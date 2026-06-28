- Fast 1,3% Minus für den DAX auf Wochenbasis
- Neuer Spannungen rund um den Iran belasten die weltweiten Märkte, inklusive DAX
- DAX Wochenausblick für aktive Trader
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📈 DAX Aktuell – DAX Prognose & Analyse - Aktueller Wochenausblick (KW 27 / 2026)
Unsere aktuelle DAX Prognose für die neue Handelswoche deutet auf eine seitwärts bis abwärts gerichtete Tendenz hin.
Nachdem der DAX aktuell mit 24.666 Punkten unter Druck aus der Vorwoche gegangen ist, liegt der Vorteil kurzfristig bei den Bären. Ausschlaggebend für den Trend sind eine drohende heimische Insolvenzwelle sowie geopolitische Unsicherheiten am Ölmarkt.
📌 Key Takeaways: DAX
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Markttendenz: Das aktuelle Setup zeigt eine 55 % Wahrscheinlichkeit für fallende Kurse (Bear-Szenario) und eine 45 % Wahrscheinlichkeit für eine Erholung (Bull-Szenario).
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Kritische Chartmarke: Die Marke von 24.666 Punkten entscheidet über den kurzfristigen Trend. Fällt der Index nachhaltig darunter, drohen Abgaben bis zur SMA200 im Tageschart bei 24.243 Punkten.
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Chartbild eingetrübt: Im 4h-Chart notiert der DAX unter der wichtigen SMA200-Linie, was charttechnisch ein klares Verkaufssignal der Bären darstellt.
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Konjunktureller Gegenwind: Trotz eines leicht verbesserten ifo-Geschäftsklimaindex (85,6 Punkte) belastet die höchste Zahl an Unternehmensinsolvenzen seit 2013 die Stimmung der deutschen Wirtschaft massiv.
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Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 28.06.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader
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Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick
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geschrieben von Jens Chrzanowski
🌍 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen: Das DAX-Marktradar
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Konjunktur-Lichtblick: Der ifo-Geschäftsklimaindex stieg im Juni leicht von 85,0 auf 85,6 Punkte – der zweite Anstieg in Folge. Die deutsche Wirtschaft hofft auf Entspannung an den globalen Krisenherden.
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Ölmarkt & Geopolitik: Das geplante Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran könnte entlasten, doch die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus bleibt ein Risikofaktor. Am frühen Sonntag melden die Medien neue US-Luftangriffe - aktuelle Geschehnisse hier können die weltweiten Märkte jederzeit stark bewegen, hoch oder runter!
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Insolvenzwelle rollt: Die deutsche Wirtschaft steht massiv unter Druck. Laut Creditreform-Hochrechnungen werden im ersten Halbjahr voraussichtlich 12.900 Unternehmen Insolvenz anmelden – ein Plus von fast 8 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und der höchste Stand seit 2013. Besonders betroffen sind die Gastronomie sowie Großunternehmen mit über 250 Beschäftigten (insgesamt ca. 165.000 betroffene Arbeitsplätze; Schadenssumme rund 28,5 Mrd. EUR).
⏪ DAX Rückblick (22.06.2026 – 26.06.2026)
Der DAX startete am Montag bei 25.049 Punkten vorbörslich in die Woche. Nach einem frühen Wochenhoch am Montagnachmittag, das zügig abverkauft wurde, folgte am Dienstag ein erneuter, aber nicht nachhaltiger Sprung über die 25.000er-Marke.
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Ab Mittwoch dominierten die Bären: Der Index rutschte im Tief bis auf 24.700 Punkte ab. Eine Zwischenerholung am Donnerstag über die 25.100 Punkte wurde am Freitag komplett abverkauft. Der DAX verabschiedete sich schließlich bei 24.666 Punkten aus dem Wochenhandel. Die Handelsspanne lag mit 929 Punkten über der Vorwoche, blieb jedoch unter dem Jahresdurchschnitt.
Unsere Prognose der Vorwoche ging von der Grundrichtung her nicht auf. Das bullische Setup auf der Oberseite wurde knapp verfehlt, und auch die Abwärtsziele wurden nicht ganz abgearbeitet.
