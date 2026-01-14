Von ETF bis Aktien: Was macht eine gute Investment App aus?

💡 Sicherheit & Regulierung: Nutze nur seriöse Angebote. Achte darauf, dass der Broker von einer Aufsichtsbehörde wie der BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) zugelassen ist. Vertrauenswürdige Investment Apps schützen dein Konto zudem durch Maßnahmen wie Zwei-Faktor-Authentifizierung und verschlüsselte Datenübertragung.

💡 Vorteile & Trends: Investment Apps senken die Einstiegshürden für Anleger enorm. Kontoeröffnung und Handel erfolgen vollständig online, häufig zu deutlich niedrigeren Gebühren als bei traditionellen Banken. Gleichzeitig ermöglichen sie flexibles Investieren in kleinen Beträgen und geben privaten Anlegern Echtzeit-Zugriff auf die Märkte.

💡 Funktionen: Gute Investment Apps bieten Basisfunktionen wie Aktien- und ETF-Handel sowie Sparpläne für regelmäßiges Investieren. Oft kommen nützliche Extras hinzu, etwa Kursalarme, interaktive Charts, Nachrichtenfeeds oder ein Wirtschaftskalender.

💡 Definition: Eine Investment App ist eine online Plattform, die es dir ermöglicht, Wertpapiere wie Aktien oder ETFs direkt von einem mobilen Endgerät aus zu handeln.

Zudem sind mobile Investment Apps längst kein Nischenphänomen mehr, sondern zum neuen Standard für Privatanleger geworden. Was eine gute Investment App ausmacht, worauf du achten solltest und welche App für dich die beste ist, erfährst du im Folgenden.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Du kannst jederzeit und von überall auf dein Depot zugreifen und hast die Märkte in Echtzeit im Blick. Die niedrigen Einstiegsbarrieren und benutzerfreundlichen Interfaces machen Börseninvestments so für ein breites Publikum zugänglich.

Investment Apps sind digitale Anwendungen, mit denen du bequem per Smartphone in Wertpapiere investieren kannst. Immer mehr Privatanleger nutzen diesen mobilen Zugang, um mit ETF-Sparplänen oder direkten Aktienkäufen langfristig Vermögen aufzubauen.

Investment Apps einfach erklärt

Als Einstieg ins Thema zuerst ein kurzer Überblick über Investment Apps.

Was versteht man unter einer Investment App?

Unter einer Investment App versteht man eine Anwendung, mit der du eigenständig Geld am Kapitalmarkt anlegen kannst, üblicherweise über dein Smartphone oder Tablet, alternativ auch im Webbrowser.

Im Kern handelt es sich dabei um ein online geführtes Wertpapierdepot: Du eröffnest ein Konto bei einem Online Broker, zahlst Geld ein und kannst dann über dessen App Aktien, börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds, ETFs) und andere Wertpapiere kaufen oder verkaufen. Alles Wichtige, von der Kursanzeige über die Orderaufgabe bis zur Portfolioübersicht, wird in Echtzeit auf deinem Bildschirm bereitgestellt.

Der große Vorteil liegt in der Schnelligkeit und Zugänglichkeit: Eine Investment App hast du immer dabei, sodass du spontan auf Marktbewegungen reagieren oder Investitionschancen wahrnehmen kannst. Zugleich sind viele Prozesse automatisiert und intuitiv gestaltet.

Für dich als Einsteiger bedeutet das niedrigere Hürden beim Start an der Börse. Du musst kein Finanzprofi sein oder lästigen Papierkram erledigen. Die App führt dich schrittweise durch Kauf und Verkauf, zeigt dir aktuelle Kurse an und verwahrt deine gekauften Wertpapiere digital in deinem Depot.

Kurz gesagt: Eine Investment App ist dein persönliches Börsen-Cockpit, das dir die Welt der Geldanlage auf einfache Weise zugänglich macht.

Welche Arten von Investment Apps gibt es?

