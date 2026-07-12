📈 DAX Aktuell – DAX Prognose & Analyse - Aktueller Wochenausblick (KW 29 / 2026)

Der DAX aktuell steht nach dem jüngsten Sprung auf ein neues Allzeithoch knapp unter der 26.000-Punkte-Marke an einer entscheidenden charttechnischen Weggabelung. Während überraschend starke Exportdaten aus den USA und China die fundamentale Basis stützen, sorgen geopolitische Spannungen für anhaltende Volatilität und einen temporären Rücksetzer. Pointiert zusammengefasst: "Alles Hormus, oder was" - sollte die wichtige Verkehrsstraße von Hormus länger gesperrt sein und die politischen Spannungen wieder hochkochen, kann das die Weltmärkte inklusive deutschem Aktienindex DAX stärker belasten!

📌 DAX Ausblick - Key Takeaways (Das Wichtigste in Kürze)

Allzeithoch mit Gewinnmitnahmen: Der DAX markierte in der Vorwoche ein neues Rekordhoch knapp unter 26.000 Punkten, korrigierte danach aber bis auf 25.124 Punkte und testet nun die wichtige SMA20-Haltelinie.

Robuste Fundamentaldaten: Trotz der Belastungen durch den Iran-Krieg stiegen die deutschen Exporte im Mai überraschend um 0,9 % (insbesondere in die USA und nach China), was die befürchtete wirtschaftliche Delle im zweiten Quartal abfedern dürfte.

Trend-Tendenz für KW 29: Das aktuelle Setup signalisiert eine leicht bullische Seitwärtsbewegung. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 % könnten die Bullen den Index wieder in Richtung Allzeithoch treiben, sofern die Marke von 25.124 Punkten verteidigt wird.

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Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 12.07.2026: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick

geschrieben von Jens Chrzanowski

🌍 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen: Das DAX-Marktradar

Industrie-Auftragslage stabilisiert sich

Die Auftragslage in der deutschen Industrie hat sich im Mai etwas verbessert. Nach einem Rückgang im Vormonat verzeichnete die Industrie ein Plus im Neugeschäft von 1,9 Prozent.

Treiber: Vor allem Großaufträge im sonstigen Fahrzeugbau (Flugzeuge, Schiffe, Züge, Militärfahrzeuge) stützten das Ergebnis. Auch der Maschinenbau entwickelte sich positiv.

Dämpfer: Die Automobilindustrie musste hingegen einen Rückgang der Aufträge hinnehmen. Steigende Energiekosten und geopolitische Unsicherheiten (wie der Iran-Krieg) belasten weiterhin die langfristigen Ausblicke und sorgen für Planungsunsicherheit am Standort Deutschland.

Überraschender Export-Anstieg im Mai

Trotz anhaltender geopolitischer Spannungen zeigten sich die deutschen Ausfuhren im Mai überraschend robust. Dank einer starken Nachfrage aus den USA und China stiegen die Warenausfuhren im Vergleich zum Vormonat um 0,9 Prozent auf einen Wert von 137,9 Mrd. EUR.

Die Importe schrumpften zeitgleich um 2,5 Prozent auf 118,8 Mrd. EUR (Ökonomen hatten lediglich mit einem Rückgang um 0,3 Prozent gerechnet). Damit dürfte die befürchtete Wachstumsdelle im zweiten Quartal wohl ausbleiben.

Wichtigster Handelspartner: Die USA (Warenwert: 14,1 Mrd. EUR, ein Plus von 23,1 Prozent zum Vormonat).

China-Geschäft: Die Exporte nach China stiegen um 7,1 Prozent auf 6,2 Mrd. EUR.

↩️ DAX Rückblick: Allzeithoch und anschließender Rücksetzer (06.07.2026 - 10.07.2026)

Der DAX startete am vergangenen Montagmorgen bei 25.813 Punkten in den vorbörslichen Handel. Zwar gelang im Wochenverlauf der Sprung auf ein neues Allzeithoch knapp unter der 26.000 Punkte-Marke, dieser Ausbruch wurde jedoch zügig abverkauft.

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 12.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Am Dienstag und Mittwoch geriet der Index spürbar unter Druck und fiel temporär unter die psychologisch wichtige 25.000 Punkte-Marke. Nach einer Stabilisierung am Donnerstag verlief der Freitag in einer engen, impulsarmen Seitwärtsbox. Der DAX verabschiedete sich schließlich bei 25.124 Punkten mit einem leichten Wochenverlust aus dem Handel. Die wöchentliche Handelsspanne betrug 947 Punkte und lag damit über dem Jahresdurchschnitt.

