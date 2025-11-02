- DAX: Den Bullen fehlt die Kraft, die Bären setzen sich aber auch nicht wirklich durch
- US Shutdown und Fed Zinssenkung belasten auch den deutschen Index
- Eine weitere Konsolidierung für den DAX ist wahrscheinlich
Die wichtigsten Punkte
Die Tageskerzen der letzten Tage zeigen an, dass es den Bullen an Kraft fehlt, die Bären sich aber aktuell auch (noch) nicht durchsetzen können.
Die Tagesranges lagen, bis Mittwoch und am Freitag unter der 200 Punkte-Marke. Das Chartbild hat aktuell noch einen leicht bullischen Ton, allerdings müssen die Bullen zu Wochenbeginn performen. Es gilt den DAX per Tagesschluss unbedingt über der SMA50 zu halten. Gelingt dies, so sind die Bullen gefordert, den Index wieder aufwärts an die SMA20 zu schieben. An dieser Durchschnittslinie ist der DAX in den letzten Handelstagen immer wieder gescheitert...
Versagen die Bullen aber, so hätten die Bären die Möglichkeit, den Index zunächst per Tagesschluss unter die SMA50 zu drücken. Die Bären hätten dann Vorteile, wenn es ihnen gelingt, den DAX weiter abwärtszudrücken, sodass der Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verloren geht.
► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40cash
-
Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 02.11.2025: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader
-
Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick
-
geschrieben von Jens Chrzanowski
📰🌍 DAX Aktuell: Rahmenbedingungen und Marktanalyse
Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bleiben herausfordernd. In den USA hält der Shutdown weiter an, eine politische Einigung ist nicht in Sicht. Die Regierung finanziert derzeit vor allem das Militär durch Mittelumschichtungen. Laut Analysten könnte der Stillstand das Wirtschaftswachstum im vierten Quartal um bis zu zwei Prozent schmälern – ein potenzieller Belastungsfaktor auch für den DAX.
Die US-Notenbank (Fed) hat jüngst die Zinsen erneut gesenkt, um auf die Schwäche des Arbeitsmarkts zu reagieren. Gleichzeitig bleibt die Inflation mit 3,0 % über dem Zielwert von 2,0 %. Die Fed befindet sich in einem Dilemma zwischen Wirtschaftsstützung und Inflationsbekämpfung. Zudem endet am 1. Dezember die Bilanzverkürzung – ein Signal, dass der Wirtschaft keine zusätzliche Liquidität entzogen wird.
Auch in China trübt sich das Bild weiter ein. Der Einkaufsmanagerindex liegt mit 49,0 Punkten erneut unter der Wachstumsschwelle. Die Regierung versucht, den Binnenkonsum zu stärken, doch der Privatsektor leidet weiter unter Deflationstendenzen. Diese globalen Unsicherheiten spiegeln sich in der aktuellen DAX Entwicklung wider.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten.
Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
🔙 DAX Analyse: Rückblick auf die Handelswoche (27.10. – 31.10.2025)
Der DAX startete am Montagmorgen bei 24.366 Punkten – 147 Punkte über dem Wochenschluss der Vorwoche. Nach einem schwachen Wochenstart konnte sich der Index zunächst stabilisieren, bevor er zur Wochenmitte erneut unter Druck geriet. Das Wochentief markierte der DAX am Freitag mit 23.982 Punkten, womit ein Wochenverlust verbucht wurde. Die Handelsspanne (Range) blieb mit rund 783 Punkten etwas unter dem Jahresdurchschnitt.
Die technische DAX Analyse zeigte, dass unser Setup mit dem Kursziel bei 24.385 Punkten exakt aufgegangen ist. Allerdings bestätigte der Index im Wochenverlauf zunehmende Schwächephasen, was auf eine beginnende Konsolidierung hindeutet.
DAX Performance, historische Entwicklung Woche, Monat, Jahr
Quelle: xStation am 02.11.2025
📊 DAX Chartcheck: Daily- und 4h-Analyse
Daily Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten.
Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der DAX eröffnete die Woche mit einem Aufwärtsschub über die SMA20 (24.272 Punkte), fiel im Verlauf aber wieder darunter. Am Freitag rutschte der Index unter die SMA50 (24.008 Punkte). Das Chartbild bleibt leicht bullisch, doch die Bullen müssen Stärke zeigen und den DAX über der SMA50 halten, um den Weg in Richtung 24.450 Punkte freizumachen.
Ein Bruch unter die SMA200 (23.341 Punkte) könnte dagegen eine Abwärtsbewegung bis zum 23,6 %-Retracement einleiten.
- 📈 Kurzprognose (Tageschart): neutral
4h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten.
Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im kurzfristigen Chartbild setzte der DAX an die SMA200 (24.085 Punkte) zurück, konnte sich aber nur kurz stabilisieren. Eine nachhaltige Erholung über die SMA50 (24.212 Punkte) blieb aus. Solange der Index unter dieser Marke notiert, bleibt das Bild eingetrübt.