Investment App ist ein Überbegriff. In der Praxis gibt es verschiedene Arten von Apps mit jeweils unterschiedlichem Fokus. Grob lassen sich vier Typen unterscheiden:

Klassische Broker Apps: Das sind die Anwendungen von Online Brokern, bei denen du eigenständig Aktien, ETFs & Co. handeln kannst. Sie stellen alle nötigen Funktionen für Orders, Kursinfos und Depotführung bereit. Robo-Advisor-Apps: Hier übernimmt ein Algorithmus einen Teil der Arbeit: Du gibst deine Anlageziele und Risikoneigung an, und der digitale Berater investiert dein Geld automatisch, meist breit gestreut in Fonds oder ETFs. Die App dient dann vor allem der Übersicht und Anpassung, während die eigentliche Anlageentscheidungen vom Robo-Advisor getroffen werden. Micro-Investing-Apps: Diese Anwendungen richten sich an Nutzer, die mit sehr kleinen Beträgen investieren oder das Investieren in den Alltag integrieren wollen. Typische Features sind „Aufrunden“ von täglichen Ausgaben (das Kleingeld wird automatisch in einen ETF gesteckt) oder das Investieren ab 1 € pro Trade. Micro-Investing-Apps senken die finanzielle Einstiegsschwelle auf ein Minimum. Investment-Tracking-Apps: Damit können Anleger ihre verschiedenen Investments zentral überwachen, analysieren und verwalten. Solche Apps aggregieren oft Daten aus mehreren Depots oder von verschiedenen Anlageklassen und helfen dir, den Überblick über deine Gesamtinvestitionen zu behalten.



Investment Tracking Apps sind also digitale Finanzmanager für die strukturierte, digitale Kontrolle und Analyse aller Geldanlagen und helfen dabei, das eigene Vermögen langfristig optimal zu steuern.

Investments Apps vs. Trading Apps

Die Begriffe Investment App und Trading App werden oft synonym verwendet, doch es gibt feine Unterschiede in der Ausrichtung.

Investment Apps stehen für langfristigen Vermögensaufbau. Sie richten sich an Privatanleger, die regelmäßig sparen oder über Jahre investieren möchten und legen Wert auf Benutzerfreundlichkeit, Übersicht und kostengünstige Ausführung.

Trading Apps dagegen fokussieren stärker auf den kurzfristigen Handel: Hier steht oft das schnelle Kaufen und Verkaufen von Wertpapieren im Vordergrund, teilweise mit komplexeren Produkten wie Derivaten (etwa CFDs) und erweiterten Tools für aktive Trader.

Die Übergänge sind dabei oft fließend. Viele moderne Broker Apps, wie die Investment App von XTB, bieten beides: einen einfachen Zugang für Investoren, aber ebenso genügend Tiefe und Tools für ambitionierte Trader.



Welche Funktionen sollte eine gute Investment App bieten?

Beim Vergleich verschiedener Investment Apps stößt du auf viele Anbieter mit unterschiedlichen Features. Welche Funktionen sind wirklich wichtig?

Basisfunktionen, die jede Investment App braucht

Zu den wichtigsten Aufgaben einer Investment App gehört der unkomplizierte Kauf und Verkauf von Aktien und ETFs auf allen wichtigen Börsen. Auch kleinere Positionen sollten handelbar sein, zum Beispiel mit Bruchstücken einer Aktie (sogenannte Fractional Shares).

Ein weiteres Muss für langfristig orientierte Anleger sind Sparpläne, um automatisiert Vermögen aufzubauen.

Überdies muss jede Investment App aktuelle Wertpapierkurse, Chartdiagramme für unterschiedliche Zeiträume und Informationen wie Tagesveränderungen, Höchst-/Tiefststände bieten.

Detailansichten pro Wertpapier inklusive Unternehmensdaten, Wirtschaftsnachrichten und Finanzkennzahlen sind ebenfalls erforderlich, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

Kurz gesagt: Die Kernfunktionen einer Investment App – Handeln, Beobachten und Analysieren – sollten in einer stabilen, intuitiven Bedienumgebung vorhanden sein.

Kosten, Spreads & Kommissionen

Gebühren sind ein zentraler Faktor, da sie direkt deine Rendite mindern. Achte auf transparente und niedrige Kostenstrukturen. Zu prüfen sind vor allem Ordergebühren, Spreads und Depotkosten.

Traditionelle Banken verlangen oft feste Beträge oder Prozentsätze pro Transaktion. Bei XTB handelst du Aktien und ETFs bis 100.000 Euro monatlich ohne Kommission, erst darüber fallen 0,2 Prozent, mindestens 10 Euro an. Auch Depotführungsgebühren entfallen.

