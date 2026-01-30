ETH statt BTC? So kannst du Ethereum kaufen

💡 Vor dem Kauf von Ethereum sollten Anleger die hohe Volatilität und die spezifischen Risiken des Kryptomarktes berücksichtigen.

💡 Krypto ETPs, wie Krypto ETNs oder Krypto ETFs , werden an regulierten Börsen gehandelt und bieten einen vereinfachten Zugang über klassische Wertpapierdepots.

💡 Alternativ ermöglichen börsengehandelte Produkte wie Ethereum ETPs ein Investment in die Kursentwicklung von Ethereum ohne direkte Krypto-Verwahrung.

💡 Beim direkten Kauf von Ethereum ist die eigene Verwahrung in Wallets notwendig, was technisches Verständnis und Sicherheitsbewusstsein erfordert.

💡 Ethereum ist die zweitgrößte Kryptowährung und kann sowohl direkt als Coin als auch über regulierte Finanzprodukte gekauft werden.

Dieser Artikel gibt einen strukturierten Überblick darüber, wie du Ethereum kaufen kannst, welche Chancen und Risiken dabei zu beachten sind und welche Rolle regulierte Anlageformen wie Ethereum ETPs spielen können.

Wer Ethereum kaufen möchte, hat heute unterschiedliche Möglichkeiten – von klassischen Kryptobörsen bis hin zu börsengehandelten Produkten. Doch welche Variante eignet sich für welchen Anlegertyp?

Ethereum zählt zu den wichtigsten Kryptowährungen am Markt und spielt für viele Anleger eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, in digitale Assets zu investieren.

Was ist Ethereum?

Ethereum ist eine dezentrale Blockchain-Plattform, die es ermöglicht, digitale Anwendungen und Smart Contracts ohne zentrale Kontrolle auszuführen. Im Gegensatz zu Bitcoin, das primär als digitales Zahlungsmittel konzipiert wurde, steht bei Ethereum die programmierbare Infrastruktur im Vordergrund.

Die native Kryptowährung des Netzwerks ist Ether (ETH). Ether wird benötigt, um Transaktionen auszuführen und Anwendungen auf der Ethereum-Blockchain zu betreiben. Gleichzeitig dient ETH vielen Anlegern als Investment, da Ethereum eine zentrale Rolle im Ökosystem von DeFi-Anwendungen, NFTs und Web3-Projekten einnimmt.

Wofür wird Ethereum genutzt?

Ethereum bildet die technische Grundlage für zahlreiche Anwendungsfälle im Kryptomarkt:

Smart Contracts : Selbstausführende Verträge, die ohne Intermediäre auskommen

: Selbstausführende Verträge, die ohne Intermediäre auskommen Dezentrale Finanzanwendungen (DeFi) : Kreditvergabe, Handel und Staking ohne Banken

: Kreditvergabe, Handel und Staking ohne Banken NFTs : Digitale Besitznachweise für Kunst, Spiele oder Sammlerstücke

: Digitale Besitznachweise für Kunst, Spiele oder Sammlerstücke Web3-Anwendungen: Dezentrale Alternativen zu klassischen Online-Diensten

Diese breite Nutzung unterscheidet Ethereum von vielen anderen Kryptowährungen und trägt zur langfristigen Relevanz des Netzwerks bei.

Ethereum vs. Bitcoin: Wo liegen die Unterschiede?

Bitcoin und Ethereum sind die bekanntesten Kryptowährungen, verfolgen jedoch unterschiedliche Ansätze. Während Bitcoin ursprünglich als digitales Zahlungsmittel und Wertspeicher konzipiert wurde, versteht sich Ethereum als Plattform für dezentrale Anwendungen.

Bitcoin (BTC):

Fokus auf digitales Geld und begrenztes Angebot

Primär für Wertaufbewahrung und Transaktionen

Einfachere Struktur, weniger Anwendungsfälle

Ethereum (ETH):

Blockchain für Smart Contracts und dezentrale Anwendungen

Grundlage für DeFi, NFTs und Web3-Projekte

Ether (ETH) wird als „Gas“ für Netzwerkaktivitäten benötigt

Was bedeutet das für Anleger?

Wer in Bitcoin investiert, investiert vor allem in einen digitalen Wertspeicher. Wer Ethereum kauft, setzt zusätzlich auf die Nutzung und Weiterentwicklung einer technologischen Plattform. Beide Kryptowährungen unterscheiden sich damit nicht nur im Zweck, sondern auch in ihren langfristigen Treibern.

Warum entscheiden sich Anleger dafür, Ethereum zu kaufen?

Viele Anleger kaufen Ethereum, um an der Weiterentwicklung der Blockchain-Technologie und der wachsenden Nutzung dezentraler Anwendungen zu partizipieren.

