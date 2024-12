La démission surprise de Carlos Tavares, directeur général de Stellantis, a secoué l'industrie automobile. Le PDG, qui avait pourtant reçu un soutien total du conseil d'administration un mois avant son éviction, a été contraint de quitter ses fonctions en raison de désaccords internes, notamment sur ses objectifs de ventes ambitieux et sa gestion des coûts. Selon des sources proches du dossier, ces tensions ont atteint un point de rupture en novembre 2024. Un climat de mécontentement croissant au sein du conseil d'administration Le conseil d'administration de Stellantis, un des principaux groupes automobile mondiaux, a exprimé sa désapprobation face aux stratégies de Carlos Tavares, notamment son approche agressive pour réduire les coûts. Ce style de gestion, bien que profitable lors des premières années de son mandat, a agacé plusieurs membres du conseil, notamment en raison des ruptures d’approvisionnement et de tensions croissantes avec les fournisseurs, les concessionnaires et les syndicats. La gestion de la transition vers les véhicules électriques (VE), ainsi que les relations avec les différents acteurs de l’industrie, ont accentué les divergences. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile L'un des points de friction majeurs résidait dans la gestion des objectifs de Stellantis concernant les véhicules électriques. Avec les régulations de l'Union Européenne imposant des amendes pour non-respect des objectifs de ventes de VE, Carlos Tavares a choisi de ne pas soutenir les efforts de lobbying de l'industrie automobile pour modifier ces règles. Cette position a inquiété le conseil, qui estimait que l'entreprise pourrait être contrainte de réduire massivement ses ventes de voitures thermiques pour atteindre l'objectif de 21% de VE en 2025, contre seulement 12% actuellement. Une rupture avec les fournisseurs et une gestion des coûts controversée Carlos Tavares a également été critiqué pour ses relations conflictuelles avec les fournisseurs, qu’il a souvent jugées comme sacrifiables dans le cadre de sa politique de réduction des coûts. Cette approche a été perçue comme risquée, car elle a entraîné des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement et des tensions avec des acteurs clés. Le conseil d’administration a estimé que la gestion des relations avec les fournisseurs historiques était cruciale et que la stratégie de Tavares risquait de mettre en danger la production de véhicules. La démission de Carlos Tavares marque un tournant pour Stellantis. Alors que la succession semblait prévue pour 2026, cette éviction soudaine a jeté une ombre sur l’avenir du groupe. Le conseil d'administration, qui représentait des acteurs majeurs tels qu’Exor, la famille Peugeot et l’État français, a désormais pour priorité de stabiliser l’entreprise, en quête d’un nouveau directeur général capable de redresser la situation. Stellantis fait face à de nombreux défis, notamment la concurrence accrue des rivaux chinois dans le domaine des véhicules électriques et des normes d’émissions de plus en plus strictes. Source : Reuters Graphique de Stellantis (intervalle D1) Stellantis semble consolider après avoir atteint la valorisation la plus faible de son histoire. Pour le moment, l’action du prix ne suggère pas de variation significative à court ou moyen terme. Source : xStation5