Entscheidend ist der Spread, also die Differenz zwischen Ankaufs- und Verkaufskurs. Enge Spreads senken indirekt die Handelskosten. Besonders liquide Titel wie große Aktien und ETFs haben meist minimale Spreads, während exotische Werte teurer sein können.

Vermeide versteckte Gebühren, etwa Inaktivitäts- oder Zusatzkosten für Ein- und Auszahlungen. Eine wirklich gute Investment App ist so transparent wie möglich.

Welche zusätzlichen Tools & Features sind nützlich?

Moderne Investment Apps bieten Zusatzfeatures, die sich im Alltag als sehr praktisch erweisen können. Dazu gehören:

Kursalarm: automatische Push-Benachrichtigungen bei Erreichen definierter Kursmarken.

automatische Push-Benachrichtigungen bei Erreichen definierter Kursmarken. Analyse-Tools und Charts: Interaktive Diagramme, technische Indikatoren wie gleitende Durchschnitte oder Bollinger-Bänder sowie Werkzeuge, um Trends oder Unterstützungsniveaus einzuzeichnen.



XTBs App punktet hier mit umfangreichen Echtzeit-Charts und einer Vielzahl von Indikatoren, die direkt in der mobilen Anwendung verfügbar sind.

Interaktive Diagramme, technische Indikatoren wie gleitende Durchschnitte oder Bollinger-Bänder sowie Werkzeuge, um Trends oder Unterstützungsniveaus einzuzeichnen. XTBs App punktet hier mit umfangreichen Echtzeit-Charts und einer Vielzahl von Indikatoren, die direkt in der mobilen Anwendung verfügbar sind. Marktnews und Daten: Aktuelle Finanznachrichten, Wirtschaftskalender und Analysen innerhalb der App.



Die XTB App beispielsweise versorgt dich über Push-Benachrichtigungen mit aktuellen News und Markteinschätzungen oder über Ein- und Auszahlungen, alles innerhalb der Plattform.

Aktuelle Finanznachrichten, Wirtschaftskalender und Analysen innerhalb der App. Die XTB App beispielsweise versorgt dich über Push-Benachrichtigungen mit aktuellen News und Markteinschätzungen oder über Ein- und Auszahlungen, alles innerhalb der Plattform. Watchlisten: Individuelle Beobachtungslisten zur Kursüberwachung potenzieller Investments.

Bedienung & Nutzerfreundlichkeit

Eine Investment App sollte übersichtlich, stabil und leicht zu bedienen sein. Menüs müssen klar strukturiert und Prozesse intuitiv gestaltet sein. Apps, die regelmäßig aktualisiert werden, bieten mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Plattformverfügbarkeit ist entscheidend: Achte auf Kompatibilität mit Android und iOS sowie gegebenenfalls auf Desktop- oder Web-Versionen zur Synchronisierung. XTB bietet all dies und sorgt so für durchgängige Funktionalität über Geräte hinweg.

Außerdem wichtig ist, ob die Investment App flüssig und stabil läuft. Nichts ist frustrierender, als wenn die Anwendung mitten im Handel abstürzt oder zu lange lädt. Erfahrungsberichte anderer Nutzer und externe Bewertungen können hier Orientierung bieten.

Auch der Kundenservice ist wichtig. Schnelle Hilfe über Chat oder Hotline in deiner Sprache spart Zeit und Nerven.

Eine gute Investment App vereint einfache Bedienung, Transparenz, niedrige Kosten und verlässliche Funktionen. Sie gibt dir die Kontrolle über dein Geld und unterstützt dich dabei, langfristig effizient zu investieren.

In Summe gilt: Eine benutzerfreundliche Investment App zeichnet sich durch Einfachheit und Klarheit aus. Sie macht es dir leicht, die gewünschten Aktionen, vom Kauf bis zum Depotcheck, auszuführen und liefert dir eine positive Nutzererfahrung, damit du dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst: das Investieren.



Welche Investment App passt zu deinem Anlegertyp?

Jeder Anleger ist anders und nicht jede App passt für alle. Bevor du dich für eine Investment App entscheidest, lohnt es sich, einen Blick in den Spiegel zu werfen und zu fragen: Welcher Anlegertyp bin ich?

