Que devient un PEA en cas de décès ?

Le Plan d’Épargne en Actions est une enveloppe fiscale individuelle reposant sur un compte espèces et un compte-titres.

Au décès du titulaire :

le plan est clôturé

les opérations sont bloquées

les actifs sont intégrés à l’actif successoral

La valeur retenue correspond à celle du portefeuille à la date du décès. Les dividendes détachés avant cette date mais versés ultérieurement sont également pris en compte.

Les actifs peuvent être vendus ou transférés vers un compte-titres ouvert au nom des héritiers, qui devient alors leur nouveau support de détention.

En revanche, les moins-values latentes ne sont pas imputables et ne peuvent pas être utilisées pour compenser d’autres gains.

Fiscalité du PEA en cas de succession

La fiscalité du PEA en cas de succession repose sur trois éléments distincts :

l’impôt sur le revenu

les prélèvements sociaux

les droits de succession

Impôt sur le revenu

Les plus-values et dividendes capitalisés sont exonérés d’impôt sur le revenu quelle que soit la durée de détention.

En effet, le décès efface fiscalement les gains latents. Les plus-values accumulées ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu, même si le plan a moins de cinq ans.

En cas de transfert du PEA vers un compte-titres, la valeur retenue au jour du décès devient le nouveau prix de revient fiscal.

Prélèvements sociaux

Les prélèvements sociaux restent dus sur les gains réalisés depuis l’ouverture du plan.

Le taux applicable est celui en vigueur au moment du décès. Il était fixé à 17,2 % jusqu’au 31 décembre 2025. Une réforme issue de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 prévoit un relèvement à 18,6 % à compter du 1er janvier 2026 pour de nombreux revenus de placement, notamment les dividendes et plus-values mobilières.

Ainsi, prélèvements sociaux = (Valeur du plan au décès – total des versements) × taux des prélèvements sociaux en vigueur au moment du décès.

Les prélèvements sociaux sont déduits avant le calcul des droits de succession.

Droits de succession

Les droits de succession du PEA sont calculés sur la valeur nette après déduction des prélèvements sociaux. Il n'existe pas de régime spécial sur les droits de succession, ce qui en fait une des principales différences entre le PEA et l'assurance vie.

Héritier Abattement Taux d’imposition Régime applicable au PEA Conjoint / partenaire de PACS Exonération totale 0 % PEA clôturé – capital transmis sans droits Enfant (ligne directe) 100 000 € 5 % à 45 % (barème progressif) Valeur nette du PEA intégrée à la succession Frère / sœur 15 932 € 35 % à 45 % Taxation après abattement sur la part reçue Autres héritiers 1 594 € 55 % à 60 % selon le lien de parenté Aucun régime spécifique (contrairement à l’assurance-vie)

Source : https://www.economie.gouv.fr/particuliers/preparer-ma-retraite-et-ma-succession/droits-de-succession-que-devez-vous-payer-sur-votre-part

Exemple concret de calcul des droits de succession d'un PEA

Un PEA vaut 150 000 € au jour du décès. Il contient 40 000 € de gains (plus-values/produits latents).

Au décès, les gains sont soumis aux prélèvements sociaux soit 18,6% x 40 000€ = 7740€. Ainsi, la valeur nette transmise au titre du PEA est de 150 000 € − 7 440 € = 142 560 €

Comme l'héritière est l'enfant alors un abattement fiscal de 100 000€ est appliqué soit 142 560 € − 100 000 € = 42 560 € taxables.

Application du barème en ligne directe :

8 072 € × 5 % = 403,60 € (12 109 − 8 072) = 4 037 € × 10 % = 403,70 € (15 932 − 12 109) = 3 823 € × 15 % = 573,45 € (42 560 − 15 932) = 26 628 € × 20 % = 5 325,60 €

Finalement, les droits de succession à payer sont de 403,6 + 403,7 + 575,45 + 5325,6 = 6706,35.

Droits et choix des héritiers

Une fois le plan intégré à la succession, plusieurs options existent.

Vente des titres

La liquidation permet de simplifier le partage et d’éviter une gestion en indivision.

Les frais liés à la vente ou au transfert peuvent réduire l’actif net transmis. Certains sont encadrés par la réglementation applicable aux frais d’un PEA.

Conservation des titres via un compte-titres

Les actifs peuvent être transférés vers un compte-titres au nom des héritiers. Les supports concernés peuvent inclure des actions européennes ainsi que des ETF éligibles au PEA précédemment logés dans le plan.

Lorsque le défunt détenait un PEA-PME ou un PEA jeune, les titres concernés, en particulier les actions éligibles au PEA-PME, sont intégrés à la succession dans les mêmes conditions fiscales.

Indivision successorale

Lorsque plusieurs héritiers conservent les titres :

chaque décision nécessite un accord collectif

la gestion peut devenir plus complexe

la sortie d’indivision peut conduire à une cession

Lorsqu’un héritier est mineur, la gestion s’effectue dans le cadre de l’administration légale et certaines décisions peuvent nécessiter une autorisation judiciaire.

Conjoint survivant et démembrement

Le conjoint survivant bénéficie d’une exonération totale de droits de succession.

En cas de démembrement, usufruit et nue-propriété sont répartis selon le barème fiscal lié à l’âge de l’usufruitier.

Clôture du PEA et démarches administratives

À réception de l’acte de décès, l’établissement bloque les opérations et procède à la valorisation. Le plafond de versement du PEA est donc bloqué à partir de cette date.

Selon la décision retenue par les héritiers :

les titres peuvent être vendus et les fonds versés sur le compte succession

et les fonds versés sur le compte succession ou transférés vers un compte-titres ouvert à leur nom

Les établissements exigent généralement les documents suivants :

acte de décès

attestation notariale ou acte de notoriété

pièces d’identité des héritiers

coordonnées bancaires pour le versement des fonds

Le notaire centralise les flux financiers et intègre la valeur du plan dans la déclaration de succession.