Zudem wird Ethereum seit dem Umstieg auf Proof of Stake nicht mehr gemined, sondern gestakt (Halten und „Einfrieren“ von Kryptowährungen in einer Wallet), was das Angebot beeinflusst und neue Ertragsmodelle eröffnet.

Gleichzeitig bleibt Ethereum eine volatile Anlageklasse. Kursentwicklungen hängen unter anderem von technologischen Weiterentwicklungen, regulatorischen Rahmenbedingungen und der allgemeinen Marktstimmung ab.

Wer Ethereum kaufen möchte, hat heute verschiedene Möglichkeiten – vom direkten Kauf der Kryptowährung bis hin zu börsengehandelten Produkten wie ETPs.



Welche Möglichkeiten gibt es, Ethereum zu kaufen?

Anleger, die Ethereum kaufen möchten, können heute zwischen verschiedenen Investitionswegen wählen. Diese unterscheiden sich vor allem darin, ob Ethereum direkt gehalten wird oder ob lediglich an der Kursentwicklung partizipiert wird. Welche Variante sinnvoll ist, hängt von Faktoren wie Erfahrung, Risikobereitschaft und dem gewünschten Grad an Eigenverantwortung ab.

Ethereum direkt kaufen

Der direkte Kauf von Ethereum erfolgt in der Regel über Kryptobörsen oder Broker. Dabei erwerben Anleger echte Ether, die anschließend in einer eigenen Wallet verwahrt werden.

Diese Form des Ethereum Kaufs bietet die volle Kontrolle über die Kryptowährung und ermöglicht zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten wie Staking oder die Teilnahme an DeFi-Anwendungen. Gleichzeitig erfordert sie ein grundlegendes Verständnis für Wallets, Sicherheitsmaßnahmen und private Schlüssel.

Ethereum über börsengehandelte Produkte (ETPs) kaufen

Alternativ lässt sich Ethereum auch über börsengehandelte Produkte abbilden. Diese sogenannten Ethereum ETPs (Exchange Traded Products) bilden die Kursentwicklung von Ethereum nach, ohne dass Anleger die Kryptowährung selbst halten müssen. Der Handel erfolgt über regulierte Börsen und klassische Wertpapierdepots.

Die wichtigsten Formen werden im Folgenden genannt. Zu beachten gilt jedoch, dass es sich zu keinem Zeitpunkt um eine Anlageberatung handelt. Die genannten Titel dienen lediglich als beispielhafte Veranschaulichung.

Ethereum ETNs

Ethereum ETNs (Exchange Traded Notes) sind schuldrechtliche Wertpapiere, die von einem Emittenten ausgegeben werden und die Kursentwicklung von Ethereum nachbilden. Anleger erwerben dabei kein Ethereum selbst, sondern eine Forderung gegenüber dem Emittenten, deren Wert an den Ethereum-Preis gekoppelt ist.

Ein Beispiel für einen solchen Ansatz ist der VanEck Ethereum ETN (VETH.DE). Dieses Produkt ermöglicht es, an der Wertentwicklung von Ethereum teilzuhaben, ohne ETH direkt zu kaufen oder in einer eigenen Wallet zu verwahren. Wie bei allen ETNs besteht jedoch ein Emittentenrisiko, da es sich um eine Schuldverschreibung handelt.

Ethereum ETNs eignen sich insbesondere für Anleger, die Ethereum über ein klassisches Wertpapierdepot abbilden möchten und auf technische Aspekte wie Wallets und private Schlüssel verzichten wollen.

Ethereum ETCs

Ethereum ETCs (Exchange Traded Commodities) sind in der Regel physisch besichert, das heißt: Der Anbieter hinterlegt tatsächliche Ethereum-Bestände als Sicherheit. Auch diese Produkte werden an regulierten Börsen gehandelt und ermöglichen eine indirekte Beteiligung an der Kursentwicklung von Ethereum.

Ein Beispiel hierfür ist der Xtrackers Galaxy Physical Ethereum ETC (XETH.DE). Bei diesem Produkt wird Ethereum als physische Besicherung hinterlegt und professionell verwahrt. Anleger erhalten so Zugang zur Ethereum-Preisentwicklung, ohne selbst für die Verwahrung der Kryptowährung verantwortlich zu sein.

Ethereum ETCs können für Anleger interessant sein, die Wert auf eine physische Hinterlegung legen, gleichzeitig aber den Komfort und die Regulierung klassischer Börsenprodukte nutzen möchten.

Ethereum ETFs

Ethereum ETFs existieren bereits in einigen Märkten, sind für europäische Privatanleger jedoch aufgrund regulatorischer Vorgaben derzeit im klassischen Fonds-/UCITS-Format nicht zugelassen, da die EU-Regeln keine Fonds erlauben, die ausschließlich in eine einzelne Kryptowährung investieren. Anleger nutzen daher stattdessen Produkte wie ETNs oder ETCs, um Ethereum-Exposures über regulierte Börsen zu bekommen.

Sie spielen also beim Ethereum Kauf in Europa aktuell eine untergeordnete Rolle, werden aber häufig im Zusammenhang mit institutionellen Investitionen genannt.

Weitere Möglichkeiten, in Ethereum zu investieren

Neben dem direkten Kauf und börsengehandelten Produkten existieren weitere Wege, um an der Entwicklung von Ethereum zu partizipieren. Dazu zählen unter anderem Sparpläne, Krypto-Zertifikate oder Aktien von Unternehmen, die im Ethereum Ökosystem aktiv sind.

Diese Varianten unterscheiden sich teils deutlich in Risiko, Kostenstruktur und Transparenz und sollten sorgfältig geprüft werden, bevor eine Investitionsentscheidung getroffen wird.





Schritt für Schritt: So kannst du Ethereum kaufen

Wer Ethereum kaufen möchte, sollte strukturiert vorgehen und sich vorab über die passende Anlageform und das eigene Risikoprofil im Klaren sein. Unabhängig davon, ob Ethereum direkt oder über börsengehandelte Produkte investiert wird, lassen sich die wichtigsten Schritte wie folgt zusammenfassen:

Schritt 1: Broker oder Handelsplatz wählen

Der erste Schritt beim Kauf von Ethereum ist die Auswahl eines geeigneten Online Brokers oder Handelsplatzes. Je nach Anbieter kann der Kauf über ein Wertpapierdepot (z. B. bei ETPs) oder über eine Kryptobörse erfolgen. Entscheidend sind dabei Faktoren wie Regulierung, Kostenstruktur, Handelbarkeit und Transparenz.

Schritt 2: Anlageform festlegen

Im nächsten Schritt sollte entschieden werden, auf welchem Weg in Ethereum investiert werden soll. Zur Auswahl stehen unter anderem:

Direkter Kauf von Ethereum (ETH)

Börsengehandelte Produkte wie ETNs oder ETCs

Sparpläne mit Titeln, die auf Ethereum basieren

Jede Anlageform bringt unterschiedliche Chancen, Risiken und Anforderungen mit sich. Während der direkte Kauf mehr Kontrolle bietet, ermöglichen ETNs und ETCs einen vereinfachten Zugang über klassische Finanzmärkte.

Schritt 3: Kapital einzahlen und Investition umsetzen

Nach der Kontoeröffnung erfolgt die Einzahlung des gewünschten Anlagebetrags. Anschließend kann Ethereum entweder einmalig oder regelmäßig investiert werden – je nach gewählter Anlageform und Strategie. Gerade bei volatilen Märkten kann ein gestaffelter Einstieg sinnvoll sein.

Schritt 4: Risikomanagement und regelmäßige Überprüfung

Nach dem Kauf von Ethereum endet der Prozess nicht. Eine laufende Überprüfung der Position, ein klar definiertes Risikomanagement sowie gegebenenfalls ein Rebalancing des Portfolios gehören zu einer langfristig ausgerichteten Anlagestrategie dazu.

Auch Marktentwicklungen und regulatorische Änderungen sollten regelmäßig berücksichtigt werden.



Chancen und Risiken beim Kauf von Ethereum

Ethereum bietet Anlegern vielfältige Möglichkeiten, am Kryptomarkt zu partizipieren. Gleichzeitig ist der Kauf von Ethereum – unabhängig von der gewählten Anlageform – mit Chancen und Risiken verbunden, die vorab berücksichtigt werden sollten.

Welche Chancen bietet der Ethereum Kauf?

Breite Anwendungsfälle: Ethereum bildet die Grundlage für Smart Contracts, DeFi, NFTs und Web3-Anwendungen und nimmt damit eine zentrale Rolle im Kryptomarkt ein.

Ethereum bildet die Grundlage für Smart Contracts, DeFi, NFTs und Web3-Anwendungen und nimmt damit eine zentrale Rolle im Kryptomarkt ein. Flexible Investitionsmöglichkeiten: Ethereum kann direkt oder indirekt über börsengehandelte Produkte wie ETNs und ETCs oder auch Aktien gekauft werden.

Ethereum kann direkt oder indirekt über börsengehandelte Produkte wie ETNs und ETCs oder auch Aktien gekauft werden. Regulierter Marktzugang: Über Börsenprodukte ist ein Ethereum-Investment auch innerhalb klassischer Finanzmärkte möglich.

