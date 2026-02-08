📈 DAX Aktuell – DAX Prognose & Analyse - Aktueller Wochenausblick (KW 07 / 2026)

Die wichtigsten Punkte

Der DAX hat sich bereits Ende Januar unter der SMA20 (aktuell bei 24.908 Punkten) etabliert. Aus dem Chart kann gut herausgelesen werden, dass der Index mehrfach erfolglos versucht hat, über die SMA20 zu kommen, aber immer wieder gescheitert ist. Es ging in den letzten Handelstagen auf der Unterseite mehrfach an die SMA50 (aktuell bei 24.501 Punkten), die als Support gehalten hat. Diese Durchschnittsline hat mehrfach einen belastbaren Support geboten. Der DAX konnte sich jeweils im Bereich dieser Linie stabilisieren und erholen. Die entsprechenden Kursmuster können gut aus dem Chart herausgelesen werden.

Das Tageschart ist aktuell als neutral zu interpretieren. Für die Bullen gilt es in der kommenden Handelswoche den Index wieder über die SMA20 zu schieben und zu etablieren. Denkbar ist, dass diese Linie durchaus, wie zuletzt, mehrfach angelaufen wird. Sollte der Move über die SMA20 gelingen, so wäre nachfolgend weiterhin zwingend, dass es zügig weiter aufwärts geht und sich der DAX verbindlich von der SMA20 nach Norden lösen kann. Können diese Kursmuster abgebildet werden, so besteht die Perspektive, dass das offene GAP bei 24.299 Punkten geschlossen werden könnte.

► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40cash

Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 08.02.2026: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick

geschrieben von Jens Chrzanowski

📰🌍 DAX Aktuell: Marktumfeld & Rahmenbedingungen (Makroanalyse)

Die deutsche Industrie ist im Dezember überraschend zum vierten Mal in Folge gewachsen. Das Neugeschäft legte um 7,8 % gegenüber dem Vormonat zu – der stärkste Anstieg seit Dezember 2023. Ökonomen hatten hingegen mit einem Rückgang von 2,2 % gerechnet. Haupttreiber waren erneut Großbestellungen, insbesondere aus dem Rüstungssektor. Ohne diese Sonderfaktoren verbleibt dennoch ein solides Plus von 0,9 %.

Auch der Dreimonatsvergleich zeigt Stärke: Im vierten Quartal 2025 lagen die Auftragseingänge 9,5 % über dem Vorquartal – ein deutliches Signal für eine Stabilisierung der Konjunktur.

Im Exportgeschäft zeigte sich ebenfalls Dynamik. Kalender- und saisonbereinigt stiegen die Exporte 2025 um 1,0 %, allein im Dezember sogar um 4,0 % – der größte Monatsanstieg seit Oktober 2021. Der Handelsbilanzüberschuss belief sich auf 209 Mrd. EUR. Wichtigste Exportnation war erstmals China, nicht mehr die USA.

Die EZB beließ den Leitzins unverändert bei 2,0 % und verlängerte damit ihre Zinspause. Die Inflation im Euroraum sank im Januar auf 1,7 % und liegt damit unter dem EZB-Ziel. Belastend wirkt derzeit der starke Euro, der die Wachstums- und Inflationsperspektiven beeinflussen könnte.

🔁 DAX Rückblick – Handelswoche KW 06 (02.02. – 06.02.2026)

Der DAX startete die Woche bei 24.297 Punkten, rund 558 Punkte unter dem Niveau der Vorwoche. Zu Wochenbeginn zeigte sich der Index dynamisch und markierte bereits am Dienstag das Wochenhoch, welches im weiteren Verlauf jedoch abverkauft wurde.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Es folgte eine mehrtägige Schwächephase, die erst am Donnerstag auslief. Am Freitag gelang dem DAX eine Erholung über die 24.700-Punkte-Marke, die auch per Wochenschluss verteidigt werden konnte. Der Handel endete bei 24.781 Punkten.

Wochengewinn nach zwei Verlustwochen - unser Ausblick aus der Vorwoche ging nicht auf

Wochenrange: 618 Punkte (über dem Durchschnitt)

Hoch und Tief jeweils leicht über den Vorwochenwerten

DAX Performance - prozentuale Veränderung Woche, Monat, Jahr

🔮 DAX Prognose – Wie könnte es weitergehen?

📍 DAX Widerstände

24.791

24.835

24.908 / 24.982

25.006 – 25.057

25.100 – 25.168

25.211 – 25.395

📍 DAX Unterstützungen

24.770

24.686 – 24.630

24.599 – 24.501

24.494 – 24.466

24.345

24.274 – 24.231

24.135 – 24.056

23.923 – 23.892

📊 DAX Analyse – Chartcheck im Daily & 4-Stunden-Chart

📈 DAX Analyse im Tageschart (Daily)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX notiert weiterhin unter der SMA20 (24.908 Punkte). Mehrere Ausbruchsversuche scheiterten zuletzt an dieser gleitenden Durchschnittslinie. Auf der Unterseite fungiert die SMA50 (24.501 Punkte) weiterhin als tragfähiger Support.

Charttechnische Einordnung (Daily):

➡️ Neutral

Ein nachhaltiger Tagesschluss über der SMA20 wäre Voraussetzung für eine bullische DAX Prognose. Unterhalb der SMA50 würde sich das Chartbild hingegen eintrüben – insbesondere bei einem Bruch der SMA200 (24.056 Punkte).



