📈 DAX Aktuell – DAX Prognose & Analyse und Wochenausblick (KW 30 / 2026)

Der DAX Aktuell zeigt sich nach spürbaren Kursverlusten in der Vorwoche technisch angeschlagen. Unsere aktuelle DAX Prognose für die Kalenderwoche 30 signalisiert mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 % ein anhaltendes Abwärtsrisiko, da der Index wichtige Unterstützungslinien nach unten durchbrochen hat. Neben der eingetrübten Charttechnik belasten eine historische Investitionsflaute im deutschen Mittelstand sowie neue geopolitische Inflationsrisiken durch die Schließung der Straße von Hormus den deutschen Leitindex. Trader sollten jetzt die Schlüsselmarke von 24.827 Punkten engmaschig überwachen.

🔑 DAX Key Takeaways (Das Wichtigste in Kürze)

Erhöhtes Abwärtsrisiko (60 %): Die DAX Prognose ist kurzfristig bärisch. Solange der Index per Tagesschluss unter der wichtigen SMA50-Linie (24.867 Punkte) notiert, drohen weitere Abgaben in Richtung der SMA200 bei 24.346 Punkten .

Fundamentaler Gegenwind: Ein historisches Tief bei den Investitionsabsichten des deutschen Mittelstands (nur noch 52 % investitionsbereit) und ein sprunghafter Anstieg des Ölpreises auf 80 USD belasten das wirtschaftliche Umfeld des DAX massiv.

Zentrale Pivot-Charttechnik-Marke: Die Entscheidung für die KW 30 fällt an der Marke von 24.827 Punkten. Halten die Bullen dieses Niveau nicht, wird das Short-Setup aktiviert; eine nachhaltige Erholung glückt erst über 24.867 und 25.107 Punkten (SMA20).

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Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 19.07.2026: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick

geschrieben von Jens Chrzanowski

🌍 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen: Das DAX-Marktradar

Die Fundamentaldaten trüben sich spürbar ein. Die Investitionsbereitschaft im deutschen Mittelstand ist laut einer Studie der DZ Bank auf den niedrigsten Stand seit mindestens 1995 gefallen. Nur noch 52 % der Unternehmen planen in den kommenden sechs Monaten Investitionen, während die Geschäftserwartungen auf schwachem Niveau stagnieren. Vor allem hohe Energiekosten (68 %) sowie steigende Rohstoff- und Materialkosten (57 %) belasten die Betriebe, die sich zunehmend auf Liquiditätssicherung und Kostenkontrolle fokussieren.

Gleichzeitig sorgt die geopolitische Lage für neuen Inflationsdruck. Die erneute Schließung der Straße von Hormus – über die rund 13 % der globalen Ölversorgung laufen – trieb den Ölpreis von unter 70 USD wieder auf 80 USD. Da wichtige Produktionsanlagen kriegsbedingt beschädigt wurden, dürfte eine Erholung der Lieferketten Jahre dauern. Für den DAX bedeutet dies ein anhaltendes Risiko: Die gestiegene globale Inflation könnte die Zentralbanken zwingen, die Leitzinsen länger als geplant hoch zu halten oder sogar weiter anzuheben.

↩️ DAX Rückblick (13.07.2026 - 17.07.2026)

Der DAX startete am Montagmorgen bei 24.863 Punkten vorbörslich in die Woche – ein sattes Minus von 950 Punkten im Vergleich zur Vorwoche. Nach einer kurzen Stabilisierung am Montagmittag bewegte sich der Index bis Donnerstag weitgehend seitwärts, bevor eine dynamische Verkaufswelle einsetzte. Am Freitag rettete sich der Index nach einer moderaten Erholung mit 24.827 Punkten aus dem Handel.

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 19.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Das mathematische Setup unserer Vorwochen-Prognose griff dennoch präzise:

Oberseite: Das Kursziel bei 25.223/25 Punkten wurde nach dem Überschreiten der Marke von 25.207 Punkten exakt angelaufen.

