Microsoft akan merilis laporan keuangan untuk kuartal IV tahun fiskal 2026 hari ini setelah pasar ditutup.

Perusahaan masih menjadi salah satu perusahaan teknologi paling penting di dunia dan salah satu penerima manfaat utama dari perkembangan kecerdasan buatan.

Namun, kali ini status Microsoft sebagai pemimpin AI mungkin belum cukup untuk meyakinkan investor.

Pasar tidak lagi hanya mengharapkan hasil yang solid, kinerja di atas estimasi konsensus, atau pertumbuhan pendapatan yang tetap kuat.

Microsoft harus menunjukkan bahwa investasi besar dalam pusat data, infrastruktur cloud, dan kapasitas komputasi mulai menghasilkan percepatan monetisasi AI yang jelas.

Laporan hari ini terutama akan menjadi ujian terhadap tingkat pengembalian investasi.

Pertanyaannya bukan lagi apakah permintaan terhadap kecerdasan buatan benar-benar ada.

Pertanyaan yang akan diajukan pasar adalah apakah pertumbuhan pendapatan Azure dan produk AI sudah cukup tinggi untuk membenarkan ekspansi belanja modal yang semakin agresif.

Sumber: XTB Resaerch

Ekspektasi Keuangan Utama

Pendapatan: $87,72 miliar, mencerminkan pertumbuhan sekitar 15% secara tahunan. Pendapatan Microsoft Cloud: $58,71 miliar. Pendapatan segmen Intelligent Cloud: $38,17 miliar. Pendapatan segmen Productivity and Business Processes: $37,27 miliar. Pendapatan segmen More Personal Computing: $12,17 miliar.

EPS: $4,25.

Laba operasional: $39,04 miliar.

Pertumbuhan pendapatan Azure dan layanan cloud lainnya: sekitar 39,6% secara tahunan berdasarkan nilai tukar konstan.

Estimasi kontribusi AI terhadap pertumbuhan Azure: sekitar 24,6 poin persentase.

Belanja modal atau CapEx: $35,22 miliar.

Estimasi CapEx kuartal berikutnya: $45,04 miliar.

Estimasi CapEx termasuk finance leases pada kuartal berikutnya: $55,79 miliar.

Konsensus Mengarah pada Kuartal yang Kuat

Berdasarkan konsensus pasar, Microsoft diperkirakan menghasilkan pendapatan sekitar $87,7 miliar.

Angka tersebut mencerminkan pertumbuhan sekitar 15% secara tahunan.

EPS diperkirakan mencapai $4,25, sementara pendapatan segmen Intelligent Cloud diproyeksikan meningkat menjadi sekitar $38,2 miliar.

Namun, metrik terpenting tetap Azure.

Estimasi konsensus menunjukkan pendapatan Azure dan layanan cloud lainnya dapat tumbuh sekitar 40% secara tahunan.

Di atas kertas, angka-angka tersebut sangat kuat.

Masalahnya, pasar sudah mengetahui proyeksi tersebut dan sebagian besar telah mencerminkannya dalam harga saham.

Hanya memenuhi ekspektasi konsensus dapat dianggap belum cukup.

Bahkan hasil yang sedikit melampaui estimasi belum tentu langsung memicu kenaikan harga saham yang kuat.

Microsoft saat ini berada dalam posisi ketika ekspektasi pasar tidak hanya menyangkut hasil keuangan, tetapi juga seberapa besar kejutan positif yang mampu diberikan perusahaan.

Pasar akan mencari sinyal jelas bahwa pertumbuhan Azure semakin cepat seiring bertambahnya kapasitas komputasi.

Investor juga ingin melihat bahwa penggunaan AI yang semakin luas mulai menghasilkan pendapatan yang semakin signifikan.

Azure dan AI Harus Memberikan Hasil Lebih Besar

Azure tetap menjadi bagian terpenting dalam narasi investasi Microsoft.

Sebagian besar permintaan terhadap infrastruktur AI, layanan komputasi, dan solusi untuk pelanggan korporasi terkonsentrasi pada bisnis tersebut.

Namun, pertumbuhan Azure yang kuat saja mungkin belum cukup.

Pasar akan menganalisis seberapa besar pertumbuhan berasal dari layanan cloud tradisional dan seberapa besar yang berkaitan langsung dengan perkembangan kecerdasan buatan.

Data mengenai komersialisasi produk AI, terutama Microsoft 365 Copilot, juga akan menjadi perhatian utama.

Pertumbuhan permintaan yang kuat terhadap produk AI dapat menunjukkan bahwa teknologi tersebut mulai menemukan penggunaan praktis di lingkungan perusahaan.

Namun, pasar akan lebih berfokus pada komentar manajemen mengenai monetisasi produk Microsoft saat ini dan pada masa depan.

Microsoft harus menunjukkan bukan hanya pertumbuhan jumlah pengguna, tetapi juga peningkatan nilai ekonomi yang dihasilkan AI.

Pasar ingin melihat bahwa kecerdasan buatan tidak lagi hanya menjadi faktor yang mendorong permintaan infrastruktur.

AI juga harus mulai menjadi sumber pertumbuhan pendapatan dan laba yang signifikan.

CapEx Kembali Berpotensi Menentukan Reaksi Pasar

Risiko terbesar tetap berasal dari belanja modal.

Berdasarkan konsensus pasar, CapEx Microsoft pada kuartal IV dapat mencapai sekitar $35,2 miliar.

Apabila memasukkan aset yang diperoleh melalui finance leases, total investasi dapat meningkat menjadi sekitar $42,1 miliar.

Proyeksi untuk kuartal berikutnya mendapat perhatian lebih besar.

Estimasi konsensus menunjukkan total belanja investasi dapat meningkat menjadi sekitar $55,8 miliar.