Wie erkennst du, welcher Anlegertyp du bist?

Einsteiger suchen meist eine einfache Bedienung, klare Strukturen und verständliche Erklärungen. Sie wollen sich schrittweise an die Märkte herantasten und bevorzugen Apps mit kostenlosem Demokonto und Lerninhalten.

suchen meist eine einfache Bedienung, klare Strukturen und verständliche Erklärungen. Sie wollen sich schrittweise an die Märkte herantasten und bevorzugen Apps mit kostenlosem Demokonto und Lerninhalten. Langfristig orientierte Anleger setzen auf stetigen Vermögensaufbau über viele Jahre. Sie denken in Dekaden, nicht in Tagen, und legen Wert auf Zuverlässigkeit, geringe Gebühren und eine stabile Performance.

setzen auf stetigen Vermögensaufbau über viele Jahre. Sie denken in Dekaden, nicht in Tagen, und legen Wert auf Zuverlässigkeit, geringe Gebühren und eine stabile Performance. Aktive Anleger verfolgen ihre Positionen regelmäßig und reagieren proaktiv auf Marktveränderungen. Sie benötigen gute Chartfunktionen, Echtzeitdaten und Analysen, um Chancen gezielt zu nutzen.

verfolgen ihre Positionen regelmäßig und reagieren proaktiv auf Marktveränderungen. Sie benötigen gute Chartfunktionen, Echtzeitdaten und Analysen, um Chancen gezielt zu nutzen. Sicherheitsbewusste Anleger wiederum investieren nur in solide Basiswerte, etwa breit gestreute ETFs oder Qualitätsaktien, und achten stark auf Regulierung und Datenschutz.

Eine gute Investment App sollte allen diesen Typen durch flexible Einstellungen, intuitive Bedienung und transparente Informationen gerecht werden.

Langfristige vs. aktive Anleger

Der zentrale Unterschied liegt im Zeithorizont und der Intensität des Engagements. Während langfristige Anleger geduldig in den Vermögensaufbau und auf stetige Renditen setzen, suchen aktive Anleger dynamischere Marktsituationen, wo höhere Risiken durch potenziell höhere Gewinne belohnt werden.

Für langfristige Anleger zählen Komfort, Kostenkontrolle und Automatisierung. Gute Investment Apps bieten Sparplanfunktionen, mit denen du regelmäßig kleine Beträge in ETFs oder Aktien investieren kannst. Durch automatische Einzahlungen baust du diszipliniert Vermögen auf, ohne ständig eingreifen zu müssen.

Die niedrigen Gebühren sind entscheidend, weil sie langfristig einen großen Unterschied machen. Viele Apps zeigen zudem dein Portfolio mit historischen Entwicklungen und Renditeübersichten, sodass du deinen Fortschritt leicht nachvollziehen kannst.

Besonders vorteilhaft ist der direkte Zugang zu ETFs, die kostengünstig eine breite Streuung ermöglichen. Bei XTB profitierst du von Sparplänen und kommissionsfreiem Handel bis zu 100.000 Euro pro Monat (danach entstehen Kosten, Details: xtb.com/de/aktien). Dadurch kannst du deine Investments effizient aufbauen und deine Rendite optimieren, ohne durch unnötige Gebühren belastet zu werden.

Aktive Anleger benötigen mehr Markttransparenz und Kontrolle. Entscheidend sind Echtzeitdaten, Chartfunktionen und technische Indikatoren, um Trends zu erkennen und Entscheidungen schnell umzusetzen.

Alerts und Push-Benachrichtigungen helfen, keine Gelegenheit zu verpassen, während Analysen und Marktnews das Verständnis für kurzfristige Bewegungen vertiefen. Eine schnelle Orderausführung und die Synchronisierung zwischen Desktop- und App-Version sind ebenfalls wichtig, um überall handlungsfähig zu bleiben.

Die App von XTB bietet dafür ein leistungsstarkes Set an Analysewerkzeugen. Live-Daten, Chart-Indikatoren und eine intuitive Oberfläche ermöglichen es, auch unterwegs informierte Entscheidungen zu treffen. Damit lassen sich Marktchancen effizient nutzen, ohne in hektisches Trading zu verfallen.

Wie kannst du deine Investment App an deine Strategie anpassen?

