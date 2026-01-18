DAX Prognose & Analyse – Aktueller Wochenausblick (KW 04 / 2026) - DAX Aktuell

Der DAX hat sich Mitte Dezember über die SMA50 (aktuell bei 24.203 Punkten) schieben können. Aus dem Tageschart kann herausgelesen werden, dass er zunächst Probleme hatte, sich von dieser Linie zu lösen, dies dann aber abbilden konnte. Es ging im Zuge dessen an immer neue Hochs. Der Index hat, nachdem das Allzeithoch formatiert war, in den letzten Handelstagen etwas zurückgesetzt, wobei die Abgaben einen moderaten Charakter hatten.

Das Tageschart ist rein nach Charttechnik nach wie vor uneingeschränkt bullisch zu interpretieren. Solange der DAX per Tagesschluss über der SMA20 (aktuell bei 24.767 Punkten) notiert, solange könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten zunächst das Allzeithoch und nachfolgend die 25.690/715 Punkte bzw. die 25.945/65 Punkte sein.

Die politischen Einflüsse sollten aber zum Wochenstart überwiegen! US Präsident Trump hat neue Zölle für Deutschland und andere Länder angekündigt - Auslöser ist der "Grönland-Konflikt". Die Nachrichtenlage aktuell ist mehr als volatil - es gibt Gegensignale aus dem US Kongress. Einige DAX-Indikationen vom Wochenende taxieren den DAX mit rund 300 Punkten Abschlag. Entscheidend wird die aktuelle Nachrichtenlage am Montagmorgen sein.

► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40cash

Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 18.01.2026: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick

geschrieben von Jens Chrzanowski

📰🌍 DAX Aktuell: Makroökonomische Rahmenbedingungen

USA: Inflation & Geldpolitik der Fed

Die Verbraucherpreise in den USA sind im Dezember um 2,7 Prozent gestiegen. Damit hat sich die Inflation weiter stabilisiert. Diese Entwicklung verschafft der US-Notenbank Fed zusätzlichen Handlungsspielraum. Für die Sitzung Ende Januar gilt eine Zinspause als sicher, während mögliche Zinssenkungen im März oder Juni zunehmend diskutiert werden.

Für den Markt – und damit auch für den DAX Aktuell – wird vor allem das Wording der Fed-Pressekonferenz entscheidend sein. Anleger achten genau darauf, wie lange die Zinspause andauern könnte.

Deutschland: Konjunktur & Wachstum

Nach zwei Rezessionsjahren ist die deutsche Wirtschaft 2025 wieder leicht gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg um 0,2 Prozent, nachdem 2024 ein Rückgang von 0,5 Prozent und 2023 von 0,9 Prozent verzeichnet wurde.

Für 2026 werden die Wachstumsaussichten vorsichtig optimistisch eingeschätzt. Erwartet wird ein Wachstum von rund 1 Prozent, begünstigt durch:

eine höhere Anzahl an Arbeitstagen

steigende Investitionen in Infrastruktur und Verteidigung

Während die Konsumausgaben das Miniwachstum stützten, gaben die Exporte bereits im dritten Jahr in Folge nach.

Belastungsfaktor US-Zollpolitik

Die US-Zollpolitik bleibt ein erheblicher Belastungsfaktor. Laut ifo-Institut wurde das Wachstum 2025 um 0,3 Prozent gedrückt, für 2026 könnten es sogar 0,6 Prozent sein. Die deutschen Exporte in die USA – wichtigster Absatzmarkt – sanken im Jahresvergleich um 25 Prozent.

Besonders betroffen:

Automobilindustrie

Maschinenbau

Pharmaindustrie

Mittelfristig wird ein Rückgang der US-Exporte um bis zu 15 Prozent erwartet. Handelsabkommen mit anderen Ländern könnten diesen Effekt kompensieren – allerdings mit zeitlicher Verzögerung. Weitere neue Zölle, wie nun von Trumnp am Wochenende angekündigt, können für erhebliche Kursabschläge sorgen.

