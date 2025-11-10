À PROPOS DE L'ACTION

Investissez dans Pfizer Inc avec ZERO commission

Pfizer inc. est l'une des plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales dans l'industrie biotechnologique. Le siège social de la société est situé à Manhattan, New York. Pfizer inc. est impliqué non seulement dans la fabrication, la distribution et la commercialisation de ses produits, mais également dans la découverte, le développement et la mise sur le marché de produits de santé issus de divers domaines thérapeutiques. La société est reconnue internationalement pour ses nombreux médicaments tels que Xeljanz, Eliquis, Lipitor et des vaccins tels que Prevnar 13 qui protège contre l'infection pneumococcique et le vaccin COVID-19 fabriqué en coopération avec BioNTech. Pfizer inc. fournit des grossistes, des détaillants, des hôpitaux, des pharmacies et un certain nombre d'autres entités dans le monde. Deux secteurs d'activité d'importance clé sont séparés au sein de l'entreprise : Pfizer Innovative Health (IH) et Pfizer Essential Health (EH). IH se concentre sur la santé des patients, l'oncologie, les maladies rares, le traitement de la douleur, les maladies cardiovasculaires, métaboliques et immunologiques. EH se concentre sur le développement et la fourniture de médicaments de marque sélectionnés. Pfizer est impliqué depuis des années dans le développement de vaccins innovants pour divers domaines médicaux.