mehr
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld.
5ESG.UK

5ESG.UK - ETFs

UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS ETF USD A Acc (Dist, GBp)
Konto eröffnen
AM BELIEBTESTEN

Keine passenden Ergebnisse ""

Versuchen Sie es mit unserer vollständigen Liste verfügbarer Instrumente

Zur Instrumentenseite
Vergangene Ergebnisse und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.
Kostenlose App herunterladen
AKTUELLE NEWS

Bleiben Sie am Puls der Zeit mit unseren aktuellen Nachrichten

Weitere Marktanalysen
ÜBER DAS HANDELSINSTRUMENT

Investieren Sie in 5ESG.UK OHNE Kommission

UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS ETF USD A Acc (Dist, GBp)
-
1 GBP
-
TOP INSTRUMENTE

Weitere Instrumente einsehen

Alle ETFs

Haben Sie alle Ihre Investments immer griffbereit

Mit der preisgekrönten und einfach zu bedienenden Investment-App von XTB

AKTUELLE NEWS

Bleiben Sie am Puls der Zeit mit unseren aktuellen Nachrichten

Börse aktuell: US-Indizes fallen – Gold steigt,...

2. September 2025

Kakao Preis fällt – Gewinnmitnahmen & Brasilien-Wetter...

2. September 2025

VIX Futures steigen um 9% – Börse USA unter...

2. September 2025
Weitere Marktanalysen
ZUGRIFF ERHALTEN

So können Sie mit XTB in ETF investieren

1. Konto eröffnen

Füllen Sie das Formular online aus und senden Sie uns die erforderlichen Dokumente zu - ganz ohne unnötige Formalitäten. Die Eröffnung eines Kontos hängt von einer Angemessenheitsbeurteilung ab, die durch einen Test überprüft wird.

2. Einzahlung vornehmen

Wählen Sie eine für Sie geeignete Einzahlungsmethode aus einer Reihe von Möglichkeiten, einschließlich sofortiger und kostenloser Überweisung.

3. Jetzt investieren

Wählen Sie aus über 20 Rohstoff CFDs und insgesamt mehr als 11500+ Finanzinstrumenten.

Jetzt in den Markt einsteigen

1. App herunterladen

Besuchen Sie Ihren App Store und laden Sie sich unsere App komplett kostenlos herunter.

2. Konto eröffnen

Füllen Sie das Formular online aus und senden Sie uns die erforderlichen Dokumente zu - ganz ohne unnötige Formalitäten. Die Eröffnung eines Kontos hängt von einer Angemessenheitsbeurteilung ab, die durch einen Test überprüft wird.

2. Einzahlung vornehmen und investieren

Wählen Sie eine für Sie geeignete Einzahlungsmethode aus einer Reihe von Möglichkeiten, einschließlich sofortiger und kostenloser Überweisung

Machen Sie den ersten Schritt
WARUM XTB?

Warum mit XTB investieren?

Innovative Handelsplattform

Wir arbeiten ständig an der Weiterentwicklung unserer hauseigenen und preisgekrönten Handelsplattform, um sicherzustellen, dass sie alle Ihre Bedürfnisse erfüllt. Verfügbar als Desktop- und mobile Version.

Sicher und zuverlässig

Wir sind einer der größten börsennotierten Broker der Welt und werden von mehreren renommierten Aufsichtsbehörden reguliert. Wir gehören außerdem Einlagensicherungsfonds an.

Mehrsprachige und hochqualifizierte Kundenbetreuung

Unser Kundenservice hilft Ihnen gern rund um die Uhr, von Montag bis Freitag.

TOP INSTRUMENTE

Weitere Instrumente einsehen

Alle ETFs
Ausbildung

Entdecken Sie unsere umfassende Wissensdatenbank

Von Aktien bis ETFs: Was sind die besten Wertpapiere für Anfänger?

Von Aktien bis ETFs: Was sind die besten Wertpapiere für Anfänger?

18 Minute(n) Ratgeber
Was sind Finanzinstrumente? So funktioniert der Handel mit Aktien, ETFs & Co.

Was sind Finanzinstrumente? So funktioniert der Handel mit Aktien, ETFs & Co.

14 Minute(n) Wörterbuch
ETF für Einsteiger: So können Sie erfolgreich in ETF investieren

ETF für Einsteiger: So können Sie erfolgreich in ETF investieren

16 Minute(n) Ratgeber
Artikel lesen
FAQ

Sie haben eine Frage?

Ein börsengehandelter Fonds (Exchange-Traded Fund, ETF) ist eine Art von Anlageinstrument, das eine Sammlung von Vermögenswerten wie Aktien, Anleihen, Rohstoffen usw. enthält und die Wertentwicklung eines bestimmten Index oder Marktsektors nachbildet. ETFs werden genau wie Aktien an der Börse gehandelt.

Um börsengehandelte Fonds zu kaufen, müssen Sie ein Konto bei einem Broker eröffnen, eine Recherche durchführen und ETFs auswählen, die mit Ihren Anlagezielen und Ihrer Risikotoleranz übereinstimmen. Für Anfänger ist es am besten, sich weiterzubilden und angemessenes Wissen zu erwerben, bevor sie mit dem Investieren beginnen.

Wie bei jeder Anlage ist es auch bei ETFs möglich, Geld zu verlieren. Der Wert eines ETFs kann sinken, da der Anteilspreis des ETFs von den Marktbedingungen und der Stimmung der Anleger beeinflusst werden kann.

Ja, Sie können selbst in ETFs investieren. Sie werden genau wie Aktien an der Börse gehandelt und können über ein Konto bei einem Broker ge- und verkauft werden.

Es gibt viele Plattformen, die für den Handel mit ETFs zur Verfügung stehen. Welche Handelsplattform für Sie die beste ist, hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen und Umständen ab. Zu den Faktoren, die Sie bei der Auswahl einer Plattform für den ETF-Handel berücksichtigen sollten, gehören das Angebot an ETFs, die Gebühren und Kommissionen, die Benutzerfreundlichkeit und zusätzliche Funktionen.

Schließe dich weltweit
1 700 000 Investoren an

Jetzt investieren App herunterladen App herunterladen