📈 DAX Aktuell – DAX Prognose & Analyse - Aktueller Wochenausblick (KW 07 / 2026)
Die wichtigsten Punkte
Der DAX hat sich bereits Ende Januar unter der SMA20 (aktuell bei 24.908 Punkten) etabliert. Aus dem Chart kann gut herausgelesen werden, dass der Index mehrfach erfolglos versucht hat, über die SMA20 zu kommen, aber immer wieder gescheitert ist. Es ging in den letzten Handelstagen auf der Unterseite mehrfach an die SMA50 (aktuell bei 24.501 Punkten), die als Support gehalten hat. Diese Durchschnittsline hat mehrfach einen belastbaren Support geboten. Der DAX konnte sich jeweils im Bereich dieser Linie stabilisieren und erholen. Die entsprechenden Kursmuster können gut aus dem Chart herausgelesen werden.
Das Tageschart ist aktuell als neutral zu interpretieren. Für die Bullen gilt es in der kommenden Handelswoche den Index wieder über die SMA20 zu schieben und zu etablieren. Denkbar ist, dass diese Linie durchaus, wie zuletzt, mehrfach angelaufen wird. Sollte der Move über die SMA20 gelingen, so wäre nachfolgend weiterhin zwingend, dass es zügig weiter aufwärts geht und sich der DAX verbindlich von der SMA20 nach Norden lösen kann. Können diese Kursmuster abgebildet werden, so besteht die Perspektive, dass das offene GAP bei 24.299 Punkten geschlossen werden könnte.
► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40cash
-
Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 08.02.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader
-
Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick
-
geschrieben von Jens Chrzanowski
📰🌍 DAX Aktuell: Marktumfeld & Rahmenbedingungen (Makroanalyse)
Die deutsche Industrie ist im Dezember überraschend zum vierten Mal in Folge gewachsen. Das Neugeschäft legte um 7,8 % gegenüber dem Vormonat zu – der stärkste Anstieg seit Dezember 2023. Ökonomen hatten hingegen mit einem Rückgang von 2,2 % gerechnet. Haupttreiber waren erneut Großbestellungen, insbesondere aus dem Rüstungssektor. Ohne diese Sonderfaktoren verbleibt dennoch ein solides Plus von 0,9 %.
Auch der Dreimonatsvergleich zeigt Stärke: Im vierten Quartal 2025 lagen die Auftragseingänge 9,5 % über dem Vorquartal – ein deutliches Signal für eine Stabilisierung der Konjunktur.
Im Exportgeschäft zeigte sich ebenfalls Dynamik. Kalender- und saisonbereinigt stiegen die Exporte 2025 um 1,0 %, allein im Dezember sogar um 4,0 % – der größte Monatsanstieg seit Oktober 2021. Der Handelsbilanzüberschuss belief sich auf 209 Mrd. EUR. Wichtigste Exportnation war erstmals China, nicht mehr die USA.
Die EZB beließ den Leitzins unverändert bei 2,0 % und verlängerte damit ihre Zinspause. Die Inflation im Euroraum sank im Januar auf 1,7 % und liegt damit unter dem EZB-Ziel. Belastend wirkt derzeit der starke Euro, der die Wachstums- und Inflationsperspektiven beeinflussen könnte.
🔁 DAX Rückblick – Handelswoche KW 06 (02.02. – 06.02.2026)
Der DAX startete die Woche bei 24.297 Punkten, rund 558 Punkte unter dem Niveau der Vorwoche. Zu Wochenbeginn zeigte sich der Index dynamisch und markierte bereits am Dienstag das Wochenhoch, welches im weiteren Verlauf jedoch abverkauft wurde.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Es folgte eine mehrtägige Schwächephase, die erst am Donnerstag auslief. Am Freitag gelang dem DAX eine Erholung über die 24.700-Punkte-Marke, die auch per Wochenschluss verteidigt werden konnte. Der Handel endete bei 24.781 Punkten.
-
Wochengewinn nach zwei Verlustwochen - unser Ausblick aus der Vorwoche ging nicht auf
-
Wochenrange: 618 Punkte (über dem Durchschnitt)
-
Hoch und Tief jeweils leicht über den Vorwochenwerten
DAX Performance - prozentuale Veränderung Woche, Monat, Jahr
🔮 DAX Prognose – Wie könnte es weitergehen?
📍 DAX Widerstände
-
24.791
-
24.835
-
24.908 / 24.982
-
25.006 – 25.057
-
25.100 – 25.168
-
25.211 – 25.395
📍 DAX Unterstützungen
-
24.770
-
24.686 – 24.630
-
24.599 – 24.501
-
24.494 – 24.466
-
24.345
-
24.274 – 24.231
-
24.135 – 24.056
-
23.923 – 23.892
📊 DAX Analyse – Chartcheck im Daily & 4-Stunden-Chart
📈 DAX Analyse im Tageschart (Daily)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der DAX notiert weiterhin unter der SMA20 (24.908 Punkte). Mehrere Ausbruchsversuche scheiterten zuletzt an dieser gleitenden Durchschnittslinie. Auf der Unterseite fungiert die SMA50 (24.501 Punkte) weiterhin als tragfähiger Support.
Charttechnische Einordnung (Daily):
➡️ Neutral
Ein nachhaltiger Tagesschluss über der SMA20 wäre Voraussetzung für eine bullische DAX Prognose. Unterhalb der SMA50 würde sich das Chartbild hingegen eintrüben – insbesondere bei einem Bruch der SMA200 (24.056 Punkte).
