FAQ

ETF - comment ça marche? Un fonds négocié en bourse (ETF) est un type d'instrument d'investissement qui détient un panier d'actifs, tels que des actions, des obligations, des matières premières, etc. et suit la performance d'un indice ou d'un secteur de marché particulier. Les ETF sont négociés en bourse, tout comme les actions.

Comment les débutants achètent-ils des ETF? Pour acheter des ETF, vous devrez ouvrir un compte de courtage, effectuer une recherche et sélectionner des ETF qui correspondent à vos objectifs d'investissement et à votre tolérance au risque. Il est préférable pour les débutants de chercher une formation et acquérir les connaissances appropriées avant de commencer à investir.

Peut-on perdre de l'argent avec les ETF? Il est possible de perdre de l'argent avec les ETF, comme pour tout investissement. La valeur d'un ETF peut baisser, car le prix de l'action de l'ETF peut être affecté par les conditions du marché et le sentiment des investisseurs.

Puis-je investir seul dans des ETF? Oui, vous pouvez investir vous-même dans des ETF. Ils sont négociés en bourse, tout comme les actions, et peuvent être achetés et vendus via un compte de courtage.