Skala pengeluaran sebesar itu menunjukkan bahwa Microsoft masih berada dalam fase ekspansi infrastruktur yang agresif.

Perusahaan berinvestasi pada pusat data, server, chip komputasi, dan kapasitas yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan pelanggan Azure sekaligus mengembangkan produk AI sendiri.

Masalahnya, CapEx memiliki dampak langsung terhadap arus kas.

Meskipun pendapatan tumbuh kuat, peningkatan investasi dapat membatasi kemampuan perusahaan menghasilkan free cash flow.

Karena itu, pasar kini tidak hanya berfokus pada besarnya pengeluaran.

Investor semakin memperhatikan hubungan antara pertumbuhan CapEx dan pertumbuhan pendapatan.

Belanja investasi yang lebih tinggi dapat diterima apabila Microsoft menunjukkan bahwa ekspansi infrastruktur mendorong percepatan pertumbuhan Azure dan peningkatan pendapatan AI.

Namun, apabila CapEx meningkat lebih cepat daripada pertumbuhan bisnis cloud, investor dapat menyimpulkan bahwa periode pengembalian investasi menjadi lebih panjang.

Kondisi tersebut juga dapat memperpanjang tekanan terhadap free cash flow.

Alphabet Menunjukkan Risiko dari Kenaikan Investasi

Contoh Alphabet menunjukkan bahwa hasil operasional yang relatif kuat belum tentu menjamin reaksi pasar yang positif.

Alphabet menaikkan proyeksi belanja modal menjadi sekitar $205 miliar, dibandingkan ekspektasi sebelumnya sekitar $190 miliar.

Kenaikan pengeluaran untuk infrastruktur AI meningkatkan kekhawatiran investor terhadap arus kas masa depan dan waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh tingkat pengembalian yang memadai.

Microsoft dapat menghadapi situasi serupa hari ini.

Pasar kemungkinan telah mengantisipasi kenaikan guidance CapEx dan ekspansi pusat data lebih lanjut.

Peningkatan belanja tidak selalu bersifat negatif.

Faktor penentunya adalah apakah perusahaan juga mampu menunjukkan pertumbuhan Azure yang cukup kuat dan monetisasi AI yang semakin jelas.

Investor mungkin dapat menerima CapEx yang lebih besar.

Namun, setiap tambahan investasi diharapkan disertai pertumbuhan pendapatan yang lebih kuat.

Microsoft Harus Memberikan Lebih dari Sekadar Beat

Laporan hari ini dapat menghasilkan tiga skenario utama.

Skenario pertama yang positif adalah Microsoft mencatatkan hasil jauh di atas konsensus, pertumbuhan Azure melampaui ekspektasi, dan data adopsi serta monetisasi Copilot menunjukkan perkembangan kuat.

Dalam kondisi tersebut, CapEx yang lebih tinggi dapat dipandang sebagai bukti bahwa Microsoft berinvestasi untuk memenuhi permintaan nyata, bukan membangun infrastruktur terlalu jauh di depan kebutuhan pasar.

Skenario kedua adalah hasil yang solid dan sesuai ekspektasi, tetapi tanpa percepatan yang jelas pada pertumbuhan Azure serta tanpa bukti baru mengenai kenaikan pengembalian investasi AI.

Laporan seperti ini dapat dinilai belum cukup, terutama apabila manajemen juga menaikkan proyeksi belanja modal.

Skenario ketiga yang negatif mencakup pertumbuhan Azure yang lebih lemah, data produk AI yang mengecewakan, dan kenaikan CapEx lebih lanjut.

Kombinasi tersebut dapat sangat membebani saham karena meningkatkan kekhawatiran bahwa biaya ekspansi infrastruktur tumbuh lebih cepat daripada pendapatan yang dihasilkan AI.

Earnings Microsoft Menjadi Ujian Monetisasi AI

Microsoft tidak lagi hanya dinilai sebagai perusahaan software.

Pasar melihat perusahaan sebagai salah satu ujian terbesar terhadap keseluruhan model investasi yang dibangun di sekitar kecerdasan buatan.

Pengeluaran infrastruktur meningkat di seluruh sektor teknologi.

Pada saat yang sama, ekspektasi terhadap investasi hyperscaler terus bergerak lebih tinggi.

Microsoft harus menunjukkan bahwa kenaikan CapEx bukan hanya biaya untuk mempertahankan posisi dalam persaingan teknologi.

Investasi tersebut harus mulai menghasilkan pendapatan yang semakin signifikan.

Laporan hari ini akan menjawab beberapa pertanyaan utama.

Apakah pertumbuhan Azure semakin cepat seiring bertambahnya kapasitas komputasi?

Seberapa cepat pendapatan yang berkaitan langsung dengan AI tumbuh?

Apakah Microsoft 365 Copilot berhasil memperluas adopsi komersial?

Apakah peningkatan belanja modal benar-benar didukung oleh permintaan yang lebih besar?

Berapa lama tekanan terhadap free cash flow akan membatasi potensi pertumbuhan?

Microsoft dapat merilis hasil yang sangat kuat hari ini.

Namun, untuk memicu reaksi pasar yang benar-benar positif, perusahaan kemungkinan harus memberikan lebih dari sekadar earnings beat.

Microsoft perlu menunjukkan percepatan pertumbuhan Azure, bukti kuat peningkatan monetisasi AI, dan alasan yang meyakinkan bagi gelombang investasi berikutnya.

Dalam kondisi saat ini, melampaui konsensus mungkin belum cukup.

Pasar ingin melihat bahwa belanja besar untuk AI mulai menghasilkan kinerja yang sebanding dengan skala investasinya.

Sumber: XTB Research