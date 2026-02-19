💡 Langfristige Perspektive: Kiyosaki versteht Bitcoin nicht primär als Trading-Instrument, sondern als strategische Absicherung gegen systemische Risiken.

💡 Bitcoin-Prognosen: Seine Kursziele für BTC fallen häufig sehr optimistisch aus und basieren auf der Annahme einer Kapitalflucht aus Fiat-Währungen.

💡 Crash-Warnungen: Kiyosaki spricht regelmäßig von einem bevorstehenden oder laufenden Börsencrash und warnt vor steigender Staatsverschuldung und Geldmengenausweitung.

💡 Robert Kiyosaki und Bitcoin: Er bezeichnet Bitcoin als „echtes Geld“ mit begrenztem Angebot und sieht darin einen Schutz vor Inflation.

💡 Wer ist Robert Kiyosaki? US-amerikanischer Unternehmer und Autor des Bestsellers Rich Dad Poor Dad (1997). Schwerpunkt: Finanzbildung, Cashflow, Vermögensaufbau.

Doch wie begründet Robert Kiyosaki seine Bitcoin-Überzeugung? Und was steckt hinter seinen wiederkehrenden Crash-Prognosen? Dieser Artikel ordnet seine Aussagen zu Krypto, Bitcoin und möglichen Marktrisiken sachlich ein.

In diesem Kontext positioniert sich Kiyosaki klar pro Bitcoin. Für ihn ist BTC kein kurzfristiger Trade, sondern ein strategischer Vermögenswert. Immer wieder betont er, dass Kapital im Zuge wirtschaftlicher Unsicherheit verstärkt in knappe Assets wie Gold, Silber und Bitcoin fließen könnte.

Robert Kiyosaki ist vor allem als Autor von Rich Dad Poor Dad bekannt. Seit Jahren warnt er vor einem möglichen Börsencrash, steigender Inflation und einem seiner Ansicht nach instabilen Finanzsystem. Seine zentrale These: Fiat-Währungen verlieren langfristig an Kaufkraft – Sachwerte gewinnen.

Erlebe selbst, wie Geld mit Investments für Dich arbeitet

Kiyosakis Weltbild: Warum misstraut er dem Finanzsystem?

Um Robert Kiyosakis Überzeugung für Investitionen in Bitcoin zu verstehen, muss man sein grundlegendes Weltbild betrachten. Seit Jahren argumentiert er, dass das globale Finanzsystem zunehmend instabil sei. Seine Kritik richtet sich vor allem gegen:

expansive Geldpolitik

steigende Staatsverschuldung

wiederkehrende Rettungspakete und Marktinterventionen

schleichenden Kaufkraftverlust durch Inflation

Kiyosaki vertritt die Ansicht, dass Sparer langfristig an Wert verlieren, wenn sie ihr Vermögen überwiegend in Fiat-Währungen halten. In seinen öffentlichen Aussagen – unter anderem auf der Plattform X – warnt er regelmäßig vor einem größeren Börsencrash und strukturellen Problemen im Finanzsystem.

Vor diesem Hintergrund sieht er Bitcoin nicht als kurzfristigen Hype, sondern als Alternative zu staatlich kontrolliertem Geld.

Warum Robert Kiyosaki Fiat-Währungen kritisch sieht

Kiyosakis zentrale These lautet: Fiat-Geld kann unbegrenzt ausgeweitet werden. Zentralbanken haben die Möglichkeit, in Krisenzeiten Liquidität zu schaffen – was aus seiner Sicht langfristig zu Inflation und Kaufkraftverlust führt.

Seine Kritikpunkte im Überblick:

Geldmenge kann politisch gesteuert werden

Währungen verlieren über Jahrzehnte real an Wert

Staatsverschuldung steigt kontinuierlich

Sparer tragen das Inflationsrisiko

Das Ende des Goldstandards als Wendepunkt

Ein zentraler Bezugspunkt in Robert Kiyosakis Argumentation ist das Ende des Bretton-Woods-Systems im Jahr 1971. Mit der Aufhebung der Goldbindung wurde der US-Dollar nicht länger durch physische Reserven gedeckt, sondern zu einer reinen Fiat-Währung.