Über Börsenprodukte ist ein Ethereum-Investment auch innerhalb klassischer Finanzmärkte möglich. Hohe Liquidität: Ethereum zählt zu den liquidesten Kryptowährungen, was den Kauf und Verkauf erleichtert.

Ethereum zählt zu den liquidesten Kryptowährungen, was den Kauf und Verkauf erleichtert. Portfolio-Diversifikation: Als alternative Anlageklasse kann Ethereum zur Streuung des Portfolios beitragen.

Welche Risiken sollte man bei Ethereum beachten?

Starke Kursschwankungen: Ethereum ist ein volatiler Vermögenswert, dessen Preis sich kurzfristig deutlich verändern kann.

Ethereum ist ein volatiler Vermögenswert, dessen Preis sich kurzfristig deutlich verändern kann. Anlageformspezifische Risiken: Beim direkten Kauf tragen Anleger die Verwahrungsverantwortung, bei ETNs besteht ein Emittentenrisiko, bei ETCs fallen laufende Kosten an.

Beim direkten Kauf tragen Anleger die Verwahrungsverantwortung, bei ETNs besteht ein Emittentenrisiko, bei ETCs fallen laufende Kosten an. Gebühren und Kosten: Handels- und Verwaltungsgebühren können die Rendite langfristig beeinflussen.

Handels- und Verwaltungsgebühren können die Rendite langfristig beeinflussen. Eingeschränkte Nutzung bei indirekten Investments: ETPs ermöglichen keinen Zugang zu Staking oder DeFi-Anwendungen.

ETPs ermöglichen keinen Zugang zu Staking oder DeFi-Anwendungen. Regulatorische Unsicherheiten: Änderungen im rechtlichen Rahmen können den Markt beeinflussen.

Der Kauf von Ethereum kann Chancen bieten, erfordert jedoch ein bewusstes Risikomanagement und die Wahl einer passenden Anlageform. Eine klare Strategie und realistische Erwartungen sind entscheidend.



Du möchtest Ethereum kaufen? XTB steht dir zu Seite

Neben dem direkten Kauf von Ethereum über klassische Kryptobörsen können Anleger bei XTB ganz einfach indirekte Investments in Ethereum umsetzen. XTB ist ein regulierter Online Broker, der Zugang zu einer breiten Palette von Finanzinstrumenten bietet und seit mehr als 20 Jahren am Markt aktiv ist.

Ethereum ETPs kaufen

Über ein Wertpapierdepot bei XTB lassen sich auch börsengehandelte Produkte wie ETNs oder ETCs kaufen, die die Kursentwicklung von Ethereum abbilden. Damit kannst du Ethereum-Exposures über regulierte Börsenprodukte umsetzen, ohne die Kryptowährung selbst verwahren zu müssen.

Ethereum CFDs für kurzfristige Trader

Für kurzfristig orientierte Anleger bietet XTB zudem die Möglichkeit, per CFD auf Ethereum zu handeln. Mit CFDs kannst du auf steigende oder fallende Ethereum-Kurse spekulieren, ohne ETH physisch zu halten. CFDs beinhalten jedoch ein höheres Risiko, insbesondere bei Hebelwirkung, und eignen sich eher für erfahrene Trader.

Weitere Vorteile bei XTB

Intuitive App und Plattform: Die hauseigene XTB App ist benutzerfreundlich gestaltet und eignen sich für Einsteiger wie erfahrene Anleger gleichermaßen.

Die hauseigene XTB App ist benutzerfreundlich gestaltet und eignen sich für Einsteiger wie erfahrene Anleger gleichermaßen. Breites Produktangebot: XTB bietet Zugang zu Tausenden von Finanzinstrumenten, darunter Aktien, ETFs, sowie CFDs auf Kryptowährungen, Indizes und mehr.

XTB bietet Zugang zu Tausenden von Finanzinstrumenten, darunter Aktien, ETFs, sowie CFDs auf Kryptowährungen, Indizes und mehr. Sparplan-Optionen: Bei XTB sind Sparpläne mit niedrigen Mindesteinzahlungen (ab 15 Euro) verfügbar, etwa für ETF-Investments – was regelmäßiges Investieren erleichtert.

Bei XTB sind Sparpläne mit niedrigen Mindesteinzahlungen (ab 15 Euro) verfügbar, etwa für ETF-Investments – was regelmäßiges Investieren erleichtert. Regulierung und Sicherheit: Der Broker wird von mehreren europäischen Finanzaufsichtsbehörden reguliert und gilt als etablierter Broker mit langjähriger Marktpräsenz.

Bildungs- und Lernangebote: XTB stellt Anlegern zahlreiche Bildungsressourcen zur Verfügung – darunter Wissensartikel, Tutorials, Webinare und Marktanalysen, die helfen, Produkte und Strategien besser zu verstehen.