Unterseite: Die Rücksetzer rutschten nach dem Bruch der 24.680 Punkte-Marke minimal unter das avisierte Ziel bei 24.662 Punkten.

Das an den Weltbörsen bestmmende Thema "Straße von Hormus" haben wir ebenfalls korrekt benannt. Und das Thema ist nicht beendet. Politische Nachrichten können weiterhin die Kurse stark volatil werden lassen.

DAX Performance - prozentuale Veränderung Woche, Monat, Jahr

🛠️ DAX Chartcheck: Wichtige Marken im Fokus

Für das Trading in der neuen Woche bilden die folgenden Chartmarken die Leitplanken im DAX Aktuell:

Widerstände & Unterstützungen im Überblick

🔼 Widerstände

(Resistances) 🔽 Unterstützungen:

(Supports) 24.863 / 24.867 24.781 / 24.750 24.905 / 24.915 / 24.961 / 24.985 24.665 25.029 / 25.062 / 25.066 24.530 25.107 / 25.139 / 25.192 24.491 / 24.420 25.255 | 25.341 | 25.540 24.346 | 24.297 | 24.049

Relevante DAX Setup-Marken

Intraday-Marken: 24.991 Punkte und 24.491 Punkte

Tagesschlussmarken: 25.192 Punkte und 23.956 Punkte

Boxbereich: 25.808 bis 11.595 Punkte

Erwartete Tendenz (KW 30 / 2026): ➡️ Seitwärts / 📉 Abwärts

📈 DAX Chartcheck: Daily & 4h-Chart

Daily (Tageschart)

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 19.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX ist unter die SMA20 (aktuell bei 25.107 Punkten) gefallen. Nach einem volatilen Hin und Her zwischen der SMA20 und der SMA50 (aktuell bei 24.867 Punkten) rutschte der Index am Freitag per Tagesschlusskurs auch unter die SMA50.

Damit hat sich das übergeordnete Chartbild eingetrübt. Bleibt der Index unter der SMA50, drohen Abgaben bis zur SMA200 bei 24.346 Punkten (23,6 % Retracement). Erst ein nachhaltiger Tagesschlusskurs über der SMA50 bringt die Bullen zurück ins Spiel.

Prognose (Tageschart): 🟡 Neutral mit Abwärtsrisiko

4h-Chart (Vierstundenchart)

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 19.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Trotz kurzzeitiger Ausbrüche über die SMA200 (24.961 Punkte) und SMA20 (24.915 Punkte) fehlte dem Index die Anschlussdynamik. Am Freitag etablierte sich der DAX unter allen drei gleitenden Durchschnitten.

Das kurzfristige Chartbild ist somit klar bärisch. Erholungen dürften zunächst im Bereich von SMA20 und SMA200 gedeckelt werden. Erst ein dynamischer Bruch der SMA50 (aktuell bei 25.029 Punkten) hellt die Situation wieder auf.

Prognose (4h-Chart): 🔴 Bärisch

💬 Experten-Fazit von Jens Chrzanowski zum DAX Aktuell: „Das Tageschart würde sich erst wieder entspannen, wenn sich der DAX per bestätigtem Handelsschluss über der SMA50 festsetzen kann. Solange dies nicht abgebildet werden kann, überwiegen die Abwärtsrisiken.“

für aktive Daytrader Trading -Ausblick – DAX Setups

Auf Basis unserer aktuellen DAX Prognose ergeben sich für Trader zwei Szenarien:

🟢 Long-Setup - DAX Prognose bullisch (Wahrscheinlichkeit: 40 %)

Können die Bullen die Marke von 24.827 Punkten verteidigen, startet eine Erholung.

Erste Ziele: 24.850 / 24.868 / 24.883 / 24.902 / 24.921 / 24.937 / 24.957 / 24.975 und 24.997 Punkte.

