Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent.
LVDX.DE

LVDX.DE - ETF

Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc (Dist, EUR)
Les performances passées ou les prévisions ne préjugent pas des performances futures.
Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc (Dist, EUR)
1 EUR
Nasdaq 100 et S&P 500 : Wall Street attentiste...
20 février 2026
À la mi-séance : l’optimisme domine en fin...
20 février 2026
BREAKING: Les indices PMI flash européens...
20 février 2026
ETF et actions de SIIC - Comment investir dans l’immobilier ?
14 minute(s) ETF
Investissements sûrs - Comment réduire le risque d'investissement ?
7 minute(s) ETF
Calculatrice de trading - qu'est-ce que c'est et comment l'utiliser ?
4 minute(s) Investir
FAQ

Avez-vous des questions ?

Un fonds négocié en bourse (ETF) est un type d'instrument d'investissement qui détient un panier d'actifs, tels que des actions, des obligations, des matières premières, etc. et suit la performance d'un indice ou d'un secteur de marché particulier. Les ETF sont négociés en bourse, tout comme les actions.

Pour acheter des ETF, vous devrez ouvrir un compte de courtage, effectuer une recherche et sélectionner des ETF qui correspondent à vos objectifs d'investissement et à votre tolérance au risque. Il est préférable pour les débutants de chercher une formation et acquérir les connaissances appropriées avant de commencer à investir.

Il est possible de perdre de l'argent avec les ETF, comme pour tout investissement. La valeur d'un ETF peut baisser, car le prix de l'action de l'ETF peut être affecté par les conditions du marché et le sentiment des investisseurs.

Oui, vous pouvez investir vous-même dans des ETF. Ils sont négociés en bourse, tout comme les actions, et peuvent être achetés et vendus via un compte de courtage.

Il existe de nombreuses platesformes qui proposent le trading d'ETF. Le choix de la plateforme dépendra de vos besoins et de votre situation. Certains facteurs à prendre en compte lors du choix d'une plateforme de trading d'ETF incluent la gamme d'ETF disponibles, les frais et commissions, la facilité d'utilisation et les fonctionnalités supplémentaires.