Seitdem kann die Geldmenge grundsätzlich durch politische und geldpolitische Entscheidungen ausgeweitet werden. Kiyosaki sieht darin einen strukturellen Systemwechsel: Geld sei nicht mehr an Knappheit gebunden, sondern an wirtschaftspolitische Maßnahmen und staatliche Steuerung.

Er verweist in diesem Zusammenhang regelmäßig auf den langfristigen Kaufkraftverlust des US-Dollars. Über mehrere Jahrzehnte betrachtet hat die reale Kaufkraft deutlich abgenommen — aus seiner Sicht ein Beleg dafür, dass Fiat-Währungen systembedingt an Wert verlieren können.

Bitcoin als knappes Gegengewicht

Im Gegensatz dazu betont Kiyosaki die feste Angebotsgrenze von Bitcoin. Maximal 21 Millionen BTC werden dank Bitcoin Halving jemals existieren. Diese programmierte Knappheit unterscheidet Bitcoin grundlegend von Fiat-Währungen.

Für Kiyosaki ergeben sich daraus drei zentrale Argumente:

Begrenztes Angebot – keine politische Ausweitung möglich Dezentralität – keine zentrale Instanz kontrolliert das Netzwerk Globale Handelbarkeit – unabhängig von nationalen Währungen

Aus dieser Perspektive betrachtet er Bitcoin als Absicherung gegen Inflation, Währungsabwertung und mögliche systemische Krisen.



Robert Kiyosaki zum Thema Börsencrash: Warum er seit Jahren vor einem großen Einbruch warnt

Robert Kiyosaki warnt seit vielen Jahren vor einem möglichen massiven Börsencrash. In Interviews und auf Social Media spricht er regelmäßig von der „größten Krise der Geschichte“ oder einer bevorstehenden wirtschaftlichen Korrektur.

Seine Argumentation basiert dabei weniger auf kurzfristigen Marktindikatoren als auf langfristigen makroökonomischen Entwicklungen.

Hohe Staatsverschuldung und Geldmengenausweitung

Ein zentrales Argument Kiyosakis ist die stark gestiegene globale Verschuldung. Staaten, Unternehmen und private Haushalte hätten in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich mehr Schulden aufgebaut.

Gleichzeitig hätten Zentralbanken in mehreren Krisenphasen – etwa nach 2008 oder während der Pandemie – mit expansiver Geldpolitik reagiert:

Zinssenkungen

Anleihekaufprogramme

massive Liquiditätsbereitstellung

Kiyosaki sieht darin eine strukturelle Schwäche des Systems. Seiner Ansicht nach verschieben solche Maßnahmen Probleme in die Zukunft, anstatt sie zu lösen.

Vertrauenskrise im Finanzsystem

Neben der Verschuldung warnt er vor einem möglichen Vertrauensverlust in staatliche Währungen und institutionelle Finanzmärkte. Wenn Anleger das Vertrauen in die Stabilität des Systems verlieren, könnten Kapitalströme sich seiner Meinung nach neu ausrichten.

Genau hier setzt seine Bitcoin-These an: In einem Szenario wirtschaftlicher Unsicherheit könnten knappe Vermögenswerte wie Gold, Silber oder Bitcoin profitieren.

Wie treffsicher waren seine Prognosen?

Kritiker weisen darauf hin, dass Kiyosaki seit vielen Jahren wiederholt vor einem Crash warnt. Märkte haben sich in dieser Zeit trotz mehrerer Krisen langfristig weiterentwickelt.

Das zeigt: Makroökonomische Risiken existieren, doch der genaue Zeitpunkt eines großen Markteinbruchs ist schwer vorherzusagen. Dauerhafte Crash-Prognosen bergen daher das Risiko, Chancen in Wachstumsphasen zu verpassen.



Investiert Kiyosaki selbst in Bitcoin?

Wenn Robert Kiyosaki Bitcoin öffentlich lobt, stellt sich eine naheliegende Frage: Investiert er selbst – oder bleibt es bei Meinungsäußerungen?

Nach seinen eigenen Aussagen hält er seit mehreren Jahren Bitcoin. Konkrete Wallet-Adressen oder exakte Bestände hat er jedoch nie veröffentlicht. Das ist bei vermögenden Privatpersonen nicht ungewöhnlich, insbesondere aus Sicherheits- und Datenschutzgründen.

