En quoi le trading d'actions en CFD diffère-t-il du trading d'actions traditionnel?

Le trading d'actions CFD et le trading d'actions traditionnel présentent quelques différences essentielles. Dans le trading traditionnel d'actions, l'investisseur est propriétaire de l'action. Dans le trading de CFD, les investisseurs concluent un contrat avec le courtier pour payer ou recevoir la différence de prix en fonction du sens de leur transaction. L'une des principales différences entre les deux est la marge et l'effet de levier. Dans le trading de CFD, on peut effectuer des transactions pour des montants qui dépassent le capital investi. Cela peut potentiellement augmenter le rendement d'un investissement, mais cela peut aussi augmenter le risque de perte si l'investissement ne donne pas les résultats escomptés. Cet effet de levier n'est pas possible dans les transactions boursières traditionnelles, où le prix d'achat total de l'action doit être payé d'avance. Le trading de CFD permet également aux investisseurs de vendre des actions à découvert, ce qui signifie qu'ils peuvent profiter de la baisse des prix, ce qui n'est pas possible avec le trading d'actions traditionnel. Il convient toutefois de rappeler qu'investir dans des CFD sur actions est plus risqué que d'investir dans des actions traditionnelles.