DER DEUTSCHE INDEX

Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

Der Hebel von bis zu 1:20 multipliziert die Ergebnisse

CFD Minis, ab 0,01 Kontrakten

Hier mehr erfahren

⏱️ DAX Analyse im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart konnte sich der DAX zum Wochenschluss wieder über der SMA20 und SMA50 etablieren und schloss oberhalb der SMA200. Dies spricht kurzfristig für eine stabilisierende Marktphase.

Kurzfristige Prognose (4h):

➡️ Neutral bis leicht bullisch

🧠 Fazit – DAX Aktuell kompakt

Solange sich der DAX nicht per Tagesschluss über der SMA20 etablieren kann, bleibt die übergeordnete DAX Analyse neutral. Erst oberhalb dieser Marke wäre eine nachhaltig bullische DAX Prognose gerechtfertigt.

für aktive Daytrader Trading -Ausblick – DAX Setups

🟢 Long Setup (DAX Prognose bullisch)

Oberhalb von 24.781 Punkten bestehen Chancen auf einen Anlauf der Widerstände bis in den Bereich 25.100 – 25.360 Punkte.

🔴 Short Setup (DAX Prognose bärisch)

Unterhalb von 24.781 Punkten erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für Rücksetzer bis 24.444 Punkte und tiefer.

📊 Übergeordnete DAX Prognose KW 07 / 2026

Markttendenz: seitwärts / leicht aufwärts

Bull-Szenario: 60 %

Bear-Szenario: 40 %

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema DAX Handel & Analyse

INDEX Trading bei XTB

- HINWEIS IN EIGENER SACHE -

NEU: Unser neuer DE40cash CFD basiert auf den Xetra bzw. Kassakurs. Die Trading-Kalkulationen sind damit nochmals vereinfacht worden:

Keine Orderkommissionen für CFD Handel bei XTB

Variabler Zielspread zur Haupthandelszeit 09 - 17:30 Uhr DE40cash: nur 1,0 Punkte

Mini-CFD,Handel ab 0,1 Kontrakten

Geringere Marginanforderungen als beim DE40 (Future-basierter CFD)

1 Punkt Bewegung im DAX = 1 Euro Gewinn/Verlust bei 1 CFD Kontrakt DE40cash

DER BESTE CFD BROKER DEUTSCHLANDS*

Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

*BESTER CFD Broker Deutschlands 2023, 2024 & 2025 laut brokerwahl.de ist XTB

Hier mehr erfahren

❓ FAQ – DAX Aktuell, DAX Prognose & DAX Analyse (KW 07 / 2026)

Wie lautet die aktuelle DAX Prognose für KW 07 / 2026?

Die DAX Prognose für KW 07 / 2026 ist neutral bis leicht bullisch. Solange sich der DAX oberhalb der Unterstützungszone um 24.770 Punkte halten kann, besteht Potenzial für weitere Anstiege in Richtung 25.100 Punkte. Ein nachhaltiger Ausbruch erfordert jedoch einen Tagesschluss über der SMA20.

Ist die aktuelle DAX Analyse eher bullisch oder bärisch?

Die aktuelle DAX Analyse ist übergeordnet neutral. Kurzfristig zeigen sich im 4-Stunden-Chart leicht bullische Tendenzen, während das Tageschart erst bei einem stabilen Bruch über die SMA20 ein klares bullisches Signal liefern würde.

Welche Faktoren beeinflussen den DAX aktuell am stärksten?

Der DAX wird aktuell vor allem beeinflusst durch:

positive deutsche Industrie- und Exportdaten

die Zinspolitik der EZB

die Entwicklung des EUR/USD

geopolitische Faktoren und Großaufträge

Erwartungen an US-Konjunktur- und Arbeitsmarktdaten

Diese Faktoren fließen direkt in die DAX Prognose und DAX Analyse ein.

Welche Unterstützungen und Widerstände sind im DAX aktuell wichtig?

In der DAX Analyse für KW 07 / 2026 gelten:

Wichtige Unterstützungen: 24.770, 24.686, 24.599, 24.501 Punkte

Wichtige Widerstände: 24.908, 25.006, 25.100, 25.211 Punkte

Diese Marken sind entscheidend für die kurzfristige DAX Prognose.

Was sagt der DAX Chart aktuell im Tageschart?

Im Tageschart notiert der DAX unter der SMA20, während die SMA50 bislang als tragfähiger Support dient. Das Chartbild ist neutral. Ein Bruch unter die SMA50 würde das Risiko weiterer Abgaben erhöhen, während ein Anstieg über die SMA20 die DAX Prognose verbessern würde.

Welche Signale liefert die DAX Analyse im 4-Stunden-Chart?

Im 4-Stunden-Chart konnte sich der DAX zuletzt über der SMA200 stabilisieren. Dies spricht kurzfristig für eine Entlastungsbewegung. Solange diese Durchschnittslinie verteidigt wird, bleibt die kurzfristige DAX Prognose neutral bis leicht bullisch.

Eignet sich die aktuelle DAX Prognose für Daytrading oder Swingtrading?

Ja. Die klar definierten Unterstützungs- und Widerstandszonen in der aktuellen DAX Analyse bieten sowohl für Daytrader als auch für Swingtrader geeignete Handelsansätze. Entscheidend ist die Reaktion des Marktes an den Schlüsselmarken.

Wann würde sich die DAX Prognose deutlich eintrüben?

Die DAX Prognose würde sich deutlich eintrüben, wenn:

der DAX per Tagesschluss unter die SMA200 fällt

die Unterstützungszone um 24.500 Punkte nachhaltig unterschritten wird

sich das Momentum im Tageschart klar negativ entwickelt

In diesem Fall wäre die DAX Analyse klar bärisch zu interpretieren.

Für wen ist diese DAX Analyse geeignet?

Diese DAX Analyse richtet sich an: