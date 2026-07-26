📈 DAX Aktuell – DAX Prognose & Analyse und Wochenausblick (KW 31 / 2026)

Der DAX steht zum Start der Handelswoche KW 31/2026 an einer entscheidenden Richtungsmarke bei 25.067 Punkten. Nach drei Verlustwochen in Folge treffen sich erholende Konjunkturdaten wie der gestiegene ZEW-Index auf eine weiterhin restriktive EZB-Geldpolitik. In dieser Analyse zum DAX erfahren Sie, welche Schlüsselmarken im Tages- und 4h-Chart jetzt über den nächsten Trend entscheiden, wo die wichtigsten Unterstützungen sowie Widerstände verlaufen und welche Long- und Short-Setups sich für die neue Handelswoche ergeben.

🔑 DAX Key Takeaways (Das Wichtigste in Kürze) Makro-Umfeld: Der ZEW-Index klettert spürbar auf 26,3 Prozent und signalisiert Hoffnung im Maschinenbau sowie beim Konsum, während die EZB die Leitzinsen unverändert belässt und Zinssenkungserwartungen dämpft.

Charttechnischer Knotenpunkt: Im Tageschart rangiert der DAX eingeklemmt zwischen der SMA50 (24.949 Punkte) als Unterstützung und der SMA20 (25.119 Punkte) als starkem Widerstand.

Wochenprognose: Das Trading-Setup indiziert für die KW 31/2026 eine Tendenz von seitwärts bis aufwärts mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 % für das Bull-Szenario.

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Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 26.07.2026: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick

geschrieben von Jens Chrzanowski

🌍 DAX Aktuell: Markt-Radar, Chartanalyse und Ausblick für KW 31/2026

Der ZEW-Index zeigte im Juli einen deutlichen Sprung nach oben. Mit einem Plus von 15,8 Punkten kletterte der Erwartungsindikator auf 26,3 Prozent. Auch die aktuelle konjunkturelle Lage in Deutschland wird wieder etwas besser bewertet: Der Lageindikator stieg um 3,4 Punkte auf minus 77,6 Punkte. Laut ZEW erholen sich die meisten Branchen, allen voran der Maschinenbau, der private Konsum sowie die Chemie-, Pharma- und Metallindustrie. Einzig die Fahrzeugindustrie verzeichnete einen Stimmungsdämpfer von minus 11,3 Prozent gegenüber dem Vormonat.

Für die gesamte Eurozone stiegen die Konjunkturerwartungen im Juli um 13,9 Punkte, während die Lagebeurteilung mit minus 37,7 Punkten (+5,7 Punkte) weiterhin im negativen Bereich verharrt.

Auf geldpolitischer Seite belässt die EZB den aktuellen Leitzins unverändert. Die Europäische Zentralbank bekräftigte ihr Ziel, die Inflation mittelfristig bei 2 Prozent zu stabilisieren. Das Wording bleibt restriktiv: Weitere Zinserhöhungen im Jahresverlauf sind nicht ausgeschlossen, während eine Zinslockerung vorerst kein Thema ist.

↩️ DAX Rückblick: Dritter Wochenverlust in Folge (20.07. – 24.07.2026)

Der DAX startete am Montagmorgen bei 24.776 Punkten in den vorbörslichen Handel – das waren 87 Punkte weniger als am Vorwochenmontag. Nach anfänglicher Schwäche setzte ab Dienstag Kaufdruck ein, der den Index bis zur Wochenmitte auf ein Hoch von 25.277 Punkten schob.

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 26.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Wochenhoch: 25.277 Punkte (wurde direkt wieder abverkauft)

Wochenschlusskurs: 25.067 Punkte (unter der Marke von 25.100 Punkten)

Monatstrend: Dritter Wochenverlust in Folge

Handelsspanne: Minimal höher als in der Vorwoche, aber mit 922 Punkten deutlich unter dem Jahresdurchschnitt.

Das Setup aus unsewrer Vorwochen-Prognose auf der Unterseite griff gut: Nach dem Unterschreiten der Marke von 24.710/08 Punkten wurde das nachfolgende Abwärtsziel knapp verfehlt, bevor die Erholung einsetzte.

DAX Performance - prozentuale Veränderung Woche, Monat, Jahr

🛠️ DAX Chartcheck: Wichtige Kursmarken im Fokus - Unterstützungen & Widerstände

Für das Trading im DAX Aktuell ergeben sich auf Basis unseres Setups folgende Schlüsselmarken:

Wichtige Widerstände & Unterstützungen

🔼 Widerstände

(Resistances) 🔽 Unterstützungen:

(Supports) 25.073 Punkte 25.010 Punkte 25.119 – 25.159 Punkte 24.994 – 24.909 Punkte 25.222 – 25.266 Punkte 24.852 – 24.818 Punkte 25.337 – 25.395 Punkte 24.637 Punkte 25.414 – 25.495 Punkte 24.491 – 24.417 Punkte 25.511 / 25.617 / 25.788 Punkte 24.341 / 24.297 / 24.101 Punkte

Schlüsselmarken im DAX Setup

Intraday-Marken: 25.294 Punkte und 24.540 Punkte

Tagesschlussmarken: 25.666 Punkte und 23.636 Punkte

Break1 Bull (Wochenschluss): 13.167 Punkte

Break2 Bull (Montagsschluss): 12.866 Punkte

Boxbereich: 26.544 bis 15.055 Punkte

Zyklische Range (2020 – 2033): 26.505 bis 7.976 Punkte

📈 DAX Chartcheck: Daily & 4h-Chartanalyse

Daily-Chart (Tageschart)

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 26.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX schob sich zu Wochenbeginn über die SMA50 (aktuell bei 24.949 Punkten) bis an die SMA20 (aktuell bei 25.119 Punkten). Ein nachhaltiges Festsetzen über der SMA20 gelang jedoch nicht. Der Wochenschluss wurde zwischen beiden Durchschnittslinien formatiert.

Bullisches Szenario: Ein bestätigter Tagesschluss über der SMA20 hellt das Chartbild deutlich auf. Schnelle Impulsbewegungen könnten den DAX an die übergeordneten Ziele bei 25.445/60 Punkten und 25.680/95 Punkten führen. Darüber rückt das Allzeithoch in den Fokus.

Bärisches Szenario: Ein Tagesschluss unter der SMA50 erhöht den Druck auf der Unterseite. In diesem Fall droht ein Rücklauf bis zur SMA200 (aktuell bei 24.358 Punkten) oder zum 23,6 % Retracement.

Übergeordnete Prognose (Daily): Neutral. Die Seitwärtsbewegung zwischen SMA20 (Widerstand) und SMA50 (Unterstützung) hält an.

4h-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 26.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart konnte sich der DAX dynamisch über die SMA50 (24.934 Punkte) bis an die SMA200 / SMA20 (25.010 Punkte) schieben und oberhalb schließen. Damit hat sich das kurzfristige Bild leicht aufgehellt.

Löst sich der Index weiter nach oben von der SMA20 ab, sind die Anlaufziele aus dem Tageschart erreichbar. Rücksetzer finden im dicht gestaffelten Paket aus SMA20, SMA50 und SMA200 gute Unterstützung. Ein Unterschreiten dieser Linien würde hingegen den Weg Richtung Wochentief ebnen.

Kurzfristige Prognose (4h): Neutral / Bullisch.

Experten-Fazit & Ausblick für die neue DAX-Handelswoche

Kommentar von Jens Chrzanowski zum DAX: Das Tageschart entspannt sich erst nachhaltig, wenn sich der DAX per Tagesschlusskurs über der SMA20 festsetzt. Unterhalb der SMA50 nehmen die Abwärtsrisiken hingegen spürbar zu. Für die nächsten Wochen ist eine Seitwärtsbewegung wahrscheinlich.

für aktive Daytrader Trading -Ausblick – DAX Setups

Auf Basis unserer aktuellen DAX Prognose ergeben sich für Trader zwei Szenarien:

🟢 Long-Setup - DAX Prognose bullisch

Gelingt es den Bullen, den DAX über der Marke von 25.067 Punkten zu halten, liegen die nächsten Anlaufziele stufenweise bei:

25.090 – 25.186 Punkten

25.205 – 25.307 Punkten

25.324 – 25.423 Punkten

25.440 – 25.621 Punkten

🔴 Short-Setup - DAX Prognose bärisch

Fällt der DAX unter 25.067 Punkte, können die Bären den Index über folgende Marken nach unten drücken:

25.048 – 24.922 Punkten

24.888 – 24.771 Punkten

24.749 – 24.571 Punkten

24.548 – 24.358 Punkten

Erwartete Tendenz für KW 31 / 2026

Richtung: Seitwärts / Aufwärts

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 45 %

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❓ FAQ: Häufige Fragen zu DAX Aktuell & Chartanalyse

Wie steht der DAX aktuell und wie ist die Prognose für KW 31/2026?

Der DAX Aktuell schloss die vergangene Handelswoche bei 25.067 Punkten. Für die Kalenderwoche 31/2026 wird eine übergeordnete Trendtendenz von seitwärts bis aufwärts erwartet. Die Wahrscheinlichkeit für das Bull-Szenario liegt auf Basis des technischen Setups bei 55 %, während das Bear-Szenario eine Wahrscheinlichkeit von 45 % aufweist.

Welche Unterstützungen und Widerstände sind im DAX aktuell wichtig?

Die wichtigsten DAX-Widerstände auf der Oberseite liegen bei 25.073, 25.119–25.159 (SMA20) sowie 25.222–25.266 Punkten. Auf der Unterseite dienen 25.010, 24.949 (SMA50) und der Bereich um 24.358 Punkte (SMA200) als zentrale DAX-Unterstützungen.

Welche Signale senden die Durchschnittslinien (SMA20, SMA50, SMA200) im Daily-Chart?

Der DAX konsolidiert derzeit in einer Spanne zwischen der SMA50 (24.949 Punkte), die als Unterstützung hält, und der SMA20 (25.119 Punkte), die als harter Widerstand fungiert. Ein bestätigter Tagesschlusskurs über der SMA20 würde das Chartbild bullisch aufhellen und den Weg in Richtung Allzeithoch freimachen. Ein Tagesschluss unter der SMA50 erhöht hingegen das Abwärtsrisiko bis zur SMA200 (24.358 Punkte).

Wie beeinflussen der ZEW-Index und die EZB den DAX?

Der im Juli um 15,8 Punkte auf 26,3 % gestiegene ZEW-Index signalisiert eine fundamentale Stimmungsaufhellung in Schlüsselbranchen wie dem Maschinenbau und dem privaten Konsum. Die EZB belässt den Leitzins unverändert und verfährt weiterhin restriktiv, um das Inflationsziel von 2 % zu erreichen. Dies dämpft zwar schnelle Zinssenkungserwartungen, sorgt aber für geldpolitische Berechenbarkeit am Markt.

Wann greift das Long- bzw. Short-Trading-Setup für den DAX?