Wie hoch ist das Vermögen von Robert Kiyosaki?

Das geschätzte Nettovermögen von Robert Kiyosaki wird je nach Quelle auf etwa 100 bis 150 Millionen US-Dollar beziffert. Eine offizielle Bestätigung gibt es nicht.

Sein Vermögen basiert vor allem auf:

Immobilieninvestments

Buchverkäufen (Rich Dad Poor Dad und Folgetitel)

Unternehmensbeteiligungen

Finanzbildungsprodukten

Kiyosaki betont regelmäßig, dass für ihn nicht das Nettovermögen entscheidend sei, sondern der Cashflow aus Vermögenswerten.

Seit wann investiert er in Bitcoin?

Kiyosaki hat mehrfach öffentlich erklärt, dass er Bitcoin bereits seit mehreren Jahren kauft. Dabei beschreibt er sein Vorgehen nicht als kurzfristiges Trading, sondern als strategische Akkumulation.

Typisch für seine Aussagen ist folgende Logik:

Er kauft Bitcoin in Phasen geldpolitischer Expansion.

Er betrachtet BTC als Ergänzung zu Gold und Silber.

Er versteht Bitcoin als langfristige Absicherung, nicht als spekulativen Trade.

Konkrete Positionsgrößen oder Portfolio-Gewichtungen sind nicht bekannt.

Immobilien bleiben laut seinen Aussagen weiterhin ein zentraler Bestandteil seiner Vermögensstruktur. Bitcoin ergänzt diese Strategie als digitales, begrenztes Asset.



Robert Kiyosaki und andere Kryptowährungen

Obwohl Robert Kiyosaki vor allem mit klaren Aussagen zu Bitcoin auffällt, äußert er sich gelegentlich auch allgemeiner zum Kryptomarkt. Dabei bleibt jedoch ein Muster erkennbar: Bitcoin steht im Zentrum seiner Argumentation.

Allerdings hat er sich wiederholt positiv zu weiteren großen Kryptowährungen geäußert. Dazu zählen insbesondere: Ethereum (ETH) und XRP.

Ethereum in Kiyosakis Argumentation

Ethereum erwähnt Kiyosaki als Teil des breiteren Kryptomarktes, den er als Alternative zum traditionellen Finanzsystem versteht. Während Bitcoin für ihn primär die Rolle eines knappen, digitalen Wertspeichers einnimmt, steht bei Ethereum stärker die technologische Infrastruktur im Vordergrund.

Allerdings positioniert er Ethereum nicht mit derselben geldpolitischen Klarheit wie Bitcoin. BTC bleibt aus seiner Sicht das stärkste monetäre Signal.

XRP und die Rolle im Finanzsystem

Kiyosaki hat sich mehrfach positiv zu XRP geäußert und es neben Bitcoin und Ethereum genannt. XRP wird häufig im Kontext internationaler Zahlungsinfrastruktur diskutiert, was grundsätzlich zu seinem Interesse an Systemalternativen passt.

Auch hier gilt jedoch: Seine Argumentation ist weniger technisch geprägt, sondern makroökonomisch. Er sieht in großen Kryptowährungen potenzielle Profiteure eines Vertrauensverlustes in Fiat-Währungen.

Schwerpunkt bleibt Bitcoin

Trotz einzelner positiver Aussagen zu Ethereum und XRP bleibt Bitcoin das zentrale Element seiner Strategie.

Während Ethereum und XRP Teil seiner öffentlichen Krypto-Kommentare sind, nimmt Bitcoin die Rolle des Kernassets ein.



Die Kiyosaki-Strategie: Chancen vs. Risiken

Robert Kiyosakis Investmentansatz folgt einem klaren Grundprinzip: Vermögenswerte besitzen, die nicht beliebig vermehrbar sind.

Seine Strategie ist stark makroökonomisch geprägt. Er investiert nicht primär auf Basis kurzfristiger Marktbewegungen, sondern aus Überzeugung, dass das bestehende Geldsystem strukturelle Schwächen aufweist.

Welche Chancen sieht Kiyosaki?

Aus seiner Perspektive ergeben sich mehrere potenzielle Vorteile:

Inflationsschutz

Begrenzte Assets könnten bei steigender Geldmenge relativ an Wert gewinnen. Absicherung gegen Währungsabwertung

Sollte Vertrauen in Fiat-Währungen sinken, könnten Kapitalströme in knappe Vermögenswerte fließen. Langfristige Wertentwicklung

Bitcoin hat historisch über längere Zeiträume starke Wachstumsphasen erlebt – allerdings mit hoher Volatilität. Diversifikation außerhalb des klassischen Finanzsystems

Dezentrale Vermögenswerte sind nicht direkt an staatliche Geldpolitik gebunden.

Welche Risiken werden häufig unterschätzt?

So klar seine Argumentation ist, so deutlich sind auch die Risiken:

Timing-Risiko

Crash-Prognosen können sich über Jahre hinweg nicht materialisieren. Wer dauerhaft auf den großen Einbruch wartet, verpasst möglicherweise Marktphasen mit positiver Entwicklung. Hohe Volatilität

Bitcoin und andere Kryptowährungen unterliegen starken Kursschwankungen. Zwischenzeitliche Rückgänge von 50 % oder mehr sind historisch keine Seltenheit. Konzentrationsrisiko

Eine starke Fokussierung auf wenige „harte Assets“ kann zu mangelnder Diversifikation führen. Narrative Abhängigkeit

Der Investmentcase basiert stark auf der Annahme einer strukturellen Krise des Geldsystems. Bleibt diese aus oder entwickelt sich langsamer als erwartet, kann sich die Strategie anders entwickeln als prognostiziert.

Für wen könnte dieser Ansatz geeignet sein?

Der Kiyosaki-Ansatz richtet sich eher an Anleger, die:

langfristig denken

hohe Schwankungen aushalten können

makroökonomische Entwicklungen aktiv beobachten

bewusst außerhalb klassischer Sparprodukte investieren möchten

Weniger geeignet ist die Strategie für Investoren mit:

geringem Risikobudget

kurzer Anlageperspektive

starkem Sicherheitsfokus

hoher Abhängigkeit von kurzfristiger Liquidität



Wie lässt sich solch eine Bitcoin-Strategie praktisch umsetzen?

Wer sich mit den Thesen von Robert Kiyosaki beschäftigt, steht am Ende vor einer praktischen Frage: Wie kann eine solche Strategie konkret umgesetzt werden?

Wer sich mit Bitcoin oder anderen Kryptowährungen beschäftigt, kann zwischen direktem Kauf, börsengehandelten Produkten oder Derivaten unterscheiden.

Direkter Kauf von Kryptowährungen

Der direkte Erwerb von Bitcoin erfolgt über Kryptobörsen oder Broker mit Wallet-Funktion. Dabei besitzt du die Coins unmittelbar und trägst selbst Verantwortung für Verwahrung und Sicherheit.

ETPs und Aktien mit Krypto-Bezug

Alternativ können Anleger über regulierte Handelsplattformen auch indirekt investieren, etwa über:

Aktien von Unternehmen mit starkem Krypto-Bezug

ETPs bzw. ETFs auf digitale Assets

Über XTB lassen sich beispielsweise ausgewählte Aktien und ETFs bis zu einem monatlichen Handelsvolumen von 100.000 Euro ohne Orderkommission handeln (danach entstehen Kosten, Details: xtb.com/de/aktien).

Krypto CFDs für flexible Strategien

Für kurzfristigere Strategien stehen zudem verschiedene Derivate wie Krypto CFDs zur Verfügung. Diese ermöglichen es, sowohl auf steigende als auch auf fallende Kurse zu setzen.

Bei XTB sind mehrere Krypto CFDs mit wettbewerbsfähigen Spreads und schneller Orderausführung verfügbar. Aufgrund des Hebeleffekts sind CFDs jedoch mit einem erhöhten Risiko verbunden und eignen sich nicht für jeden Anleger.

Anleger können hier also – je nach Instrument – flexibel zwischen langfristigem Investment und kurzfristigem Trading unterscheiden.





Das könnte dich auch interessieren:

Krypto Trading leicht gemacht: ein Leitfaden für Einsteiger

Blockchain trifft Börse: Alles, was du über Krypto Aktien wissen musst

Wie funktioniert KI Trading? So nutzt du ChatGPT, Gemini & Co. beim Trading