🔙 DAX Rückblick – Handelswoche 12.01. bis 16.01.2026

Der DAX startete am Montagmorgen bei 25.259 Punkten in den vorbörslichen Handel. Damit lag der Index:

582 Punkte über der Vorwochen-Eröffnung

42 Punkte unter dem Wochenschluss der Vorwoche

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Zu Wochenbeginn setzte sich der DAX dynamisch über die 25.400er-Marke. Nach einem kurzen Rücksetzer am Dienstag wurde ein neues Allzeithoch erreicht, das jedoch anschließend abverkauft wurde. Ab Dienstagabend nahm die Schwäche zu, stabilisierte sich jedoch zur Wochenmitte.

In der zweiten Wochenhälfte bewegte sich der DAX in einer Seitwärtsrange und schloss am Freitag bei 25.346 Punkten.

Wochenfazit:

höheres Wochenhoch & höheres Wochentief

leichter Wochengewinn - unser Setup der Vorwoche mit "stabiler Aufwärtstrend" hat die Grundrichtung erkannt

Wochenrange: 465 Punkte (unter Jahresdurchschnitt)

DAX Performance - prozentuale Veränderung Woche, Monat, Jahr

🔮 DAX Analyse – Wie könnte es weitergehen? Wichtige Kursmarken

DAX Widerstände

25.392

25.407 / 25.440 / 25.479

25.520 / 25.573

25.612 / 25.673

25.707

25.995

DAX Unterstützungen

25.341 / 25.321 / 25.312

25.269 / 25.250 / 25.233 / 25.210

25.157 / 25.119

25.037

24.937

24.876

24.767

24.690

📉 DAX Analyse – Chartcheck (Daily & 4h)

DAX Analyse im Tageschart (Daily)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX konnte sich Mitte Dezember nachhaltig über die SMA50 (aktuell 24.203 Punkte) schieben. Nach anfänglichen Schwierigkeiten setzte sich eine klare Aufwärtsbewegung durch, die in mehreren neuen Hochs mündete.

Trotz moderater Rücksetzer bleibt das Tageschart klar bullisch, solange der DAX per Tagesschluss über der SMA20 (24.767 Punkte) notiert.

Mögliche Kursziele (Oberseite):

Allzeithoch

25.690 / 25.715

25.945 / 25.965

Bewertung Tageschart – DAX Prognose:

➡️ Bullisch - mit aktuell erheblichen Risiken auf der Nachrichtenseite. Aktuell wieder einmal "politische Börsen"

DAX Analyse im 4-Stunden-Chart (4h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart konnte sich der DAX Ende Dezember über die SMA20 (25.341 Punkte) schieben, fiel nach dem Allzeithoch jedoch wieder darunter. Erholungsversuche scheiterten zuletzt an dieser Durchschnittslinie.

Zum Wochenschluss wurde die SMA50 (25.269 Punkte) getestet und zunächst verteidigt.

Kurzfristige Szenarien:

Rückeroberung der SMA20 → erneuter Angriff auf das Allzeithoch

Bruch der SMA50 → Ausweitung der Korrektur bis 25.040 / 24.885 Punkte

Bewertung 4h-Chart – DAX Prognose:

➡️ Neutral

Fazit – DAX Prognose KW 04 / 2026

Solange der DAX per Tagesschluss über der SMA20 notiert, bleibt die übergeordnete Aufwärtsstruktur intakt. Rücksetzer bis in diesen Bereich sind technisch unkritisch, sollten dort jedoch aufgefangen werden.

Erwartete Tendenz KW 04 / 2026

➡️ Seitwärts / Abwärts

Rein Charttechnische Wahrscheinlichkeiten laut Setup:

Bullisches Szenario: 40 %

Bärisches Szenario: 60 %

FAQ – Häufige Fragen zur DAX Analyse, DAX Prognose & Marktentwicklung

Was ist die aktuelle DAX Prognose für KW 04 / 2026?