DAX Performance - prozentuale Veränderung Woche, Monat, Jahr
📊 Wichtige Marken auf Basis des DAX-Setups
Widerstände & Unterstützungen
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🔼 Widerstände
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🔽 Unterstützungen:
|24.758 / 24.765 / 24.777
|24.666 / 24.633
|24.801 / 24.826 / 24.828 / 24.837
|24.593 / 24.517
|24.910 / 24.919 / 24.923 / 24.998
|24.451
|25.109 / 25.122
|24.361
|25.218
|24.243 / 24.203
|25.303
|24.111
|25.463
|24.049 / 23.932 / 23.887
Relevante Kurs Setup-Marken
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Intraday-Marken: 24.997 und 24.350 Punkte
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Tagesschlussmarken: 25.328 und 23.930 Punkte
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Break1 Bull (Wochenschluss): 14.111 Punkte
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Break2 Bull (Montagsschluss): 12.438 Punkte
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Boxbereich: 25.808 bis 11.595 Punkte
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Zyklische Bewegungen (2020 – 2033 Range): 27.855 bis 7.844 Punkte
📈 DAX Chartcheck – Daily & 4h-Chart
Daily (Tageschart)
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Tageschart zeigt sich, dass der DAX die SMA20 (aktuell bei 24.800 Punkten) zwar mehrfach attackiert, sich aber nicht nach oben lösen konnte. Am Freitag sorgte eine lange rote Tageskerze für den Rutsch unter diese Linie, wobei die Lunte exakt auf der SMA50 (aktuell bei 24.593 Punkten) aufsetzte.
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Prognose: Leicht bärisch eingetrübt. Wird der Freitagsschlusskurs bestätigt, drohen weitere Abgaben in Richtung der SMA200 (aktuell bei 24.243 Punkten). Spätestens hier sollte eine Erholung einsetzen.
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Bull-Szenario: Eine grüne Tageskerze über der SMA20 würde den Bullen neuen Auftrieb geben. Für ein neues Allzeithoch ist ein bestätigter Tagesschluss über 25.225 Punkten nötig.
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Einordnung: Bullisch / Neutral
4h-Chart (4-Stunden-Chart)
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Nach einer kurzen Stabilisierung an der SMA200 (aktuell bei 24.765 Punkten) rutschte der Kurs zum Wochenende dynamisch nach unten ab. Der Wochenschlusskurs wurde unterhalb der SMA200 formatiert.
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Prognose: Das kurzfristige Chartbild ist bärisch zu interpretieren. Setzt sich die Schwäche fort, rückt das 23,6 % Retracement in den Fokus. Erholungen dürften zunächst an der SMA200 gedeckelt sein, da SMA20 und SMA50 knapp darüber als zusätzliche Widerstände fungieren.
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Einordnung: Bärisch
Fazit vom Experten Jens Chrzanowski: "Der DAX muss sich im 4h-Chart nachhaltig über alle drei Durchschnittslinien schieben, um wieder Perspektiven auf der Oberseite freizumachen. Solange der Index unter der SMA200 notiert, überwiegen die Abwärtsrisiken. Neue Spannungen rund um den Iran geben zusätzlichen Schub nach Unten!"
📌 Trading-Ausblick – DAX Setups für aktive Daytrader
Für die KW 27 / 2026 ergibt sich auf Basis unseres Setups eine seitwärts/abwärts gerichtete Tendenz.
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🟢 Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 45 %
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🔴 Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 55 %
🟢 Long Setup (DAX Prognose bullisch)
Können die Bullen den DAX über der Marke von 24.666 Punkten halten, sind folgende Anlaufziele auf der Oberseite aktiv:
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Etappe 1: 24.683 / 24.703 / 24.727 / 24.745 / 24.761 / 24.781 / 24.807 / 24.830 / 24.853 / 24.875 / 24.892 / 24.909 / 24.923 und 24.941 Punkte.
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Etappe 2 (über 24.941 Punkten): 24.960 / 24.982 / 25.001 / 25.026 / 25.057 / 25.079 / 25.097 / 25.115 / 25.131 / 25.148 / 25.167 / 25.185 / 25.205 / 25.227 / 25.247 / 25.265 bzw. 25.289 Punkte.