Eine gute Investment App ist an individuelle Bedürfnisse anpassbar. Favoritenlisten erstellen, Kursalarme aktivieren oder automatische Benachrichtigungen nutzen, wenn sich wichtige Kennzahlen ändern, sind hilfreiche Funktionen.

Regelmäßige Portfolioüberprüfungen helfen, deine Strategie aktuell zu halten und Übergewichtungen zu vermeiden. Viele Apps bieten dafür integrierte Tracking-Funktionen, die deine Performance und Diversifikation übersichtlich darstellen.

Indem du die Investment App an deine persönliche Strategie anpasst, nutzt du ihr Potenzial optimal aus. Ob du langfristig sparst oder aktiv Chancen suchst: Die richtige Kombination aus Disziplin, Übersicht und passenden Tools entscheidet über den Erfolg.



Chancen & Grenzen moderner Investment Apps

Moderne Investment Apps machen den Zugang zur Geldanlage bedeutend leichter und sie bieten enorme Chancen. Aber sie bergen aber auch gewisse Risiken. In diesem Kapitel betrachten wir beides.

Welche Vorteile bieten Investment Apps gegenüber klassischen Brokern?

Zu den zentralen Pluspunkten von Investment Apps zählen:

Niedrige Einstiegshürden: Mit Investment Apps wird das Investieren praktisch für jeden zugänglich. Heute kannst du über die App innerhalb von Minuten ein Konto erstellen, dich bequem per Video-Ident legitimieren und selbst mit kleinen Beträgen loslegen.

Flexibilität: Mit einer App hast du deinen „Handelsplatz“ immer dabei. Du bist nicht mehr auf Öffnungszeiten oder den Rechner am Schreibtisch angewiesen. Diese permanente Verfügbarkeit ermöglicht es auch, schnell auf Marktbewegungen zu reagieren, etwa bei sich ändernder Nachrichtenlage.

Echtzeit-Informationen und Kontrolle: Investment Apps geben dir als Privatanleger dieselbe Kontrolle, die früher institutionellen Investoren vorbehalten war. Du siehst Kursänderungen in Echtzeit, bekommst wenn gewünscht Push-Nachrichten bei wichtigen Ereignissen und kannst jederzeit den aktuellen Wert deines Depots einsehen.

Bildungsangebote: Gute Apps bieten auch die Möglichkeit zur Weiterbildung. Sie integrieren Fachartikel, Webinare oder Tutorials, um Anfängern das Börsenwissen nahezubringen.

Der Ausbildungsbereich in der XTB App



Welche Risiken oder Fallstricke gibt es?

Achten sollte man auf folgende Punkte:

Sicherheitsrisiken: Eine Investment App birgt grundsätzlich die Gefahr von Cyberangriffen oder Betrug. Phishing-Mails, gehackte Passwörter oder unsichere WLAN-Verbindungen können ein Einfallstor für Kriminelle sein. Hier gilt es also, wachsam zu sein.

Emotionales Handeln: Eine App kann dazu verführen, ständig aufs Handy zu schauen. Schnell neigt man dazu, impulsiv zu reagieren, etwa in Marktkorrekturen panisch zu verkaufen oder in Haussezeiten zuzukaufen. Kurzfristiges Denken und Aktionismus können so begünstigt werden.

Gebührenfallen bei hoher Aktivität: Die App kann zu häufigem Umschichten verleiten, weil es so schnell und einfach geht. Wer aber permanent hin- und her schichtet, verliert eventuell Geld nur durch die Transaktionskosten. Nicht umsonst lautet ein bekanntes Sprichwort: „Hin und her macht Taschen leer.“

Wie schützt man sich vor Fehlentscheidungen & Datenrisiken?

Glücklicherweise kannst du als Nutzer einiges tun, um sicher und klug mit deiner Investment App umzugehen:

Technische Sicherheit: Nutze unbedingt die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) und wähle ein starkes, einzigartiges Passwort. Halte die Software auf deinem mobilen Endgerät aktuell und logge dich niemals über öffentliche WLAN-Netze ohne VPN in dein Konto ein.

Seriosität des Anbieters prüfen: Vergewissere dich, dass die App von einem lizenzierten Finanzinstitut stammt. In Deutschland sollte der Broker eine BaFin-Lizenz haben. Im Impressum der Investment App findest du meist Hinweise auf die Regulierung.