Ein Ausbruch über die SMA200 wäre ein bullisches Signal, ein erneuter Rückfall könnte den bärischen Keil bestätigen.
- 📉 Kurzprognose (4h-Chart): neutral bis leicht bärisch
🔮 DAX Prognose: Ausblick und Szenarien für KW 45 / 2025
Für die neue Handelswoche erwarten Analysten eine seitwärts bis leicht abwärts gerichtete Tendenz.
🟢 Long Setup, Bull-Szenario (Wahrscheinlichkeit: 40 %):
Gelingt es den Bullen, den DAX über der 23.982 Punkte-Marke zu stabilisieren, könnten Kursziele bei 24.037, 24.126 und 24.226 Punkten folgen. Über 24.450 Punkten wäre eine Fortsetzung in Richtung Allzeithoch möglich.
🔴 Short Setup, Bear-Szenario (Wahrscheinlichkeit: 60 %)
Scheitert der DAX an der 23.982er-Marke, drohen Rücksetzer bis 23.808 oder 23.590 Punkte. Ein Bruch dieser Zone würde das negative Momentum verstärken und die Abwärtsbewegung beschleunigen.
📊 Gesamtbewertung DAX Prognose:
Die Charttechnik spricht aktuell für Vorsicht. Erst oberhalb von 24.450 Punkten hellt sich das Bild nachhaltig auf.
🧩 Fazit – DAX Aktuell im Überblick
Die globale Unsicherheit, insbesondere durch den US-Shutdown und die konjunkturelle Schwäche Chinas, belastet den deutschen Leitindex. Die DAX Prognose für KW 45 zeigt ein neutrales bis leicht negatives Bild. Kurzfristig ist eine Stabilisierung möglich, langfristig bleibt die DAX Analyse jedoch von makroökonomischen Risiken geprägt.
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
-
Technische Chartanalyse – Grundlagen
→ Verweist auf den Einstieg in die technische Analyse — ideal zur Unterstützung der Charttechnik-basierten DAX-Analyse.
-
Was ist der DAX?
→ Bietet eine Hintergrundinfo über den Index selbst — hilfreich, um DAX-Lesern das Fundament näherzubringen.
-
DAX CFDs – So handelst du den deutschen Leitindex mit Hebel
→ führt zu einer Erklärung der Hebelprodukte CFDs
-
DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus
→ Bietet eine umfassende Erklärung zum aktiven DAX-Trading mit Strategien, Indikatoren und Charttechniken – sehr passend zum Fokus auf Daytrading und technische Marken.
❓ FAQ – Häufig gestellte Fragen zu DAX Aktuell, DAX Analyse & DAX Prognose
1. Was bedeutet „DAX Aktuell“?
„DAX Aktuell“ bezeichnet den aktuellen Stand und die kurzfristige Entwicklung des Deutschen Aktienindex (DAX). Er zeigt, wie sich die 40 größten börsennotierten Unternehmen Deutschlands in Echtzeit entwickeln. Anleger nutzen diese Information, um Markttrends zu erkennen und Handelsentscheidungen zu treffen.
2. Wie wird eine DAX Analyse durchgeführt?
Eine DAX Analyse kombiniert fundamentale und technische Faktoren.
Fundamentalanalysten betrachten Konjunkturdaten, Unternehmensgewinne und Zinsentscheidungen, während Charttechniker Kursverläufe, Trendlinien und Indikatoren wie SMA50, SMA200 oder Fibonacci-Retracements auswerten.
Ziel ist es, wahrscheinliche Kursbewegungen frühzeitig zu erkennen.
3. Welche Faktoren beeinflussen den DAX am stärksten?
Der DAX wird vor allem durch Zinsentscheidungen der EZB und Fed, US-Konjunkturdaten, Inflationsraten, Rohstoffpreise und globale Krisen beeinflusst.
Auch die Wirtschaftslage in China spielt eine zunehmende Rolle, da deutsche Exporte stark von der chinesischen Nachfrage abhängen.
4. Wie kann man eine DAX Prognose interpretieren?
Eine DAX Prognose ist keine exakte Vorhersage, sondern eine Einschätzung auf Basis von Daten und Chartmustern.
Kurzfristige Prognosen orientieren sich meist an Unterstützungs- und Widerstandszonen, während langfristige DAX Prognosen Trends über mehrere Monate oder Jahre berücksichtigen.
5. Ist der DAX derzeit eher bullisch oder bärisch einzuschätzen?
Aktuell zeigt der DAX ein neutrales bis leicht bärisches Bild. Solange der Index unter wichtigen gleitenden Durchschnitten wie der SMA50 notiert, bleibt Vorsicht geboten. Ein nachhaltiger Anstieg über 24.450 Punkte wäre jedoch ein erstes bullisches Signal laut aktueller DAX Analyse.