⏱️ DAX Analyse im 4h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4-Stunden-Chart konnte sich der DAX zum Wochenschluss wieder über der SMA20 und SMA50 etablieren und schloss oberhalb der SMA200. Dies spricht kurzfristig für eine stabilisierende Marktphase.
Kurzfristige Prognose (4h):
➡️ Neutral bis leicht bullisch
🧠 Fazit – DAX Aktuell kompakt
Solange sich der DAX nicht per Tagesschluss über der SMA20 etablieren kann, bleibt die übergeordnete DAX Analyse neutral. Erst oberhalb dieser Marke wäre eine nachhaltig bullische DAX Prognose gerechtfertigt.
📌 Trading-Ausblick – DAX Setups für aktive Daytrader
🟢 Long Setup (DAX Prognose bullisch)
Oberhalb von 24.781 Punkten bestehen Chancen auf einen Anlauf der Widerstände bis in den Bereich 25.100 – 25.360 Punkte.
🔴 Short Setup (DAX Prognose bärisch)
Unterhalb von 24.781 Punkten erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für Rücksetzer bis 24.444 Punkte und tiefer.
📊 Übergeordnete DAX Prognose KW 07 / 2026
-
Markttendenz: seitwärts / leicht aufwärts
-
Bull-Szenario: 60 %
-
Bear-Szenario: 40 %
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema DAX Handel & Analyse
-
Technische Chartanalyse – Grundlagen
→ Verweist auf den Einstieg in die technische Analyse — ideal zur Unterstützung der Charttechnik-basierten DAX-Analyse.
-
Was ist der DAX?
→ Bietet eine Hintergrundinfo über den Index selbst — hilfreich, um DAX-Lesern das Fundament näherzubringen.
-
DAX CFDs – So handelst du den deutschen Leitindex mit Hebel
→ führt zu einer Erklärung der Hebelprodukte CFDs
-
DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus
→ Bietet eine umfassende Erklärung zum aktiven DAX-Trading mit Strategien, Indikatoren und Charttechniken – sehr passend zum Fokus auf Daytrading und technische Marken.
❓ FAQ – DAX Aktuell, DAX Prognose & DAX Analyse (KW 07 / 2026)
Wie lautet die aktuelle DAX Prognose für KW 07 / 2026?
Die DAX Prognose für KW 07 / 2026 ist neutral bis leicht bullisch. Solange sich der DAX oberhalb der Unterstützungszone um 24.770 Punkte halten kann, besteht Potenzial für weitere Anstiege in Richtung 25.100 Punkte. Ein nachhaltiger Ausbruch erfordert jedoch einen Tagesschluss über der SMA20.
Ist die aktuelle DAX Analyse eher bullisch oder bärisch?
Die aktuelle DAX Analyse ist übergeordnet neutral. Kurzfristig zeigen sich im 4-Stunden-Chart leicht bullische Tendenzen, während das Tageschart erst bei einem stabilen Bruch über die SMA20 ein klares bullisches Signal liefern würde.
Welche Faktoren beeinflussen den DAX aktuell am stärksten?
Der DAX wird aktuell vor allem beeinflusst durch:
-
positive deutsche Industrie- und Exportdaten
-
die Zinspolitik der EZB
-
die Entwicklung des EUR/USD
-
geopolitische Faktoren und Großaufträge
-
Erwartungen an US-Konjunktur- und Arbeitsmarktdaten
Diese Faktoren fließen direkt in die DAX Prognose und DAX Analyse ein.
Welche Unterstützungen und Widerstände sind im DAX aktuell wichtig?
In der DAX Analyse für KW 07 / 2026 gelten:
-
Wichtige Unterstützungen: 24.770, 24.686, 24.599, 24.501 Punkte
-
Wichtige Widerstände: 24.908, 25.006, 25.100, 25.211 Punkte
Diese Marken sind entscheidend für die kurzfristige DAX Prognose.
Was sagt der DAX Chart aktuell im Tageschart?
Im Tageschart notiert der DAX unter der SMA20, während die SMA50 bislang als tragfähiger Support dient. Das Chartbild ist neutral. Ein Bruch unter die SMA50 würde das Risiko weiterer Abgaben erhöhen, während ein Anstieg über die SMA20 die DAX Prognose verbessern würde.
Welche Signale liefert die DAX Analyse im 4-Stunden-Chart?
Im 4-Stunden-Chart konnte sich der DAX zuletzt über der SMA200 stabilisieren. Dies spricht kurzfristig für eine Entlastungsbewegung. Solange diese Durchschnittslinie verteidigt wird, bleibt die kurzfristige DAX Prognose neutral bis leicht bullisch.
Eignet sich die aktuelle DAX Prognose für Daytrading oder Swingtrading?
Ja. Die klar definierten Unterstützungs- und Widerstandszonen in der aktuellen DAX Analyse bieten sowohl für Daytrader als auch für Swingtrader geeignete Handelsansätze. Entscheidend ist die Reaktion des Marktes an den Schlüsselmarken.
Wann würde sich die DAX Prognose deutlich eintrüben?
Die DAX Prognose würde sich deutlich eintrüben, wenn:
-
der DAX per Tagesschluss unter die SMA200 fällt
-
die Unterstützungszone um 24.500 Punkte nachhaltig unterschritten wird
-
sich das Momentum im Tageschart klar negativ entwickelt
In diesem Fall wäre die DAX Analyse klar bärisch zu interpretieren.
Für wen ist diese DAX Analyse geeignet?
Diese DAX Analyse richtet sich an:
-
aktive Trader
-
Swingtrader und Daytrader
-
Anleger mit Fokus auf technische Analyse
-
Marktteilnehmer, die eine fundierte DAX Prognose suchen