In unserer Vorwochen-Prognose hatten wir mit Überschreiten der 25.923/25 Punkte damit gerechnet, dass der DAX unser nächstes Anlaufziel bei 25.944/46 Punkten anlaufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das maximale Anlaufziel wurde nicht erreicht, das Setup auf der Oberseite hat nicht gepasst. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 25.176/74 Punkte-Marke deutlich unter unser maximales Anlaufziel auf der Unterseite bei 25.157/55 Punkten.

DAX Performance - prozentuale Veränderung Woche, Monat, Jahr

🛠️ DAX Chartcheck: Wichtige Marken im Fokus

Für eine valide DAX Prognose betrachten wir die charttechnischen Marken im Tages- und 4h-Chart.

Chartbild im Daily (Tageschart)

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 12.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart ist der Abverkauf vom Allzeithoch gut sichtbar. Der DAX fiel exakt an die SMA20 (aktuell bei 25.101 Punkten) zurück, die dem Index bisher soliden Support bieten konnte.

Bullisches Szenario: Hält sich der DAX per Tagesschluss über der SMA20, ist der Weg übergeordnet frei in Richtung 25.350/65 Punkte , 25.555/70 Punkte und das jüngste Allzeithoch.

Bärisches Szenario: Rutscht der Index per Tagesschluss unter die SMA20, rückt die SMA50 (bei 24.812 Punkten) als nächste Unterstützung in den Fokus. Ein Bruch der SMA50 würde das Chartbild eintrüben und Abgaben bis zur SMA200 (bei 24.326 Punkten) wahrscheinlich machen.

Fazit Tageschart: Übergeordnet bullisch.

Chartbild im 4h-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 12.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im kurzfristigen Bild stabilisierte sich der DAX an der SMA200 (aktuell bei 24.990 Punkten). Allerdings fehlt den Bullen aktuell noch die Kraft für eine dynamische Befreiungsbewegung; Erholungsversuche liefen am Freitag an der SMA20 (bei 25.153 Punkten) aus.

Ausblick: Für ein prozyklisches Kaufsignal muss der DAX die SMA20 nachhaltig überwinden. Dann wären die SMA50 (bei 25.360 Punkten) und die Zone um 25.555/70 Punkte die nächsten Ziele. Ein Rutsch unter die SMA200 erhöht dagegen das Risiko für Abgaben Richtung 24.585/70 Punkte (23,6% Fibonacci-Retracement).

Fazit 4h-Chart: Neutral.

Experten-Fazit (Jens Chrzanowski): Kann sich der DAX per Tagesschluss über der SMA20 behaupten, besteht eine gute Chance auf einen erneuten Lauf in Richtung Allzeithoch. Rücksetzer sollten spätestens im Bereich der SMA50 stabilisiert und aufgefangen werden.

📊 Relevante Widerstände & Unterstützungen - DAX Kursmarken

🔼 Widerstände

(Resistances) 🔽 Unterstützungen:

(Supports) 25.153 / 25.188 25.113 / 25.101 25.235 / 25.273 25.079 / 25.070 / 25.041 25.326 / 25.334 / 25.360 24.990 / 24.982 / 24.911 25.425 24.847 / 24.812 / 24.800 25.510 / 25.530 / 25.581 24.788 / 24.714 25.688 24.646 25.785 24.462

Wichtige Setup-Marken auf einen Blick:

Intraday-Marken: 25.273 und 25.909

Tagesschlussmarken: 25.786 und 24.491

Boxbereich: 25.808 bis 11.595

Range: 27.855 bis 7.844

für aktive Daytrader Trading -Ausblick – DAX Setups

🟢 Long Setup (DAX Prognose bullisch)

Verbleibt der DAX über der Marke von 25.124 Punkten, versuchen die Bullen die folgenden Anlaufziele zu erreichen:

25.144/46 • 25.167/69 • 25.183/85 • 25.207/09 • 25.223/25 • 25.241/43 • 25.260/62 • 25.283/85 • 25.305/07 • 25.320/22 • 25.338/40 • 25.363/65 • 25.389/91 • 25.411/13 • 25.427/29

