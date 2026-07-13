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Le fabricant de microprocesseurs engage 5 milliards d'euros (5,7 milliards de dollars) pour moderniser son usine de Leixlip en Irlande.
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Ce financement vise à répondre à la demande en serveurs d'intelligence artificielle, avec la production des processeurs Intel Xeon 6.
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L'enveloppe représente 30 % des dépenses d'investissement prévues par le groupe pour l'année 2026.
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Le fabricant de microprocesseurs engage 5 milliards d'euros (5,7 milliards de dollars) pour moderniser son usine de Leixlip en Irlande.
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Ce financement vise à répondre à la demande en serveurs d'intelligence artificielle, avec la production des processeurs Intel Xeon 6.
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L'enveloppe représente 30 % des dépenses d'investissement prévues par le groupe pour l'année 2026.
5 milliards d'euros, soit 5,7 milliards de dollars. C'est le montant qu'Intel engage pour moderniser son site irlandais de Leixlip et augmenter sa production européenne de puces dédiées à l'intelligence artificielle, selon une annonce faite ce lundi 13 juillet. L'action Intel recule pourtant d'environ 3,6% en pré-marché à Wall Street, prise dans un repli plus large des semi-conducteurs. Le plan doit créer plusieurs centaines d'emplois et représente près de 30% des dépenses d'investissement prévues par le groupe pour 2026.
Action Intel et le pari irlandais à 5 milliards d'euros
Leixlip, base de production européenne d'Intel
Le programme de 5 milliards d'euros (5,7 milliards de dollars) lancé ce lundi vise à moderniser et à augmenter la capacité du site de Leixlip, près de Dublin. Cette usine constitue la base de production d'Intel en Europe. Elle fabrique des plaquettes de silicium Intel 3, présentées par le groupe comme la production de semi-conducteurs la plus avancée de ce type sur le continent.
L'investissement reliera ce site aux autres usines du campus, financera la recherche et développement et servira à former le personnel. L'usine Fab 34, ouverte en 2023, s'appuie sur la lithographie ultraviolette extrême (EUV), une technique qui grave des circuits plus fins et plus précis. Ce plan constitue la dernière étape d'une présence installée depuis près de quatre décennies.
Depuis 1989, Intel a investi 30 milliards d'euros en Irlande. Plus de la moitié de cette somme a été déployée entre 2019 et 2023 sur l'usine qui a doublé la capacité disponible dans le pays. Le nouveau plan ajoute « plusieurs centaines » d'emplois aux 4 900 salariés déjà employés par le groupe sur place.
Le procédé Intel 3 et les puces Xeon financés en priorité
Les équipements de pointe en cours d'installation produiront les processeurs Xeon 6 ainsi que la prochaine génération de Xeon, la gamme de puces d'Intel destinée aux serveurs et aux centres de données. Ces composants reposent sur le procédé Intel 3, une génération de gravure avancée du fondeur américain.
La demande liée aux serveurs et à l'intelligence artificielle augmente le besoin en plaquettes Intel 3, d'après le groupe. Ce mouvement explique le calendrier de l'annonce, alors que la course aux puces d'IA pousse les fabricants à étendre leurs capacités. La production irlandaise renforce aussi l'autonomie technologique visée par l'Union européenne.
Ce choix contraste avec le projet allemand de Magdebourg, un temps envisagé puis abandonné malgré une subvention publique. Pour un investisseur qui suit le secteur des semi-conducteurs, l'arbitrage géographique d'Intel se lit comme un recentrage sur ses sites les plus avancés.
Pourquoi l'action Intel recule malgré l'annonce
Un titre rattrapé par la correction des semi-conducteurs
Malgré une annonce favorable, l'action Intel cède environ 3,6% en pré-marché à Wall Street ce lundi, autour de 106 $, après une clôture à 109,84 $ vendredi 10 juillet. Le titre ne réagit pas à l'investissement irlandais. Il suit un repli plus large des valeurs de puces.
Ce recul intervient après une forte hausse. Sur un an, le titre affiche une progression proche de 370%, dans une fourchette comprise entre 18,97 $ et 142,35 $ sur 52 semaines. Après un sommet approché en juin, des prises de bénéfices ont pesé sur l'ensemble du secteur. La publication de résultats de Samsung a amplifié ce mouvement de vente.
D'autres éléments freinent le titre. Au premier trimestre 2026, AMD a dépassé Intel sur le chiffre d'affaires des centres de données, une première. Des interrogations persistent aussi sur le calendrier de rentabilité du procédé 18A, la prochaine génération de gravure. Le marché attend des preuves que les dépenses engagées dans les actions liées à l'intelligence artificielle se traduiront par des bénéfices durables.
Ce que l'investissement représente pour l'Irlande
L'Irlande dépend fortement des impôts et des emplois générés par les multinationales étrangères. En une décennie, ces entreprises ont presque doublé leurs effectifs dans le pays. Elles représentent désormais 11% de l'ensemble du marché du travail irlandais.
Le Premier ministre irlandais, Micheál Martin, a qualifié l'annonce de vote de confiance envers l'Irlande et sa place dans l'industrie de pointe. Intel figure parmi les principales multinationales installées dans le pays. Son site de Leixlip pèse lourd dans l'économie locale.
L'enveloppe de 5 milliards d'euros équivaut à près de 30% des dépenses d'investissement prévues par Intel pour 2026, chiffrées à 17 milliards de dollars. La majeure partie sera déployée d'ici fin 2027. Ce calendrier étalé explique en partie la faible réaction de l'action Intel à court terme : l'essentiel des effets se matérialisera sur plusieurs années.
❓ FAQ
Pourquoi l'action Intel recule-t-elle malgré l'investissement en Irlande ?
En pré-marché ce lundi, le titre cède environ 3,6% autour de 106 $. Ce repli suit une correction de l'ensemble des valeurs de semi-conducteurs après une forte hausse, et non une réaction négative à l'annonce irlandaise. Le calendrier de l'investissement, étalé jusqu'à fin 2027, limite aussi son effet immédiat sur le cours.
En quoi consiste l'investissement d'Intel en Irlande ?
Intel engage 5 milliards d'euros (5,7 milliards de dollars) pour moderniser et agrandir la capacité de son site de Leixlip, près de Dublin. Le plan finance de nouveaux équipements, la recherche et développement et la formation du personnel, avec plusieurs centaines d'emplois supplémentaires.
Qu'est-ce que le procédé Intel 3 fabriqué en Irlande ?
Le procédé Intel 3 désigne une génération avancée de gravure de puces du fondeur américain. Les plaquettes produites à Leixlip servent notamment aux processeurs Xeon pour serveurs et centres de données, très demandés pour l'intelligence artificielle.
Comment s'exposer au secteur des semi-conducteurs en bourse ?
L'exposition peut passer par des actions de fabricants de puces cotés (fondeurs, concepteurs de processeurs, équipementiers) ou par des ETF sectoriels qui regroupent un panier de valeurs technologiques. Ces approches offrent des niveaux de risque et de diversification différents.
Quand Intel publie-t-il ses prochains résultats ?
Intel doit publier ses comptes du deuxième trimestre 2026 le 23 juillet, après la clôture de Wall Street. Le consensus attend un bénéfice par action proche de 0,19 $, contre une perte un an plus tôt.
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