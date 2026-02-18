Quels sont les délais de transfert d’un PEA ?

Pourquoi envisager un transfert de son PEA ?

Quels sont les frais de transfert d'un PEA ?

Le transfert d’un PEA vers un autre établissement ne constitue pas une clôture et permet de conserver l’antériorité fiscale du plan.

et permet de conserver l’antériorité fiscale du plan. Les frais de transfert du PEA sont plafonnés par la loi Pacte .

. La durée du transfert du PEA varie selon la composition du portefeuille et les éventuels éléments administratifs en cours.

Là où votre argent travaille Investir est risqué, investissez de manière responsable. Ouvrir un compte

Transfert du PEA : définition et cadre réglementaire Un transfert de PEA correspond au déplacement d’un plan d’épargne en actions d’un établissement vers un autre, sans création d’un nouveau plan. Le PEA est un cadre d’investissement composé d’un compte espèces et d’un compte-titres, avec des règles précises en matière de fiscalité et de retraits. Le fonctionnement du PEA permet de distinguer un transfert d’une clôture. Dans le cadre d’un transfert : la date d’ouverture initiale est conservée

le plafond de versement du PEA déjà utilisé reste attaché au plan

aucun avantage fiscal supplémentaire n’est généré Le transfert du compte du PEA constitue donc une démarche administrative. Il ne modifie pas la fiscalité du plan avant 5 ans. Quels sont les frais de transfert d'un PEA ? Les frais de transfert d'un PEA sont plafonnés par la loi Pacte. Type de ligne transférée Montant maximal par ligne Titres cotés 15 € Titres non cotés 50 € Plafond total 150 € Source : AMF France Un portefeuille composé uniquement d’espèces ne génère pas de frais liés aux lignes titres. Le transfert du PEA est gratuit si le nouvel établissement rembourse les frais de transfert. En pratique, les meilleurs PEA du marché remboursent ces frais de transfert. Dans ce changer son PEA d'établissement ne coûte rien à son détenteur. Pourquoi envisager un transfert de son PEA ? Un transfert de PEA permet souvent de bénéficier de meilleures conditions tarifaires ou de regrouper plusieurs placements. Les frais appliqués tout au long du plan varient selon les établissements. En effet, les frais d’un PEA comprennent aussi bien des frais plafonnés par la réglementation que des frais fixés par chaque établissement. Par exemple, chez XTB, aucune commission n'est appliqué jusqu'à 100 000€ investis par mois, ce qui fait que les frais de xtb sont parmi les plus compétitifs du marché. Par ailleurs, le transfert n’a aucun impact sur la performance. Celle-ci dépend des investissements réalisés et de l’évolution des marchés, qui déterminent le rendement d’un PEA. Peut-on transférer un compte-titres vers un PEA ? Les titres détenus sur un compte-titres ordinaire ne peuvent pas être intégrés directement dans un PEA. Leur acquisition doit intervenir dans le cadre du plan. Ainsi, il est possible d'ouvrir un PEA en complément d'un CTO et d'y loger les titres que vous souhaitez. De même, on ne peut pas transférer un PEA vers un compte titre. Les différences entre PEA et compte titre, notamment fiscales, bloquent ce type d'opération. Déroulement du transfert d’un PEA Le transfert du compte s’organise en plusieurs étapes successives. Ouverture du PEA dans l’établissement d’arrivée Le nouvel établissement ouvre un plan destiné à recevoir le PEA transféré et initie la demande de transfert auprès de l’établissement d’origine. La procédure nécessite la signature d’un document par le détenteur du PEA autorisant le transfert du plan. À noter que contrairement à un transfert, le décès du titulaire entraîne automatiquement la clôture du plan dans le cadre de la succession du PEA. Transfert des espèces et des titres Les liquidités et les titres sont transférés séparément. Les titres sont transférés ligne par ligne. La présence d’ordres non exécutés peut retarder le traitement. Il est donc nécessaire de s’assurer qu’aucune opération n’est en attente avant le lancement. Transmission du bordereau d’informations fiscales L’établissement d’origine transmet un document récapitulatif indispensable à la reprise des données du plan. Ce document mentionne notamment : la date d’ouverture

le cumul des versements

les retraits antérieurs

les éléments servant au suivi fiscal futur Une erreur ou un oubli peut retarder la procédure. Quels sont les délais de transfert d’un PEA ? Aucun délai légal maximum n’est fixé par la réglementation. Dans une situation standard, lorsque le portefeuille contient uniquement des titres cotés et qu’aucune opération sur titres (offre publique, dividende en actions, regroupement) n’est en cours, la durée observée est généralement de quelques semaines. Le traitement peut toutefois être plus long si le portefeuille contient : des titres non cotés

des opérations sur titres en cours

un nombre important de lignes

des erreurs ou d’informations manquantes dans le dossier Durant cette période, le plan peut être temporairement indisponible. En cas de transfert d’un PEA-PME, la conformité des titres doit être vérifiée. Les critères applicables aux actions éligibles au PEA-PME peuvent nécessiter un contrôle spécifique avant validation.

Ouvrez un compte aujourd'hui ou testez-vous sur un compte demo Entrez sur le marché avec une application d'investissement primée, intuitive et facile à utiliser ! Rejoignez XTB

FAQ Un transfert de PEA peut-il être totalement gratuit ? Oui, si le nouvel établissement décide de rembourser les frais facturés par l’établissement d’origine. Cela dépend des offres proposées par le nouvel établissement, mais les meilleurs PEA remboursent ces frais. Peut-on transférer un PEA assurance vers un PEA bancaire ? Oui. Toutefois, ces deux formats reposent sur des structures juridiques différentes et peuvent nécessiter une conversion préalable des supports en liquidités. Un transfert est-il possible en cas de moins-value ? Oui. La valorisation du portefeuille n’empêche pas la procédure, puisqu’il ne s’agit pas d’une opération de cession. Peut-on transférer seulement une partie d’un PEA ? Non, le transfert concerne l’ensemble du plan. Un déplacement partiel de titres constitue une opération distincte pouvant entraîner des conséquences fiscales. Peut-on annuler un transfert PEA en cours ? L’interruption dépend du stade d’avancement. Tant que les titres et les espèces ne sont pas définitivement transférés, une suspension peut être envisagée. Que faire si le transfert PEA semble bloqué ? Un échange avec les établissements concernés permet d’identifier l’origine du retard. En l’absence de résolution après réclamation formelle, la saisi du médiateur compétent peut être envisagée.

"Ce matériel est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de la loi du 29 juillet 2005 sur le commerce des instruments financiers. (c.-à-d. Journal des Lois 2019, point 875, tel que modifié). L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."