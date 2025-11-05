À PROPOS DE L'ACTION

McDonald’s est bien plus qu’un simple restaurant : c’est une icône culturelle mondiale qui a transformé la manière de consommer. Des petits drive-in de banlieue aux aéroports internationaux en passant par les centres-villes, les célèbres arches dorées de McDonald’s sont devenues le symbole d’une restauration rapide, accessible et normalisée.

Mais, derrière les hamburgers et les frites se cache un modèle économique sophistiqué fondé sur l'immobilier, la franchise et la logistique mondiale. McDonald's ne se contente pas de vendre des repas : l’enseigne propose de la commodité à l’échelle mondiale, Big Mac après Big Mac.



📌Points clés

La plus grande chaîne de restauration rapide au monde en termes de chiffre d'affaires

Présente dans plus de 100 pays avec plus de 40 000 restaurants dans le monde

Un modèle largement axé sur la franchise, avec plus de 90 % des magasins détenus par des franchisés

Offre un menu uniforme à l'échelle mondiale, adapté aux goûts locaux

Cotée à la Bourse de New York (NYSE : MCD) et membre du Dow Jones Industrial Average

Forte capacité d’innovation dans les domaines des commandes numériques, de livraison et de la durabilité en vue de préserver sa compétitivité.

📋Le modèle économique



McDonald’s génère l’essentiel de ses revenus grâce aux redevances de franchise et aux loyers immobiliers, plutôt qu’à l’exploitation directe de ses restaurants. La majorité des établissements sont franchisés : les franchisés rémunèrent McDonald’s pour l’utilisation de la marque, le soutien marketing et la location des points de vente.

Les principales sources de chiffre d’affaires sont :

Les redevances et royalties de franchise

Les revenus locatifs provenant des terrains et bâtiments appartenant à McDonald’s et loués aux franchisés

Les restaurants exploités en propre (moins de 10 % du parc)

Les partenariats avec des plateformes de livraison et des solutions digitales

En possédant le foncier de nombreux restaurants, McDonald’s opère non seulement comme une entreprise de restauration, mais aussi comme un acteur immobilier de premier plan.



🔔Caractéristiques d’investissement

McDonald’s est souvent considérée comme une valeur défensive, capable de bien résister aussi bien en période de croissance économique que de ralentissement. Son modèle mondial de franchise, la fidélité à la marque et la régularité de ses flux de trésorerie en font une entreprise attractive pour les investisseurs à long terme et en quête de revenus.

Stabilité des flux de trésorerie grâce à la franchise : Avec plus de 90 % de restaurants franchisés, McDonald’s bénéficie de revenus récurrents issus des loyers et des redevances, indépendamment des coûts d’exploitation locaux. Cela limite les investissements lourds et permet une structure de coûts plus légère.

Avantage concurrentiel : immobilier + marque :La détention de terrains stratégiques dans les grandes villes constitue un actif de long terme qui se valorise dans le temps. À cela s’ajoute la reconnaissance mondiale de la marque, qui renforce les barrières à l’entrée face à la concurrence.

Fiabilité du dividende : McDonald’s fait partie des Dividend Aristocrats du S&P 500, avec un historique de hausses régulières de son dividende, ce qui en fait une valeur prisée des investisseurs à la recherche de rendement.

Exposition mondiale et adaptation locale : Présente dans plus de 100 pays, McDonald’s bénéficie d’une diversification géographique de son chiffre d'affaires, offrant une certaine résilience face aux ralentissements locaux, même si cette exposition internationale implique également des risques de change.

📈Principaux catalyseurs

1. Intégration du numérique et de la livraison : Les commandes mobiles, les programmes de fidélité digitaux et les plateformes de livraison tierces (Uber Eats, DoorDash) améliorent l’expérience client et augmentent le panier moyen.

2. Innovation et adaptation des menus : Le développement d’offres plus équilibrées, de produits végétaux et de recettes spécifiques à chaque région permet à la marque de rester attractive auprès de différentes générations et sur l’ensemble des zones géographiques.

3. Stratégie de refranchisage : McDonald’s poursuit la réduction de ses restaurants exploités en propre afin d’améliorer ses marges, en transférant davantage d’établissements vers le modèle de la franchise.

4. Expansion urbaine et modernisation des restaurants : La rénovation des points de vente et l’accent mis sur des formats urbains plus compacts permettent de mieux répondre à l’évolution des modes de vie et des populations urbaines.

📉Principaux risques