Erweiterte Ziele: Über 25.029 Punkten rücken die Marken bei 25.073 / 25.113 / 25.150 / 25.186 / 25.224 / 25.271 und schließlich 25.406 Punkte in den Fokus.

🔴 Short-Setup - DAX Prognose bärisch (Wahrscheinlichkeit: 60 %)

Fällt der Markt unter die Marke von 24.827 Punkten, übernehmen die Bären das Ruder.

Erste Ziele: 24.808 / 24.769 / 24.726 / 24.661 / 24.622 und 24.525 Punkte.

Erweiterte Ziele: Unterhalb der 24.525 Punkte-Marke liegt die nächste markante Auffanglinie bei 24.490 / 24.437 / 24.377 / 24.340 / 24.286 und im Extremfall bei 24.190 Punkten.

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❓ FAQ: DAX Aktuell – Prognose, Chartanalyse & Marktausblick

Wie ist die aktuelle DAX Prognose für die KW 30 / 2026?

Die DAX Prognose für die Kalenderwoche 30 zeigt eine倾向 zu einer seitwärts- bis abwärtsgerichteten Bewegung. Das mathematische Setup gewichtet das Bären-Szenario (Short) aktuell mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 %, während das Bullen-Szenario (Long) bei 40 % liegt. Der Index geht vorbelastet durch ein schwaches Vorwochenergebnis in den Handel.

Welche Kursmarken sind für den DAX aktuell entscheidend?

Für den DAX ist in dieser Handelswoche die Marke von 24.827 Punkten die zentrale Pivot-Linie:

Unterstützungen (Short-Ziele): Fällt der Index nachhaltig unter 24.827 Punkte, liegen die nächsten Ziele bei 24.769, 24.661 und 24.525 Punkten. Die übergeordnete Auffanglinie (SMA200) liegt bei 24.346 Punkten.

Widerstände (Long-Ziele): Kann sich der Markt über 24.827 Punkten halten, liegen die nächsten Hürden bei 24.867 (SMA50), 24.915 (SMA20) sowie der psychologischen Marke von 25.000 Punkten.

Warum steht der DAX aktuell fundamental unter Druck?

Der DAX leidet unter zwei wesentlichen Belastungsfaktoren:

Schwacher Mittelstand: Die Investitionsbereitschaft im deutschen Mittelstand ist laut DZ Bank auf den niedrigsten Stand seit 1995 (52 %) gefallen, getrieben durch hohe Energiekosten (68 %) und Materialkosten (57 %). Geopolitische Risiken: Die erneute Schließung der Straße von Hormus hat den Ölpreis auf 80 USD getrieben. Die daraus resultierende globale Inflation zwingt die Zentralbanken dazu, die Leitzinsen länger als geplant hoch zu halten.

Was sagt die Chartanalyse über den DAX-Trend aus?

Das übergeordnete Chartbild im DAX Aktuell ist angeknackst:

Tageschart (Daily): Der Index hat die wichtigen Trendlinien SMA20 und SMA50 nach unten durchbrochen. Das Chartbild gilt als neutral mit starkem Abwärtsrisiko , solange kein Tagesschlusskurs über der SMA50 (24.867 Punkte) gelingt.

4h-Chart: Hier notiert der DAX unter allen drei gleitenden Durchschnitten (SMA20, SMA50, SMA200), was kurzfristig als rein bärisch zu interpretieren ist.

Wann entspannt sich die Situation im DAX wieder?

Eine nachhaltige Entspannung im DAX tritt erst ein, wenn den Bullen ein bestätigter Handelsschlusskurs über der SMA50 (aktuell bei 24.867 Punkten) gelingt. Erst mit der Rückeroberung dieser Marke sowie der SMA20 (25.107 Punkte) wird das übergeordnete Abwärtsrisiko neutralisiert und neue Aufwärtspotenziale freigesetzt.