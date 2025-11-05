En savoir plus
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent.
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent.
71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur.
MCD.US

MCD.US - (MCD) : comprendre et investir

McDonald's Corp
Ouvrir un compte
LES PLUS POPULAIRES

Aucun résultat ""

Voir la liste complète d'actifs disponibles

Aller à la page des actifs
Les performances passées ou les prévisions ne préjugent pas des performances futures.
Télécharger l'application gratuite
DERNIÈRES ACTUALITES

Restez alerte avec nos dernières nouvelles

Plus d'informations
À PROPOS DE L'ACTION

Investissez dans McDonald's Corp avec ZERO commission

McDonald’s est bien plus qu’un simple restaurant : c’est une icône culturelle mondiale qui a transformé la manière de consommer. Des petits drive-in de banlieue aux aéroports internationaux en passant par les centres-villes, les célèbres arches dorées de McDonald’s sont devenues le symbole d’une restauration rapide, accessible et normalisée.

Mais, derrière les hamburgers et les frites se cache un modèle économique sophistiqué fondé sur l'immobilier, la franchise et la logistique mondiale. McDonald's ne se contente pas de vendre des repas : l’enseigne propose de la commodité à l’échelle mondiale, Big Mac après Big Mac.


📌Points clés

  • La plus grande chaîne de restauration rapide au monde en termes de chiffre d'affaires
  • Présente dans plus de 100 pays avec plus de 40 000 restaurants dans le monde
  • Un modèle largement axé sur la franchise, avec plus de 90 % des magasins détenus par des franchisés
  • Offre un menu uniforme à l'échelle mondiale, adapté aux goûts locaux
  • Cotée à la Bourse de New York (NYSE : MCD) et membre du Dow Jones Industrial Average
  • Forte capacité d’innovation dans les domaines des commandes numériques, de livraison et de la durabilité en vue de préserver sa compétitivité.

 

📋Le modèle économique
 

McDonald’s génère l’essentiel de ses revenus grâce aux redevances de franchise et aux loyers immobiliers, plutôt qu’à l’exploitation directe de ses restaurants. La majorité des établissements sont franchisés : les franchisés rémunèrent McDonald’s pour l’utilisation de la marque, le soutien marketing et la location des points de vente.

  • Les principales sources de chiffre d’affaires sont :
  • Les redevances et royalties de franchise
  • Les revenus locatifs provenant des terrains et bâtiments appartenant à McDonald’s et loués aux franchisés
  • Les restaurants exploités en propre (moins de 10 % du parc)
  • Les partenariats avec des plateformes de livraison et des solutions digitales

En possédant le foncier de nombreux restaurants, McDonald’s opère non seulement comme une entreprise de restauration, mais aussi comme un acteur immobilier de premier plan.


🔔Caractéristiques d’investissement

McDonald’s est souvent considérée comme une valeur défensive, capable de bien résister aussi bien en période de croissance économique que de ralentissement. Son modèle mondial de franchise, la fidélité à la marque et la régularité de ses flux de trésorerie en font une entreprise attractive pour les investisseurs à long terme et en quête de revenus.

  • Stabilité des flux de trésorerie grâce à la franchise : Avec plus de 90 % de restaurants franchisés, McDonald’s bénéficie de revenus récurrents issus des loyers et des redevances, indépendamment des coûts d’exploitation locaux. Cela limite les investissements lourds et permet une structure de coûts plus légère.
  • Avantage concurrentiel : immobilier + marque :La détention de terrains stratégiques dans les grandes villes constitue un actif de long terme qui se valorise dans le temps. À cela s’ajoute la reconnaissance mondiale de la marque, qui renforce les barrières à l’entrée face à la concurrence.
  • Fiabilité du dividende : McDonald’s fait partie des Dividend Aristocrats du S&P 500, avec un historique de hausses régulières de son dividende, ce qui en fait une valeur prisée des investisseurs à la recherche de rendement.
  • Exposition mondiale et adaptation locale : Présente dans plus de 100 pays, McDonald’s bénéficie d’une diversification géographique de son chiffre d'affaires, offrant une certaine résilience face aux ralentissements locaux, même si cette exposition internationale implique également des risques de change.

 

📈Principaux catalyseurs

  • 1. Intégration du numérique et de la livraison : Les commandes mobiles, les programmes de fidélité digitaux et les plateformes de livraison tierces (Uber Eats, DoorDash) améliorent l’expérience client et augmentent le panier moyen.
  • 2. Innovation et adaptation des menus : Le développement d’offres plus équilibrées, de produits végétaux et de recettes spécifiques à chaque région permet à la marque de rester attractive auprès de différentes générations et sur l’ensemble des zones géographiques.
  • 3. Stratégie de refranchisage : McDonald’s poursuit la réduction de ses restaurants exploités en propre afin d’améliorer ses marges, en transférant davantage d’établissements vers le modèle de la franchise.
  • 4. Expansion urbaine et modernisation des restaurants : La rénovation des points de vente et l’accent mis sur des formats urbains plus compacts permettent de mieux répondre à l’évolution des modes de vie et des populations urbaines.

📉Principaux risques

  • 1. Volatilité des prix des matières premières : En tant qu’acteur de la restauration, McDonald’s est exposé à la hausse des coûts des intrants, qu’il s’agisse du bœuf, des pommes de terre ou des emballages.
  • 2. Pressions salariales : Les augmentations de salaires et les pénuries de main-d’œuvre sur certains marchés clés peuvent peser sur les marges des franchisés et affecter la qualité et la rapidité du service.
  • 3. Risques de change : La présence mondiale du groupe rend ses résultats sensibles aux fluctuations des devises, en particulier dans les pays dont la monnaie est plus fragile.
  • 4. Évolution des habitudes alimentaires : La montée en puissance des préoccupations liées à la santé et à la durabilité peut réduire l’attrait de la marque à long terme si ces tendances ne sont pas anticipées et intégrées efficacement.
0 USD
10 USD
15:30 - 22:00

Faits intéressants

Empire de la franchise : plus de 90% des restaurants McDonald's sont franchisés, faisant de l’entreprise davantage un bailleur immobilier avec un menu qu’un cuisinier derrière les fourneaux.

L’histoire des arches dorées : selon certaines études, le célèbre logo serait plus reconnaissable à l’échelle mondiale que la croix chrétienne, illustrant la puissance de la marque.

Transformation technologique : l'entreprise a déployé des applications de commande mobile et de fidélisation, ainsi que des technologies de drive basées sur l'IA sur plusieurs marchés clés.

TOP INSTRUMENTS FINANCIERS

Découvrez d'autres instruments

Toutes les actions

UNE APPLI POUR TOUS VOS INVESTISSEMENTS

Avec l'appli d'investissement XTB primée et facile à utiliser

DERNIÈRES ACTUALITES

Restez alerte avec nos dernières nouvelles

Les actions de McDonald’s gagnent 3 % après...

5 novembre 2025

McDonald's atteint de nouveaux sommets depuis...

6 août 2025

🏆 Les Gagnants du Jour : AAPL, ALAB, ANET...

6 août 2025
Plus d'informations
COMMENT FAIRE ?

Comment investir dans les actions McDonald's Corp avec XTB ?

1. Ouvrir un compte

Remplissez le formulaire et envoyez les documents pertinents - le tout sans formalités inutiles. L'ouverture d'un compte est conditionnée par la bonne compréhension des services, vérifiée par un test.

2. Faire un dépôt

Choisissez dans la liste une méthode de dépôt qui vous convient comme le paiement instantané et gratuit.

3. Commencez à investir

Choisissez parmi 11600+ d'actifs.

INVESTIR MAINTENANT

1. Télécharger l'app

Allez dans votre App/Play store et téléchargez notre application gratuitement.

2. Ouvrir un compte

Remplissez le formulaire et envoyez uniquement les documents pertinents - sans formalités inutiles. L'ouverture de votre compte est conditionnée à la réussite d'un test préalable vérifiant votre bonne compréhension de nos services.

3. Faire un dépôt et commencer à investir

Choisissez dans la liste une méthode de dépôt qui vous convient comme le paiement instantané et gratuit.

Faites le premier pas
POURQUOI XTB?

Pourquoi investir chez XTB?

Plateforme innovante

Nous travaillons constamment au développement de notre plateforme d'investissement pour nous assurer qu'elle répond à tous vos besoins. Disponible en versions pc et mobile.

Sûre et sécurisée

Nous sommes l'un des plus grands courtiers cotés en bourse au monde, réglementé par plusieurs autorités de surveillance réputées. Nous sommes également couverts par un fonds d'indemnisation.

Service client multilingue et réactif

Notre Service Client est disponible pour vous aider - 24h / 24 du lundi au vendredi.

TOP INSTRUMENTS FINANCIERS

Découvrez d'autres instruments

Toutes les actions
Formations

Explorez nos ressources pédagogiques

Comment investir en Bourse ?

6 minute(s) Actions

Les Actions

8 minute(s) Actions

W-8BEN - Comment réduire vos impôts ?

2 minute(s) Services XTB
Consulter les articles
FAQ

Avez-vous des questions ?

McDonald's vend principalement de la restauration rapide (hamburgers, frites, poulet, salades, boissons et petits-déjeuners) accompagnée de menus adaptés à chaque région.

Pour les investisseurs, l’enjeu réside dans son modèle de produits standardisés et hautement évolutif. Des produits à faible coût et à fortes marges, comme les frites et les boissons, génèrent une rentabilité régulière, tandis que l’adaptation locale des menus permet de conquérir des marchés variés sans sacrifier l’efficacité opérationnelle.

Oui. Plus de 90 % des restaurants McDonald’s sont exploités par des franchisés.  Cette structure transfère une grande partie du risque opérationnel (coûts de main-d’œuvre, matières premières, concurrence locale) aux franchisés, tandis que McDonald’s perçoit des redevances, des loyers et des droits de franchise.

Pour les actionnaires, ce modèle se traduit par des revenus récurrents et plus stables, avec une volatilité inférieure à celle d’un modèle d’exploitation directe.

Si la vente de repas reste importante, le véritable moteur de rentabilité de McDonald’s est son modèle de franchise. Le groupe réalise son chiffre d’affaires de :

  • Redevances de franchise (pourcentage des ventes)
  • Revenus locatifs issus des biens immobiliers détenus
  • Droits d’entrée et frais de franchise payés par les exploitants

Cette structure génère des revenus récurrents à forte marge, moins sensibles aux fluctuations à court terme des prix des matières premières alimentaires.

À bien des égards, oui. McDonald’s détient une part importante des terrains et des bâtiments où sont implantés ses restaurants, qu’elle loue ensuite aux franchisés. Ce double rôle de franchiseur et de propriétaire immobilier fait de l’immobilier un pilier clé de sa valorisation. Les investisseurs perçoivent ainsi McDonald’s à la fois comme un leader mondial de la restauration rapide et comme un acteur immobilier générant une appréciation des actifs sur le long terme.

Le siège de l'entreprise est situé à Chicago, dans l’Illinois, aux États-Unis. Cette implantation est stratégique, car le marché américain constitue le principal moteur de profits de McDonald’s et sert souvent de référence mondiale en matière de marque, de marketing et d’adoption technologique.

McDonald’s est présent dans plus de 100 pays et exploite plus de 40 000 restaurants à travers le monde. Cette diversification géographique confère une protection contre les risques régionaux : un ralentissement dans une zone peut être compensé par la croissance dans d’autres. Pour les investisseurs, cette envergure mondiale apporte résilience, domination de marque et exposition à la croissance des marchés émergents.

Le groupe investit massivement dans la transformation numérique : commande mobile, technologies de drive basées sur l’IA, applications de fidélité et partenariats de livraison. Elle développe également des emballages plus durables et des initiatives environnementales. Ces actions renforcent la fidélisation des clients, améliorent les marges via l’efficacité opérationnelle et alignent la marque avec les attentes des investisseurs attentifs aux critères ESG.

Créé par The Economist, le Big Mac Index compare le prix du Big Mac dans différents pays afin d’évaluer la valorisation des devises. Bien que ludique, cet indicateur illustre le rôle de McDonald’s comme indicateur indirect du pouvoir d’achat des consommateurs à l’échelle mondiale. Les investisseurs y voient parfois un moyen informel d’apprécier l’impact des tendances macroéconomiques, comme les fluctuations de change, sur les revenus internationaux du groupe.

McDonald's est cotée à la Bourse de New York sous le symbole MCD. Son actionnariat est composé à la fois de grands investisseurs institutionnels (fonds de pension, ETF, fonds d’investissement) et d’investisseurs particuliers. La forte présence d’investisseurs institutionnels de long terme reflète son statut de valeur défensive blue-chip et versant des dividendes réguliers.

Oui. Des options végétariennes en Inde aux burgers teriyaki au Japon, McDonald’s adapte ses menus aux cultures et préférences locales. Pour les investisseurs, cette capacité d’adaptation démontre une grande flexibilité opérationnelle et une aptitude éprouvée à capter des parts de marché dans des économies très diverses, tout en conservant une identité de marque mondiale forte.

Une action est un type de titre qui représente la propriété d'une entreprise. Elle représente un droit sur une partie des actifs et des bénéfices de l'entreprise.

En détenant des actions, vous pouvez potentiellement bénéficier de la croissance et du succès de l'entreprise. Les actions peuvent vous faire gagner de l'argent de plusieurs manières : paiements de dividendes (certaines actions versent des dividendes, c'est-à-dire des paiements versés aux actionnaires à partir des bénéfices de l'entreprise), appréciation du capital (lorsque le prix d'une action que vous possédez augmente, vous pouvez vendre l'action dans un but lucratif), les fractionnements d'actions (lorsqu'une entreprise divise ses actions, elle émet plus d'actions aux actionnaires existants, augmentant ainsi le nombre d'actions que vous possédez. Cela peut également entraîner une augmentation de la valeur de votre investissement).

Il existe trois principaux types d'actions : les actions ordinaires (donnent à leur propriétaire le droit de vote aux assemblées d'actionnaires et donnent droit à une partie des bénéfices de l'entreprise par le biais de dividendes), les actions privilégiées (verse des dividendes à un taux fixe et ont un droit plus élevé sur les actifs et les bénéfices que les actions ordinaires ; ne sont généralement pas assorties de droits de vote) et les bons de souscription (type de titre qui donne au détenteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre un nombre spécifique d'actions à un prix prédéterminé dans un certain délai).

Il n'est pas possible de déterminer une "bonne" première action à acheter, car ce qui constitue une bonne action peut varier en fonction des objectifs financiers et de la tolérance au risque d'un individu. Il est important que les particuliers effectuent des recherches approfondies sur tout investissement potentiel et tiennent compte de leur propre situation financière avant de faire un achat.

Rejoignez plus de 2 millions d'investisseurs dans le monde

Commencez à investir Téléchargez l'application Téléchargez l'application