Darüber hinaus: 25.454/56 • 25.473/75 • 25.490/92 • 25.514/16 • 25.535/37 • 25.553/55 • 25.572/74 • 25.588/90 • 25.611/13 • 25.633/35 • 25.652/54 • 25.671/73 • 25.695/97 • 25.717/19

🔴 Short Setup (DAX Prognose bärisch)

Fällt der DAX unter die Marke von 25.124 Punkten, übernehmen die Bären das Ruder mit folgenden Zielen:

25.108/06 • 25.092/90 • 25.074/72 • 25.057/55 • 25.040/38 • 25.020/18 • 25.004/02 • 24.983/81 • 24.965/63 • 24.942/41 • 24.924/22 • 24.905/03 • 24.888/86 • 24.870/68 • 24.851/49 • 24.838/36

Darunter hinaus: 24.819/17 • 24.796/94 • 24.779/77 • 24.758/56 • 24.739/37 • 24.718/16 • 24.698/96 • 24.680/78 • 24.662/60 • 24.641/39 • 24.624/22 • 24.606/04 • 24.588/86 • 24.571/69 • 24.548/46 • 24.527/25 • 24.509/07 • 24.487/85 • 24.462/60 • 24.438/36 • 24.420/18 • 24.398/96 • 24.378/76

Übergeordnete erwartete DAX Tendenz für die KW 29 / 2026: seitwärts / aufwärts

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❓ FAQ – DAX Aktuell & DAX Prognose (KW 29 / 2026)

Wie lautet die aktuelle DAX Prognose für die KW 29 / 2026?

Die übergeordnete DAX Prognose für die Kalenderwoche 29 / 2026 zeigt eine seitwärts bis aufwärts gerichtete Tendenz. Das bullische Szenario hat laut aktuellem Setup eine Eintrittswahrscheinlichkeit von 55 %, während das bärische Szenario bei 45 % liegt.

Welche Unterstützungslinien sind für den DAX aktuell entscheidend?

Für den DAX aktuell sind charttechnisch vor allem drei gleitende Durchschnitte (SMA) von Bedeutung:

SMA20 (Daily): Liegt bei 25.101 Punkten und dient als erste wichtige Unterstützung.

SMA50 (Daily): Liegt bei 24.812 Punkten und fungiert als mittelfristiger Support.

SMA200 (4h-Chart): Liegt bei 24.990 Punkten und stabilisiert den kurzfristigen Trend.

Wann ist der DAX auf ein neues Allzeithoch gestiegen?

Der DAX hat in der Handelswoche vom 06.07.2026 bis 10.07.2026 (KW 28) ein neues Allzeithoch knapp unter der Marke von 26.000 Punkten formatiert. Dieser Ausbruch wurde jedoch im Wochenverlauf wieder abverkauft, sodass der Index bei 25.124 Punkten aus dem Handel ging.

Welche fundamentalen Wirtschaftsdaten stützen den DAX aktuell?

Die deutsche Wirtschaft sendet gemischte, aber überraschend robuste Signale:

Industrieaufträge: Das Neugeschäft im Mai stieg um 1,9 Prozent , getrieben durch Großaufträge im Fahrzeug- und Maschinenbau.

Exporte: Trotz des Iran-Krieges stiegen die Warenausfuhren im Mai um 0,9 Prozent auf 137,9 Mrd. EUR, primär getragen durch eine starke Nachfrage aus den USA (+23,1 %) und China (+7,1 %).

Ab welcher Marke droht ein technisches Verkaufssignal im DAX?

Ein kurzfristiges Verkaufssignal wird aktiviert, wenn der DAX nachhaltig unter die Marke von 25.124 Punkten fällt. Rutscht der Index zudem per Tagesschluss unter die SMA50 (24.812 Punkte), trübt sich das Chartbild deutlich ein, was Anschlussverluste bis zur SMA200 bei 24.326 Punkten auslösen kann.

Was sind die wichtigsten Widerstände für die Bullen in dieser Woche?

Sollte der DAX den Weg nach oben antreten, liegen die ersten signifikanten Hürden bei 25.153/88 Punkten (SMA20 im 4h-Chart) und 25.235/73 Punkten. Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA50 im 4h-Chart (25.360 Punkte) würde den Weg frei machen in Richtung 25.555 Punkte und zurück zum Allzeithoch.