • 25.729 • 25.712 • 25.697 • 25.677 • 25.654 • 25.630 • 25.609 • 25.589 • 25.570 • 25.549 • 25.534 bis hin zu 25.518 Punkten .

Erweiterte Korrekturziele: Unter 25.517 Punkten drohen Abgaben in Richtung 25.497 • 25.479 • 25.462 • 25.443 • 25.424 • 25.407 • 25.384 • 25.369 • 25.349 (SMA20 im 4h-Chart) • 25.312 • 25.291 • 25.271 (wichtige Tagesschlussmarke) • 25.237 • 25.209 sowie 25.156 Punkte.

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❓ Häufig gestellte Fragen zum DAX (FAQ)

Wie lautet die aktuelle DAX Prognose für die KW 28 / 2026?

Die aktuelle DAX Prognose für die Kalenderwoche 28 / 2026 ist übergeordnet seitwärts bis aufwärts gerichtet. Das bullische Szenario hat laut Chartanalyse eine Eintrittswahrscheinlichkeit von 55 %, während das bärische Szenario bei 45 % liegt. Solange der Index über den wichtigen Unterstützungslinien bleibt, sind neue Allzeithochs in Richtung der 26.000-Punkte-Marke wahrscheinlich.

Was sind die wichtigsten Chartmarken für den DAX aktuell?

Die wichtigsten Marken für den DAX aktuell teilen sich in Widerstände und Unterstützungen auf:

Wichtige Widerstände: 25.855 Punkte (aktuelles Allzeithoch), gefolgt von 25.970 Punkten und der psychologischen Marke bei 26.166 Punkten.

Wichtige Unterstützungen: 25.750 Punkte, die SMA20 im 4h-Chart bei 25.353 Punkten sowie die Tagesschlussmarke bei 25.271 Punkten.

Wann kippt der aktuelle Bullenmarkt beim DAX?

Das bullische Szenario für den DAX kippt, sobald der Index nachhaltig unter die SMA20 (20-Tage-Linie) rutscht und sich dort per bestätigtem Tagesschlusskurs festsetzt. In diesem Fall müssten die Aufwärtsziele vorerst pausiert werden, und eine stärkere Korrektur in Richtung der SMA50 (aktuell bei 24.688 Punkten) würde drohen.

Welche fundamentalen Faktoren beeinflussen den DAX in der KW 28?

Die Entwicklung des DAX wird aktuell von drei Hauptfaktoren beeinflusst:

Die Inflation in Deutschland: Diese ist im Juni überraschend auf 2,3 % gefallen, könnte aber durch das Auslaufen des Tankrabatts im Juli wieder leicht ansteigen. Die US-Arbeitsmarktdaten: Der US-Stellenaufbau im Juni fiel mit nur 57.000 neu geschaffenen Jobs deutlich schwächer aus als erwartet (Konsens: 110.000), was die US-Notenbank Fed unter Zugzwang setzt. Die Energiepreise: Eine Entspannung im Iran-Konflikt hat den Ölpreis sinken lassen, was die deutschen Industrieunternehmen kurzfristig entlastet.

Wo liegen die nächsten Kursziele bei einem Ausbruch nach oben?

Wenn der DAX die Marke von 25.840 Punkten nachhaltig verteidigt, liegen die nächsten Kursziele im Long-Setup bei 25.990 bis 26.005 Punkten. Bei anhaltender Dynamik der Bullen ist ein weiterer Anstieg bis in den Bereich von 26.225 bis 26.240 Punkten sowie maximal 26.390 Punkten charttechnisch ableitbar.

Wo liegt das DAX Allzeithoch und was bedeutet es für Trader?

Am 02.07.2026 ist der DAX nach einer mehrtägigen Seitwärtsbewegung dynamisch nach oben ausgebrochen und hat am Abend ein neues DAX Allzeithoch formatiert. Dieser charttechnische Befreiungsschlag legte den Grundstein dafür, dass der Index am Freitag (03.07.) sogar die Marke von 25.855 Punkten erreichte. Für Trader bedeutet dieser Ausbruch ein starkes prozyklisches Kaufsignal: Solange der DAX nun über dem alten Ausbruchsniveau schließt, ist der Weg für weitere Rekorde im Rahmen der langfristigen DAX Prognose frei.