🔴 Short Setup (DAX Prognose bärisch)
Fällt der DAX aktuell unter die Marke von 24.666 Punkten, übernehmen die Bären das Ruder mit folgenden Zielen:
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Etappe 1: 24.645 / 24.626 / 24.608 / 24.591 / 24.574 / 24.556 / 24.538 / 24.518 / 24.503 / 24.486 / 24.467 und 24.448 Punkte.
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Etappe 2 (unter 24.448 Punkten): 24.429 / 24.408 / 24.391 / 24.376 / 24.359 / 24.343 / 24.325 / 24.311 / 24.293 / 24.275 / 24.249 / 24.233 / 24.217 / 24.197 / 24.176 / 24.153 / 24.133 / 24.112 / 24.088 bzw. 24.076 Punkte.
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❓ FAQ: DAX Aktuell – Prognose & Analyse (KW 27 / 2026)
Wie lautet die DAX Prognose für die neue Handelswoche (KW 27 / 2026)?
Die übergeordnete DAX Prognose für die laufende Handelswoche zeigt eine seitwärts bis abwärts gerichtete Tendenz. Basierend auf dem aktuellen Chart-Setup wird die Wahrscheinlichkeit für ein bearisches Szenario (Abwärtsbewegung) auf 55 % geschätzt, während das bullische Szenario (Aufwärtsbewegung) eine Wahrscheinlichkeit von 45 % aufweist.
Wo steht der DAX aktuell und wie endete die Vorwoche?
Der DAX ging nach einer volatilen Handelswoche bei einem Stand von 24.666 Punkten aus dem Markt. Damit hat der Index die Gewinne der Vorwoche wieder vollständig abgegeben, nachdem er im Wochenverlauf kurzzeitig an der 25.100-Punkte-Marke gescheitert war.
Welche wichtigen Unterstützungen (Supports) sichern den DAX aktuell ab?
Sollte der DAX aktuell weiter schwächeln, sind folgende Marken als Unterstützung entscheidend:
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24.633 Punkte (erste kurzfristige Haltelinie)
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24.593 Punkte (wichtige SMA50-Linie im Tageschart)
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24.243 Punkte (SMA200-Linie im Tageschart – psychologisch wichtige Marke)
Wo liegen die nächsten charttechnischen Widerstände für den DAX?
Für eine nachhaltige Erholung muss der DAX folgende charttechnische Hürden überwinden:
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24.758 / 24.777 Punkte (erste Widerstandszone)
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24.800 Punkte (SMA20-Durchschnittslinie im Daily)
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24.919 / 24.940 Punkte (SMA50-Widerstände im 4h-Chart)
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25.225 Punkte (Bestätigter Tagesschluss notwendig für neue Allzeithochs)
Warum ist das kurzfristige Chartbild des DAX derzeit bärisch?
Das kurzfristige Chartbild im 4h-Chart wird als bärisch eingestuft, da der DAX zum Ende der vergangenen Handelswoche unter die wichtige SMA200-Linie gerutscht ist. Laut Experte Jens Chrzanowski überwiegen die Abwärtsrisiken so lange, wie der Index nachhaltig unter dieser Durchschnittslinie notiert.
Welche wirtschaftlichen Faktoren belasten den DAX aktuell?
Die DAX Prognose wird derzeit von zwei wesentlichen Faktoren belastet:
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Insolvenzwelle in Deutschland: Mit prognostizierten 12.900 Firmenpleiten im ersten Halbjahr (ein Plus von fast 8 %) wurde der höchste Stand seit 2013 erreicht.
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Geopolitische Risiken: Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt für Unsicherheit am Ölmarkt und dämpft die Stimmung in der deutschen Wirtschaft, trotz eines leicht gestiegenen ifo-Geschäftsklimaindex von 85,6 Punkten.
Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte 🔴S&P 500, EURUSD, Gold
BÖRSE HEUTE: DAX schwächer, Ölpreis fällt & KI-Aktien im Fokus (26.06.2026)
EURUSD: Geopolitik und KI-Sorgen schütteln Märkte
Dow Jones: US-Konsumdaten belasten Wall Street
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