Ist dort nichts angegeben oder klingt der Firmenname dubios, lass die Finger davon!

Ist dort nichts angegeben oder klingt der Firmenname dubios, lass die Finger davon! Informierte Entscheidungen treffen: Schütze dich vor emotionalen Fehlgriffen, indem du einen klaren Investitionsplan hast und dabei bleibst. Halte impulsive Aktionen bewusst zurück, häufig ist Stillhalten die bessere Entscheidung, besonders für langfristige Anleger.

Weiterbildung nutzen: Unwissenheit ist ein Risikofaktor, der zu Fehlentscheidungen führt. Daher: Nutze die Weiterbildungsangebote deines Brokers.



So startest du mit der Investment App von XTB – Schritt für Schritt

1. Konto eröffnen

Der Einstieg in die Geldanlage über eine Investment App beginnt mit der Kontoeröffnung. Die Erstregistrierung erfolgt vollständig digital und dauert meist nur wenige Minuten.

Du gibst persönliche Daten an, bestätigst deine E-Mail-Adresse und wählst ein sicheres Passwort. Danach folgt die gesetzlich vorgeschriebene Identifizierung, meist über Video-Ident-Verfahren oder Ausweis-Upload. Diese Schritte dienen dem Anlegerschutz und der Geldwäscheprävention.

Nach der Verifizierung kannst du dein Konto sofort kapitalisieren. Die erste Einzahlung erfolgt über Überweisung, Kreditkarte oder digitale Zahlungsdienste. Seriöse Anbieter verlangen keine Mindesteinlage und stellen sicher, dass dein Geld getrennt vom Unternehmensvermögen verwahrt wird. Bei regulierten Brokern wie XTB ist das Konto zudem durch die BaFin-Aufsicht und eine Einlagensicherung abgesichert.

Portfolio-Ansicht in der XTB App



2. So wählst du deine ersten Investments aus

Starte mit einem klaren Ziel, zum Beispiel Vermögensaufbau, Altersvorsorge oder passives Zusatzeinkommen. Setze auf Diversifikation, also die Streuung deines Kapitals über verschiedene Branchen, Regionen und Anlageklassen.

Für Einsteiger eignen sich breit gestreute ETFs, weil sie einfach, transparent und kosteneffizient sind. Ein Mix aus globalen Aktien-ETFs, europäischen Märkten und gegebenenfalls einem kleinen Anleiheanteil reduziert Risiken und glättet Schwankungen.

Starte mit moderaten Beträgen und erweitere dein Engagement schrittweise. Mit diszipliniertem Sparplanaufbau erzielst du langfristig konstante Ergebnisse, selbst bei Marktschwankungen.

3. Wie kannst du dein Portfolio in der App verwalten & optimieren?

Eine gute Investment App liefert dir alle Werkzeuge, um dein Portfolio aktiv zu steuern. Das Herzstück ist das Performance-Tracking: Du siehst Erträge, Rendite und prozentuale Gewichtung einzelner Positionen. Über die Analysefunktionen erkennst du, welche Anlagen gut laufen und wo Anpassungsbedarf besteht.

Beim Rebalancing bringst du dein Portfolio regelmäßig wieder in die gewünschte Struktur, zum Beispiel durch Verkäufe übergewichteter Positionen. Das hilft, dein Risikoprofil konstant zu halten.

4. Informiert bleiben & sich weiterbilden

Erfolgreiches Investieren endet nicht mit der ersten Order. Wer langfristig wachsen will, sollte Märkte verstehen und Strategien kontinuierlich verbessern. Gute Investment Apps bieten aktuelle Marktanalysen, Research-Berichte und Tutorials direkt integriert.

Die XTB App verbindet Handel mit Wissen. Ihre Bildungsplattform umfasst Webinare, Video-Tutorials und tägliche Marktupdates. So kannst du dein Finanzwissen ausbauen und Entscheidungen auf einer soliden Grundlage treffen.

Das könnte dich auch interessieren:

Blockchain ETFs und Aktien: So investierst du in die Technologie hinter Krypto & Co.

CFD Trading Apps: Alles, was du über den mobilen CFD Handel wissen musst

Was ist Bitcoin Halving und wie wirkt es sich auf den Markt aus?