Die DAX Prognose für KW 04 / 2026 ist überwiegend seitwärts bis leicht abwärts. Solange der DAX per Tagesschluss über der SMA20 notiert, bleibt das übergeordnete Chartbild technisch bullisch. Kurzfristig überwiegen jedoch die Risiken, weshalb das bärische Szenario aktuell mit 60 % höher gewichtet wird als das bullische Szenario mit 40 %. Plus die politischen Risiken, wie im Artikel benannt.

Wie ist die aktuelle Marktlage im DAX?

DAX Aktuell befindet sich der Index nach einem neuen Allzeithoch in einer Konsolidierungsphase. Die Volatilität ist rückläufig, und der Markt bewegt sich innerhalb klar definierter Unterstützungs- und Widerstandszonen. Anleger warten auf neue Impulse aus der Geldpolitik der Fed und von der Konjunkturseite.

Welche Faktoren beeinflussen die DAX Prognose aktuell am stärksten?

Die wichtigsten Einflussfaktoren für die DAX Prognose sind:

die US-Inflationsdaten und die Zinspolitik der Fed

die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland

die Auswirkungen der US-Zollpolitik auf deutsche Exporte

technische Faktoren wie gleitende Durchschnitte (SMA20, SMA50)

Welche Bedeutung hat die Fed für den DAX?

Die US-Notenbank Fed hat einen erheblichen Einfluss auf den DAX Aktuell. Zinspausen oder Zinssenkungen wirken sich positiv auf die globale Liquidität und die Risikobereitschaft der Anleger aus. Besonders wichtig ist dabei das Wording der Fed, das Hinweise auf die Dauer der Zinspause liefert.

Welche Unterstützungen und Widerstände sind für den DAX aktuell entscheidend?

Für die kurzfristige DAX Analyse sind folgende Marken besonders relevant:

Wichtige Unterstützungen:

25.341 / 25.269 Punkte

25.037 Punkte

24.767 Punkte

Wichtige Widerstände:

25.392 Punkte

25.520 Punkte

25.707 Punkte

Diese Kurszonen entscheiden darüber, ob der DAX seine Aufwärtsbewegung fortsetzt oder in eine tiefere Korrektur übergeht.

Ist der DAX aktuell bullisch oder bärisch?

Die DAX Analyse zeigt ein zweigeteiltes Bild:

Langfristig (Daily): bullisch

Kurzfristig (4h): neutral mit bärischer Tendenz - plus politischer Risiken, die neuen, angekündigten Zölle von Trump!

Ein nachhaltiger Bruch unter die SMA20 auf Tagesbasis würde das bullische Szenario deutlich infrage stellen.

Welche Rolle spielen gleitende Durchschnitte in der DAX Analyse?

Gleitende Durchschnitte sind zentrale Werkzeuge der DAX Analyse:

SMA20: kurzfristiger Trendindikator und erste Supportzone

SMA50: mittelfristige Trendabsicherung

Solange der DAX über der SMA20 notiert, bleibt die Wahrscheinlichkeit für weiter steigende Kurse erhöht.

Welche Kursziele sind bei einer bullischen DAX Prognose möglich?

Sollte sich das bullische Szenario durchsetzen, liegen die nächsten Kursziele:

am bisherigen Allzeithoch

bei 25.690 – 25.715 Punkten

sowie im Bereich 25.945 – 25.965 Punkte

Welche Risiken bestehen für den DAX in der aktuellen Handelswoche?

Zu den größten Risiken für den DAX Aktuell zählen:

eine Verschärfung der US-Zollpolitik

enttäuschende Konjunkturdaten

ein unerwartet restriktives Signal der Fed

ein Bruch der SMA50 im 4h- oder Tageschart

Für wen ist diese DAX Analyse besonders geeignet?

Diese DAX Analyse richtet sich an: